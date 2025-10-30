Η Stevie Nicks και ο Lindsey Buckingham έχουν σίγουρα ξαναρχίσει να μιλάνε

Το ντουέτο, του οποίου το ντεμπούτο άλμπουμ Buckingham Nicks (1973) επανεκδόθηκε πρόσφατα ύστερα από δεκαετίες απουσίας, εμφανίζεται μαζί στο νέο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast Song Exploder για να μιλήσει για το άλμπουμ και τη δημιουργία του πιο γνωστού του τραγουδιού, "Frozen Love".

«Το τραγούδι μιλά για μια αγάπη που κόπηκε, ας το πούμε έτσι», λέει ο Buckingham. «Αυτή η αγάπη που είχαμε, στην οποία παρενέβησαν διάφορα πράγματα. Κάποια ήταν δικό μου λάθος, κάποια δικό της».

«Δεν είναι ακριβώς ένα μισαλλόδοξο τραγούδι, αλλά έχει κάτι το σκληρό», απαντά η Nicks. «Έτσι είναι οι μεγάλες τραγωδίες, δεν είναι πάντα ευγενικές. Η σχέση μας είχε συνεχώς πάνω-κάτω, ήταν δύσκολη αλλά και φανταστική. Αυτό που κάναμε μαζί ήταν τόσο υπέροχο, που άξιζε τον κόπο να περάσουμε όλα τα σκαμπανεβάσματα μιας περίπλοκης σχέσης».

«Νομίζω πως τότε εκείνη έβλεπε τον εαυτό της σ’ αυτόν τον ρόλο, παρόλο που εγώ ήμουν κάπως ο παραγωγός, ο μουσικός καθοδηγητής», συνεχίζει ο Buckingham. «Πίστευε πως εκείνη είχε το προβάδισμα με κάποιον τρόπο, και μάλλον είχε δίκιο».

Ο Buckingham αναφέρθηκε επίσης στη μουσική έμπνευση πίσω από το "Frozen Love", εξηγώντας πώς το τραγούδι προέκυψε ενώθηκε από διαφορετικά μέρη.

«Δεν ήταν ακριβώς μια συνεργασία, ξέρεις, όπως δύο δημιουργοί που συνεργάζονται για να κατευθύνουν όλη τη διαδικασία», λέει ο Buckingham. «Στο "Frozen Love", οι στίχοι και τα ρεφρέν όπου τραγουδά η Stevie ήταν ουσιαστικά δικό της τραγούδι. Όμως θέλαμε να το κάνουμε να έχει μια επική διάσταση, σαν μια μικρή ταινία στη μέση, που όμως σε φέρνει ξανά πίσω στο τραγούδι στο τέλος».

«Ήμουν τεράστιος θαυμαστής του Jimmy Page, όχι μόνο των Led Zeppelin συνολικά, αλλά του ίδιου, του τρόπου που παρήγαγε και προσέγγιζε τη μουσική του. Αν σκεφτείς το "Stairway to Heaven", ξεκινάει με ένα απλό θέμα και μετά περνά από αλλεπάλληλες αλλαγές ώσπου επιστρέφει στην αρχή. Όλο αυτό με βοήθησε, νομίζω, να φτάσω εκεί που ήθελα με το "Frozen Love"».

«Τελικά εξελίχθηκε σε κάτι σαν μουσικό opus, γιατί τα μεσαία μέρη που περνά το κομμάτι δεν υπήρχαν καν στο αρχικό πλάνο της Stevie», προσθέτει.

«Το ορχηστρικό μέρος είναι το αγαπημένο μου», λέει η Nicks. «Στην πραγματικότητα, είναι το αγαπημένο μου σημείο σε ολόκληρο το άλμπουμ. Άρχισα να το βλέπω σαν ένα σκοτεινό μπαλέτο· φανταζόμουν εμάς τους δύο στις άκρες της σκηνής και στη μέση το Μπαλέτο Μπολσόι να χορεύει αυτό το κομμάτι, κάτι σχεδόν σαν τη Λίμνη των Κύκνων, ξέρεις, μια απόλυτη τραγωδία».

Η Nicks και ο Buckingham ήταν ζευγάρι από το 1972 έως το 1978, όμως η σχέση τους διαλύθηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Rumours — μια ένταση που, όπως είναι γνωστό, τροφοδότησε άμεσα τη δημιουργία των τραγουδιών του άλμπουμ.

«Η σχέση μας ήταν πάντα εκρηκτική», είχε πει η Nicks στο Rolling Stone το 2018. «Δεν παντρευτήκαμε ποτέ, αλλά ήταν σαν να είχαμε παντρευτεί. Κάποια ζευγάρια χωρίζουν μετά από σαράντα χρόνια, ραγίζουν τις καρδιές των παιδιών τους και καταστρέφουν τους ανθρώπους γύρω τους, απλώς γιατί είναι πολύ δύσκολο»

Το Rumours θα συμπληρώσει 50 χρόνια τον Φεβρουάριο του 2027, και πολλοί πιστεύουν ότι οι Fleetwood Mac θα τιμήσουν την επέτειο αυτή με κάποια νέα δραστηριότητα.