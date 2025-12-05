Onassis Channel: Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους Last Drive στο Gagarin 205

Οι Last Drive ανεβαίνουν στη σκηνή για μια τελευταία βόλτα. Το αποχαιρετιστήριο live της μπάντας που έγραψε ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή έρχεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Onassis Channel στο YouTube, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

«Μερικές φορές η δύση μοιάζει με ανατολή». Με αυτή τη φράση, λίγο πριν πέσει η αυλαία για τελευταία φορά, οι Last Drive αποχαιρέτησαν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025 μια πορεία 42 χρόνων. Η ιστορική αυτή στιγμή επιστρέφει μέσα από το Stages A/LIVE και προβάλλεται στο Onassis Channel στο YouTube στις 14 Δεκεμβρίου, για να συνεχίσει να παίζει εκεί όπου έζησε πάντα: στα αυτιά, στη μνήμη και στο συλλογικό φαντασιακό όσων τους ακολούθησαν.

Το καλοκαίρι του 2024, η ανακοίνωση των τελευταίων συναυλιών λειτούργησε σαν κάλεσμα σε κάτι που όλοι ήξεραν ότι κάποτε θα ερχόταν. Όχι μόνο ως αποχαιρετισμός στην “Drive Tribe” αλλά και ως μια υπόσχεση απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Αλέξης, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Στέφανος, μαζί με πρώην μέλη που επέστρεψαν για μια τελευταία βόλτα στη σκηνή, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως τα εισιτήρια θα εξαφανίζονταν μέσα σε λίγες ημέρες. Οι –αρχικά προγραμματισμένες– δύο συναυλίες έγιναν τελικά πέντε, όλες sold out και καθεμία με τη δική της ηλεκτρισμένη συγκίνηση.

Οι Last Drive δεν είχαν αφήσει ξανά τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς ζωντανή εμφάνιση. Το κοινό τους, το πιο διευρυμένο και ταυτόχρονα δεμένο που είχαν ποτέ, είχε σχεδόν πάψει να ελπίζει σε κάτι περισσότερο από έναν τελευταίο συναυλιακό αποχαιρετισμό. Η νεότερη γενιά ανακάλυψε την μπάντα μέσα από μια πρωτόγνωρη διασταύρωση εποχών και εμπειριών, ενώ οι παλιότεροι επέστρεψαν εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

42 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, από τότε που μια ομάδα νεαρών με άγνοια κινδύνου, πάθος, θράσος, αφέλεια και ευγένεια άρχισε να ροκάρει όπως της υπαγόρευε το ένστικτο, τίποτα από την ουσία των Last Drive δεν είχε αλλοιωθεί. Το πάθος για τη μουσική αλλά και οι ποιότητες που τους κράτησαν ενωμένους, όπως η επιμονή, η φιλία, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, οι αρχές, ο σεβασμός και η αγάπη, συνέχισαν να εκδηλώνονται χωρίς να προβάλλονται. Ήταν χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν σχεδόν αυτόματα, σαν εσωτερικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει λοξοδρομήσεις.

Τώρα ένας μεγάλος κύκλος έχει κλείσει, όπως έλεγαν οι ίδιοι λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025, με την ενέργεια της μηχανής να μετασχηματίζεται και να δίνει τις στροφές της σε άλλες ανάγκες, σε άλλα όνειρα και σε νέα, πολυεπίπεδα εγχειρήματα.

Στις 14 Δεκεμβρίου, η τελευταία τους εμφάνιση στο Gagarin 205 περνά στις οθόνες μας. Μια βραδιά που δεν ανήκει μόνο στη μνήμη όσων ήταν εκεί, αλλά και σε όσους θέλουν να σταθούν για λίγο μέσα στον κόσμο των Last Drive. Συντονιστείτε στο Onassis Channel στο YouTube και αφήστε αυτό το live να κάνει ό,τι έκανε πάντα η μπάντα. Να σας πάρει μαζί της στην τελευταία βόλτα.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Audiovisual Producer: Έλενα Χωρέμη

Audiovisual Line Producer: Άντζυ Αυγέρη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

THE LAST DRIVE

Χρήστος Μιχαλάτος (Chris B.I.): τύμπανα

Γιώργος Καρανικόλας: κιθάρα, φωνή

Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K.): φωνή, μπάσο

Στέφανος Φλώτσιος: κιθάρα, φωνητικά

Θάνος Αμοργινός: κιθάρα, φωνητικά

Πάνος Κασιάρης (P.E.P.P.): κιθάρα, φωνητικά

Ηχοληψία (FOH): Τάσος Τσομπάνης

Ομάδα σκηνής: Jim Spliff, Δημήτρης Κατέβας, Πάνος Μαριολόπουλος, Νίκος Κετζέας, Μπάμπης Αμοργινός

Παραγωγή και επικοινωνία: Goodheart Productions

Οι The Last Drive ευχαριστούν: The Drive Tribe, Αχιλλέα Σταύρου, Χρήστο Λουκατάρη, Χριστιάννα Φινέ, Έλενα Κουβεριανού και όλη την ομάδα της Goodheart Productions, όλους τους εργαζόμενους στο Gagarin 205 και το συνεργείο βιντεοσκόπησης της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Urban Studios, Άντα Θεοδωρακάκη, Άννα Νικολάου, Άννα Σφυρή, Ήρα Σταματοπούλου, Πέτρο Βούλγαρη, Beatniks Road Bar

GAGARIN 205

Υπεύθυνος Gagarin 205: Στέφανος Ελπιζιώτης

Ηχολήπτες: Δημήτριος Δημόπουλος, Γρηγόρης Πρασσάς

Φωτιστές: Μελίνα Ζερβάκη, Ιωάννης Χριστοδουλάκης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία & Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Σαρρής

Βοηθός Σκηνοθέτη & Κάμερα: Δημήτρης Ζιβόπουλος

Εικονοληψία: Βάσια Αναγνωστοπούλου, Κοραλία Δογάνη, Φίλιππος Ζαμίδης, Ιωάννης Μυλωνάς, Νίκος Στάβερης

Τεχνικός υπεύθυνος: Γιώργος Ταλιάνης

Ρομποτικές κάμερες & DIT: Γιώργος Κολιός

Βοηθός Video Crew: Βασίλης Τσιώνης

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: DK Rental House, Rent Photo Video, Live On Air Productions



CINECRANE

Cablecam Camera Operator: Πάνος Τσίγκας

Cablecam Technicians: Στέλιος Τσιριγώτης, Νίκος Βουρλιώτης

Ηχογράφηση: Jacopo Fokas, Κώστας Ραγιαδάκος

Μείξη ήχου: Jacopo Fokas

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Γ. Σάρδης – Α10 Post Productions

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Ευχαριστούμε θερμά τους Last Drive για την ευγενική παραχώρηση του αρχειακού τους υλικού.

