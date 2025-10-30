Ο Dave Mustaine "ξαναπαίρνει πίσω" το "Ride the Lightning" από τους Metallica

Οι Megadeth ετοιμάζονται να κλείσουν έναν κύκλο που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες. Το επερχόμενο, ομώνυμο και τελευταίο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί στις 23 Ιανουαρίου, φαίνεται πως θα περιλαμβάνει κάτι απρόσμενο: μια διασκευή στο "Ride the Lightning" των Metallica, ένα τραγούδι που, ειρωνικά, συνυπογράφει ο ίδιος ο Dave Mustaine.

Ο Mustaine, ιδρυτής των Megadeth και πρώην μέλος των Metallica, είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο σε συνέντευξη στο νορβηγικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Stjernepose: «Έχουμε 13 νέα κομμάτια για το άλμπουμ… Ένα από αυτά είναι διασκευή, αλλά στην πραγματικότητα το έγραψα εγώ. Οπότε είναι κάπως σαν cover, αλλά και κάπως σαν δικό μου τραγούδι».

Η δήλωση τότε ακούστηκε σαν μυστήριο, αλλά τώρα όλα δείχνουν πως αναφερόταν στο "Ride the Lightning", κομμάτι του 1984 στο οποίο ο Mustaine πιστώνεται συνθετικά, παρότι είχε ήδη αποχωρήσει (ή καλύτερα, εκδιωχθεί) από το συγκρότημα.

Η ιστορία είναι γνωστή: πριν από το Kill ’Em All (1983), ο Mustaine απομακρύνθηκε από τους Metallica και αντικαταστάθηκε από τον Kirk Hammett, όμως συνέβαλε στη συγγραφή τεσσάρων τραγουδιών εκείνου του δίσκου και δύο του "Ride the Lightning", ανάμεσά τους και το ομώνυμο κομμάτι.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες μετά, ο δημιουργός φαίνεται να ξαναπαίρνει πίσω το τραγούδι του, αυτή τη φορά με τη δική του μπάντα, κλείνοντας έναν από τους πιο διάσημους κύκλους εκδίκησης στην ιστορία του metal.

Το νέο άλμπουμ των Megadeth θα περιλαμβάνει επίσης τα "Tipping Point", "I Don’t Care", "Hey God?!", "Let There Be Shred", "Puppet Parade", "Another Bad Day", "Made to Kill" και "Obey the Call".

Ένα φινάλε που μοιάζει να επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα με ήχο, οργή και, φυσικά, μια δόση καθαρής ειρωνείας.