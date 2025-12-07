LEWNIDAS – "PERIPETEIA": Όταν η pop των 80s συναντά το acid

Ο LEWNIDAS επιστρέφει με το τρίτο solo single του, "PERIPETEIA", και το κάνει με τον τρόπο που ξέρει: παίρνοντας μια γνώριμη, σχεδόν αθώα ανάμνηση pop λάμψης και τσακίζοντάς την μέσα σε ένα παραισθησιογόνο, Moroder-ικό σύμπαν. Η εισαγωγή παραπέμπει ευθέως στο "Μια Περιπέτεια" της Αλέκας Κανελλίδου (1985) (εκείνο το χαμένο διαμάντι που άκουγαν οι γονείς μας) μόνο που εδώ η γιορτή έχει μετατοπιστεί σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ στην ισπανική έρημο, όπου ο ήρωας του τραγουδιού παραπατά υπό την επήρεια acid, κυνηγώντας λίγο νερό και... μια τουαλέτα. Κυριολεκτικά.

Με καταιγιστικά 80s breaks, μια αίσθηση αποπροσανατολισμού που θυμίζει παλιό ραδιοφωνικό hit που έλιωσε στο κασετόφωνο, και μια χορευτική γραφή που κρατά το βλέμμα στραμμένο στο synth-pop παρελθόν (χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτό), ο LEWNIDAS συνεχίζει μια σειρά από singles που λειτουργούν σαν μικρές ιστορίες με οπτική συνοδεία.

Ιδρυτικό μέλος των My Wet Calvin, με συμμετοχές σε The Model Spy, Veslemes, Τα Παιδιά της Παλαιότητας, Jef Maarawi και άλλους, ο LEWNIDAS χτίζει στο προσωπικό του project ένα υβρίδιο ηλεκτρονικής pop και χαρτογραφικών εμμονών. Η "PERIPETEIA" είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιδιότυπης αφήγησης και δείχνει ότι ο δημιουργός δεν φοβάται να συνδυάσει το παλιομοδίτικο με το υπνωτικό, το κωμικό με το υπαρξιακό, ή ακόμα και να μετατρέψει μια απλή ανάγκη για "τουαλέτα" σε μουσική κορύφωση.

Το κομμάτι είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες και στο YouTube.

Live στις 19 Δεκεμβρίου μαζί με Veslemes & Δεσποινίς Τρίχρωμη στη Death Disco.