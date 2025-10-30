Πληροφορίες

Το Halloween αποκτά νέο soundtrack με το "Noises + JT" της PinkPantheress

Η pop αλχημίστρια της Gen Z επιστρέφει με το "Fancy Some More?", ένα remix project που επαναπροσδιορίζει το "Fancy That" μέσα από 22 νέες εκδοχές και συνεργασίες με ονόματα όπως η Kylie Minogue και η Zara Larsson.

PinkPantheress
Avopolis Team

Η PinkPantheress ξάφνιασε τους fans της το φετινό Halloween, κυκλοφορώντας απροειδοποίητα το νέο βίντεο "Noises + JT" από το φρέσκο project της Fancy Some More?. Στο κλιπ, σε σκηνοθεσία της Charlotte Rutherford, η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται για μια νυχτερινή έξοδο, πριν κυριευθεί από το πνεύμα του Halloween, προσωποποιημένο από τη JT.

Το Fancy Some More? λειτουργεί ως δημιουργική επανεξέταση του υποψήφιου για Mercury Prize mixtape Fancy That, παρουσιάζοντας 22 remixes από ένα εντυπωσιακό διεθνές line-up: Anitta, Bladee, JADE, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves, Zara Larsson και αρκετούς ακόμα.

«Ήθελα να δω πώς τα τραγούδια μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικούς κόσμους, κρατώντας όμως την ψυχή του πρωτότυπου», δήλωσε η PinkPantheress. «Το να ακούω άλλους καλλιτέχνες να τα ξαναφαντάζονται ήταν απίστευτα εμπνευστικό, κάθε remix φέρνει νέα ενέργεια και υφή, χωρίς να χάνει την καρδιά του κομματιού».

Με το Fancy Some More?, η PinkPantheress ανοίγει το σύμπαν της σε νέες γλώσσες, ρυθμούς και συναισθήματα, αποδεικνύοντας πως το hyperpop όραμά της μπορεί να γίνει πραγματικά παγκόσμιο, χωρίς να χάσει τη μελαγχολική του τρυφερότητα.

 

 

