Οι YEAH! επιστρέφουν δυναμικά με το νέο EP "Dust Comes Up!"

Mια επιστροφή που μοιάζει με έναν μικρό αναστεναγμό νοσταλγίας, αλλά με ανάφλεξη. Οι YEAH! επανεμφανίζονται σαν μια μπάντα που δεν θέλει να παλιώσει, ούτε να καταλαγιάσει ή να συμβιβαστεί. Με νέο αίμα, νέο πάθος και ένα ολοκαίνουργιο 5-track EP σε βινύλιο και digital μορφή, το Dust Comes Up! είναι η υπενθύμιση ότι η μουσική ενέργεια, όταν είναι αληθινή, δεν χάνει ποτέ τη σπίθα της.

Η κυκλοφορία έρχεται λίγο πριν το τέλος του 2025 και βρίσκει το συγκρότημα πιο δεμένο και εκρηκτικό από ποτέ. Ο Ηλίας Ασλάνογλου, ο νέος frontman, κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ιστορία της αθηναϊκής μουσικής: Happening, Magic de Spell, Alice in a Nightmare, Αλλού. Τώρα, πλάι στη Μισέλ Μόργκαν Χάουερς, γίνεται η φωνή και το πρόσωπο μιας μπάντας που ξαναβρίσκει το βηματισμό της. Οι δύο τους απογειώνουν το υλικό τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις όσο και στο δίσκο που κυκλοφορεί από την Amour Records.

Γύρω τους, φυσικά, μια ομάδα βετεράνων και ανήσυχων δημιουργών: Ο Τάκης Γιαννούτσος, σταθερός πυλώνας και συνιδρυτής των YEAH!, με τη διπλή του ταυτότητα ντράμερ και εμβληματικού ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο Γιάννης Ντρενογιάννης, κιθαρίστας των σημαντικότερων σχημάτων του ελληνικού underground, από τους Anti Troppau Council μέχρι τους Libido Blume και πρόσφατα στους VOEETONE. Η Αλίκη Πριόβολου και η Μισέλ στα πλήκτρα και στη φωνή, που βάφουν τον ήχο με ένταση και μελωδικότητα. Και ο Στέφανος Γραμμένος στο μπάσο, που μαζί με τον Τάκη κρατούν στους ώμους τους μια στιβαρή rhythm section.

Το ομώνυμο track "Dust Comes Up" μοιάζει να έσκασε από τα 80s, όχι σαν αναπαλαίωση, αλλά ως κάτι εντελώς νέο που διατηρεί τη λάμψη της εποχής χωρίς να γίνεται παρωδία. Η φωνή του Ηλία διαπερνά το κομμάτι με φρεσκάδα, ενώ οι κιθάρες και τα keyboards υφαίνουν ένα ηχητικό σύνολο που ξέρει πότε να δαγκώνει και πότε να απλώνει χώρο.

Οι δύο διασκευές, "Someone, Somewhere in Summertime" των Simple Minds και "Sunny Afternoon" των Kinks, δεν ανασύρονται απλώς από το παρελθόν· ακούγονται σαν να γράφτηκαν σήμερα. Οι YEAH! τις μεταμορφώνουν σε δικά τους κομμάτια, ανοίγοντας έναν καινούργιο δρόμο στη συλλογική τους ταυτότητα και δείχνοντας πως το συγκρότημα δεν έχει σκοπό να επαναπαυθεί σε κανένα παρελθόν.

Με το Dust Comes Up! οι YEAH! κάνουν μια πολύ όμορφη επιστροφή ούτε ως μύθος ούτε ως νοσταλγοί, αλλά σαν μια μπάντα παρούσα στο τώρα, ζωντανή και ανήσυχη. Και όλο αυτό μοιάζει με μια καλή υπενθύμιση πως όταν η σκόνη σηκώνεται, ένα καλό νέο έρχεται να φανεί στον ορίζοντα.