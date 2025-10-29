Η μουσική του Ryuichi Sakamoto αποσύρεται από τις ισραηλινές πλατφόρμες streaming

Στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ, η ομάδα του Ryuichi Sakamoto έχει προχωρήσει σε αιτήματα για την αφαίρεση όλης της μουσικής του από ισραηλινές υπηρεσίες streaming, κάτι που, όπως αναφέρουν, «για μεγάλο μέρος του καταλόγου του, έχει ήδη τεθεί σε ισχύ».

«Η κληρονομιά του Ryuichi Sakamoto στηρίζει την πρωτοβουλία No Music For Genocide», ανέφεραν σε δήλωσή τους στο Instagram την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η μουσική του Ryuichi Sakamoto ανήκει και διανέμεται από διάφορους φορείς. Στο μέτρο του δυνατού, έχουμε αφαιρέσει ή ζητήσει επίσημα από τις δισκογραφικές να αφαιρέσουν τη μουσική του από όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες (streaming και download) στο Ισραήλ».

Τον περασμένο μήνα, περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες και δισκογραφικές δεσμεύτηκαν να αποσύρουν τη μουσική τους από ισραηλινές πλατφόρμες streaming στο πλαίσιο της ίδιας εκστρατείας, ανάμεσά τους οι Primal Scream, Arca, Yaeji, Nick León, Massive Attack, Vegyn και άλλοι. Η No Music For Genocide κάλεσε τους κατόχους μουσικών δικαιωμάτων να ζητήσουν γεωγραφικό περιορισμό του περιεχομένου τους στο Ισραήλ σε πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Music, YouTube Music κ.ά.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι πάνω από 600 νέοι καλλιτέχνες και δισκογραφικές προστέθηκαν στο μποϊκοτάζ τις εβδομάδες που ακολούθησαν την έναρξή του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 1.000.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα όλους όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και έχουν κάνει ακόμη περισσότερα, γνωρίζοντας ότι η No Music For Genocide αποτελεί μόνο μία (1) χειροπιαστή δράση μέσα σε ένα ευρύτερο κίνημα», έγραψαν.

«Απορρίψτε συμφωνίες χορηγίας από εταιρείες που συνεργάζονται άμεσα με τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Συμμετέχετε σε άλλες, τοπικά οργανωμένες προσπάθειες ενάντια στα όπλα και στις βίαιες επενδύσεις. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατοί θα γίνουμε».

Η δήλωση της ομάδας του Ryuichi Sakamoto παρατίθεται παρακάτω.