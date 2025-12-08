Πληροφορίες

Οι Dead Dads Club επιστρέφουν με το σκοτεινό "Volatile Child" σε παραγωγή Fontaines D.C.

Το νέο single του Chilli Jesson βουτά βαθιά στο πένθος και την αυτοαναμέτρηση, προϊδεάζοντας για το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Dead Dads Club που κυκλοφορεί στις 23 Ιανουαρίου.

Dead Dads Club
Avopolis Team

Οι Dead Dads Club, το νέο συγκρότημα με frontman τον Chilli Jesson των Palma Violets, κυκλοφόρησε ένα νέο single σε παραγωγή των Fontaines D.C., με τίτλο "Volatile Child". Μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Μετά τα προηγούμενα singles "Don’t Blame The Son For The Sins Of The Father" και "Goosebumps", το νέο κομμάτι των Dead Dads Club αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Fiction Records την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. 

Ο δίσκος καταγράφει την προσωπική διαδρομή του Jesson μέσα στο πένθος, μετά τον θάνατο του πατέρα του, με παραγωγή από τον κιθαρίστα των Fontaines D.C., Carlos O’Connell.

Μιλώντας για τις θεματικές που ενέπνευσαν το τραγούδι, ο Jesson δήλωσε: «Το κομμάτι παρακολουθεί έναν νεαρό άντρα στο χείλος της κατάρρευσής του, μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο YMCA στο Παρίσι. Χαμένος στον θόρυβο της θλίψης και της απομόνωσης, τραβιέται πίσω από το χείλος όταν βλέπει μια ζωντανή, γειωμένη εικόνα του εκλιπόντος πατέρα του».

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Jesson απομακρύνθηκε από το είδος μουσικής που τον είχε καθορίσει, μέχρι που οι Fontaines D.C. τον κάλεσαν να τους ακολουθήσει στην περιοδεία τους, αναζωπυρώνοντας το πάθος του για εσωστρεφή, ωμή τραγουδοποιία. Οι Palma Violets διαλύθηκαν αθόρυβα το 2016, έχοντας κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, το 180 (2013) και το Danger In The Club (2015), ενώ ο Jesson στη συνέχεια σχημάτισε το νέο του συγκρότημα, τους Crewel Intentions.

 

 

