Η Φένια Παπαδόδημα παρουσιάζει το "Άστρον πεσμένον", ένα μουσικό ταξίδι στις εικόνες του Παπαδιαμάντη

Η Φένια Παπαδόδημα παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Άστρον Πεσμένον με τραγούδια που έγραψε τα τελευταία χρόνια κάτω από την επήρεια «της μαγείας τουΑλέξανδρου Παπαδιαμάντη» και τα οποία παίχτηκαν και ηχογραφήθηκαν μαζί με το B.Y.S trio των Χ. Μπουκάλη. Κ. Γιαξόγλου και Ν. Σιδηροκαστρίτη.

H παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Γ. Μαρίνος.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ανάμεσα στα τραγούδια, η Φένια Παπαδόδημα διαβάζει αποσπάσματα από τα διηγήματα «Άνθος του γιαλού», «Όνειρο στο κύμα», «Αγάπη στον κρεμνό», «Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης» και άλλα. Γράφει μουσική και στίχους αντλώντας έμπνευση από τις «υπερκόσμιες» εικόνες του Παδιαμάντη, τους μαγικούς ήχους που συνθέτουν τα τοπία μίας διαρκούς εσωτερικής - ερωτικής προσευχής.

Τραγούδια που γράφτηκαν στο όριο του «κρεμνού», με το ένα πόδι στο κενό και το άλλο στην αγάπη, που ζωντανεύουν τις ιστορίες του για ένα άνθος στο γιαλό, ένα όνειρο στα κύμα, για τη φωνή ενός Δράκου, για έναν Άγγελο επισκέπτη, για τις μάγισσες και τους φεγγαροπαρμένους, τους ξένους, τους υπερόριους και τους νεκρούς ταξιδιώτες. Μέσα από τους στίχους των τραγουδιών της σκιαγραφείται ένας κόσμος μετέωρος, πνευματικός, αινιγματικός, γνώριμος στους αλαφροΐσκιωτους μόνο, στους κυνηγούς των πεσμένων άστρων, των ανεξήγητων λάμψεων στην άκρη του ορίζοντα.

Ο ήχος του B.Y.S trio δίνει στα τραγούδια μίαν άλλη διάσταση δημιουργώντας μία ιδιαίτερη και υπερβατική ατμόσφαιρα. Στην ηχογράφηση του δίσκου, μαζί τους έχουν συμπράξει, αφήνοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα, ο Χάρης Λαμπράκης στο νέυ, ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι και η Ήβη Παπαθανασίου στο τσέλο. Η χορωδία Cantus Angelicus υπό τη διεύθυνση της Αναστασίας Χατζηπαύλου, προσφέρει ένα ακόμη πολύτιμο ηχόχρωμα στη σύνθεση του μουσικού τοπίου.

Η Φένια Παπαδόδημα είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, συνθέτης και σκηνοθέτης. Τα τελευταία χρόνια γράφει μουσική και τραγούδια για το μουσικό θέατρο αντλώντας έμπνευση από τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την Οδύσσεια του Ομήρου. Ολοκληρώνει τις σπουδές της στη Βυζαντινή μουσική, ερμηνεύοντας και ηχογραφώντας ύμνους. Παράλληλα σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ «Το καταφύγιο στην Ομόνοια», που συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ. Δημιουργεί έναν προσωπικό μουσικό τρόπο αφήγησης, τόσο στο θέατρο όσο και στο σινεμά, όπου η μουσική οδηγεί τη δραματουργία και τη δράση. Έχει παρουσιάσει μεταξύ άλλων τη μουσική εκδοχή της Νέκυιας της Οδύσσειας. «Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα», στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και στο Θέατρο Τέχνης, τη μουσική παράσταση « Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης» του Α. Παπαδιαμάντη στην Εναλλακτική Λυρική Σκηνή, το «Άνθος του γιαλού» του Α. Παπαδιαμάντη στο Ίδρυμα Κακογιάννη και τη μουσική παράσταση «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια του Ζακ Λακαρριέρ» στο Εθνικό Θέατρο. Σε συνεργασία με τον ζωγράφο Γιώργο Κόρδη και μουσικούς από διαφορετικές παραδόσεις, ανεβάζει τις παραστάσεις «Έξοδος», «Ίσως και να ΄μαστε αδέρφια τελικά» και «Νυκλιάνοι» για τις οποίες γράφει τη μουσική και τα τραγούδια.

ΙΝΦΟ:

Φένια Παπαδόδημα – Μουσική - στίχοι- φωνή

B. Y. S τρίο: Νίκος Σιδηροκαστρίτης – τύμπανα

Κώστας Γιαξόγλου- πιάνο

Χρυσόστομος Μπουκάλης – κοντραμπάσο

Συμμετέχουν:

Χορωδία Cantus Angelicus, διεύθυνση Αναστασία Χατζηπαύλου

Χάρης Λαμπράκης – νέυ

Ήβη Παπαθανασίου- τσέλο

Αλέξης Γκίκας - Ηχοληψία

Προλογίζει ο Θέμης Ροδαμίτης

Παραστάσεις:

Πέμπτη 18 & Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 20.30

Tιμές Εισιτηρίων:

14€ Early bird μέχρι 11/12

16€ Προπώληση

18€ Κανονικό

14€ φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ

Προπώληση: www.ticketservices.gr/event/fenia-papadodima-bys-trio/