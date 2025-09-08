Yungblud και Steven Tyler σε ένα εκρηκτικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne στα VMAs

Ο αείμνηστος Ozzy τιμήθηκε με μια ειδική εμφάνιση-αφιέρωμα στα MTV Video Music Awards το βράδυ της Κυριακής (7 Σεπτεμβρίου), με επικεφαλής τον Yungblud και τον Steven Tyler.

Μετά από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Jack Osbourne και της οικογένειάς του, καθώς και ένα βίντεο-αφιέρωμα με στιγμές από την πορεία του Ozzy, ο Yungblud άνοιξε το μουσικό tribute των VMAs ερμηνεύοντας το "Crazy Train", με τον κιθαρίστα των Extreme, Nuno Bettencourt, να ηγείται της μπάντας.

Ο Yungblud δυσκολεύτηκε κάπως στο "Crazy Train", αλλά εντυπωσίασε με την ερμηνεία του στο επόμενο τραγούδι, το "Changes" των Black Sabbath, το οποίο είχε τραγουδήσει και στο φετινό καλοκαιρινό Back to the Beginning concert. Στη συνέχεια, ο Tyler ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον συνοδοιπόρο του στους Aerosmith, Joe Perry, για να τραγουδήσουν το “Mama, I’m Coming Home”. Ο τραγουδιστής, του οποίου ο τραυματισμός στις φωνητικές χορδές ανάγκασε τους Aerosmith να αποσυρθούν από τις περιοδείες πέρυσι, απέδωσε τη μπαλάντα του Ozzy με μια συγκινητική βραχνάδα, έχοντας στο πλευρό του τον Yungblud στο δεύτερο μισό του τραγουδιού.

Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με βίντεο από συναυλία του Ozzy, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Σας ευχαριστώ, καληνύχτα. Σας αγαπάμε όλους. Ο Θεός να σας ευλογεί!».

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα «σας αγαπάμε όλους» και στα «ο Θεός να σας ευλογεί», αναρωτιέσαι αν το MTV απέτισε φόρο τιμής στον Ozzy ή αν απλώς βρήκε άλλον έναν τρόπο να μετατρέψει τον ίδιο τον «Πρίγκιπα του Σκότους» σε χριστουγεννιάτικη κάρτα με γκλίτερ.