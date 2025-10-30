Η Melody’s Echo Chamber είναι η νέα φωνή της ψυχεδελικής pop

Η Melody’s Echo Chamber κυκλοφορεί το νέο single "Eyes Closed", προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ της Unclouded, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Δεκεμβρίου από τη Domino Records. Στο άλμπουμ συμμετέχει ο Βρετανός ντράμερ Malcolm Catto (γνωστός από τις συνεργασίες του με Madlib, DJ Shadow και τους The Heliocentrics), ενώ περιλαμβάνει επίσης τα ήδη γνωστά singles "In The Stars", το οποίο το περιοδικό Clash χαρακτήρισε ως «ατμοσφαιρική ψυχεδελική pop που μοιάζει να αιωρείται», και το συνεργατικό κομμάτι με τους El Michels Affair, "Daisy".

«Τα μάτια μου είναι κλειστά, όχι από άρνηση, αλλά από αφοσίωση, στις ζωντανές αναμνήσεις, στη συναισθηματική πολυπλοκότητα, στην ανάγκη να βλέπω πιο βαθιά», δηλώνει η Melody. Το άλμπουμ, όπως λέει, καθοδηγείται από μια ανθεκτική αισθητική που αναδεικνύει την ομορφιά των εφήμερων πραγμάτων και τη γλυκόπικρη αίσθηση της παροδικότητας.

«Η μουσική που φτιάχνω κινείται συνήθως στο οριακό σημείο ανάμεσα στο ρεαλισμό και το παραμύθι», εξηγεί. «Όμως όσο περισσότερο ζω, τόσο πιο βαθιά αγαπώ τη ζωή και τόσο λιγότερο νιώθω την ανάγκη να ξεφύγω. Αν η καρδιά μου εξακολουθεί να ανήκει στη "μπλε ώρα", τώρα νιώθω πως έχω μαζέψει όλα τα κομμάτια του εαυτού μου που ήταν διασκορπισμένα και τα έχω ενώσει ξανά με χρυσό, όπως στην ιαπωνική τέχνη του kintsugi».

Στο Unclouded συμμετέχουν επίσης ο Sven Wunder (Danny Brown), που έκανε παραγωγή στο δίσκο και συνέβαλε στη σύνθεση, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική του ηχητική παλέτα· η Josefin Runsteen στα έγχορδα· οι Daniel Ögren (κιθάρα) και Love Orsan (μπάσο) των Dina Ögon, που η Melody περιγράφει ως «δεξιοτέχνες του βελούδινου groove». Ο Leon Michels (γνωστός από συνεργασίες με Wu-Tang, The Carters, Norah Jones και Clairo) εργάστηκε στο κλείσιμο του άλμπουμ και στο single "Daisy", ενώ τη μίξη ανέλαβε ο Jens Jungkurth των El Michels Affair.

Η Melody’s Echo Chamber είναι το μουσικό πρότζεκτ της Γαλλίδας Melody Prochet, συνθέτριας, τραγουδίστριας και πολυοργανίστριας που κινείται ανάμεσα στην ψυχεδελική ποπ, το ονειρικό shoegaze και την art-pop. Γεννημένη στη Γαλλία, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία παίζοντας βιολί και συμμετέχοντας σε διάφορα συγκροτήματα πριν δημιουργήσει το προσωπικό της project το 2012, σε συνεργασία με τον Kevin Parker των Tame Impala, με τον οποίο κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο της άλμπουμ.

Ο ήχος της χαρακτηρίζεται από αιθέρια φωνητικά, ρετρό synths, ονειρικές μελωδίες και μια έντονα κινηματογραφική αισθητική που μπλέκει τη γαλλική με τη διεθνή pop κουλτούρα. Με τα επόμενα άλμπουμ της, όπως το Bon Voyage (2018) και το επερχόμενο Unclouded (2024), η Prochet εξελίσσει τη μουσική της σε πιο ώριμη και εσωστρεφή κατεύθυνση, συνδυάζοντας τη λυρικότητα με τη συναισθηματική πολυπλοκότητα. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές και ατμοσφαιρικές φωνές της σύγχρονης psych-pop σκηνής, με φανατικό κοινό που ακολουθεί την πορεία της για την ειλικρίνεια και τη λεπτότητα με την οποία μεταφράζει το συναίσθημα σε ήχο.