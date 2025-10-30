Το έβδομο άλμπουμ των Ratboys είναι μια εξομολόγηση σε μια άδεια καρέκλα

Οι Ratboys από το Σικάγο επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ, Singin’ to an Empty Chair, που κυκλοφορεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη New West Records, σηματοδοτώντας τη νέα τους εποχή με μια δόση εξομολόγησης, νοσταλγίας και ψυχοθεραπείας. Το πρώτο δείγμα, το "Anywhere", συνοδεύεται από ένα ευαίσθητο βίντεο σε σκηνοθεσία Bobby Butterscotch, εμπνευσμένο, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια Julia Steiner, από τον σκύλο της μητέρας του κιθαρίστα Dave Sagan και τη μελαγχολική αγωνία της απουσίας.

Το άλμπουμ, που ακολουθεί το πολυβραβευμένο The Window (σε πολλές λίστες των Top 100 Albums του 2023), γεννήθηκε μέσα στη σιωπή μιας καλύβας στο Driftless Area του Wisconsin, όπου το συγκρότημα αποσύρθηκε για να γράψει και να ηχογραφήσει τα πρώτα demos. Τους μήνες που ακολούθησαν, οι Ratboys ξαναγύρισαν εκεί με τον Chris Walla (Death Cab for Cutie, Tegan and Sara) ως συμπαραγωγό, συνεχίζοντας τη δουλειά στο Electrical Audio Studio του θρυλικού Steve Albini στο Σικάγο και ολοκληρώνοντάς την στο Rosebud Studio του Evanston.

«Θέλαμε να προσεγγίσουμε αυτό το άλμπουμ σαν μια κουβέρτα patchwork, ραμμένη από διαφορετικές στιγμές και χώρους», λέει ο μπασίστας Sean Neumann. «Κάθε τραγούδι έχει το δικό του σκηνικό, τη δική του ατμόσφαιρα. Μερικές φορές αλλάζουμε χώρο ακόμα και μέσα στο ίδιο τραγούδι, σαν να μετακινείσαι από δωμάτιο σε δωμάτιο μέσα στη μνήμη».

Η Steiner, που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία λίγο πριν τη δημιουργία του δίσκου, εμπνεύστηκε τον τίτλο από την τεχνική της "Empty Chair", μια θεραπευτική άσκηση στην οποία κάποιος μιλά σε ένα άδειο κάθισμα, απευθυνόμενος σε ένα πρόσωπο που απουσιάζει.

«Το άλμπουμ είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσω με έναν αγαπημένο άνθρωπο από τον οποίο έχω αποξενωθεί», λέει. «Να του πω τι έχει συμβεί, να απλώσω το χέρι μέσα στο κενό και να δω αν υπάρχει ακόμη γέφυρα».

Το Singin’ to an Empty Chair υπόσχεται να είναι το πιο εσωστρεφές και ώριμο έργο των Ratboys, ένα συναισθηματικό χρονικό αποστάσεων και επανασυνδέσεων, ραμμένο με ήχο indie folk και καρδιά καθαρά ανθρώπινη. «Αυτός ο δίσκος είναι σαν μια κουβέρτα από μέρες, μέρες γεμάτες αγάπη, φιλία, αλλά και απόγνωση», λέει η Steiner. «Τις ράψαμε όλες μαζί, κι αντέχουν. Όπως κι εμείς».