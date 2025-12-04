Αγγελική Τουμπανάκη – "Κύκλοι": Ένα νέο μουσικό ταξίδι στον Σταυρό του Νότου

Η Αγγελική Τουμπανάκη παρουσιάζει μια προσωπική μουσική αφήγηση — ένα νέο κύκλο συναυλιακών συναντήσεων με αγαπημένα τραγούδια από τα είκοσι χρόνια μουσικής της πορείας σε διαφορετικά είδη μουσικής. Προσκαλεί το κοινό να μπει στον ρυθμό των «Κύκλων» που επαναλαμβάνονται: τις επιστροφές, τις μεταμορφώσεις και τις στιγμές όπου βρίσκουμε ανάσα, ασφάλεια και αναγεννιόμαστε.



«Είκοσι χρόνια γεμάτα μουσικές, ανθρώπους, ταξίδια, συνεργασίες και ανατροπές. Είκοσι χρόνια που χτίστηκαν πάνω στη φωνή, στο σώμα, στην έρευνα, στις ομάδες, σε μια ακατάπαυστη ανάγκη να μεταμορφώνω τον ήχο σε εμπειρία πάντα συλλογική. Σε αυτή τη νέα συνάντηση, ανοίγω έναν καινούριο κύκλο που δένει όλους του προηγούμενους. Έναν κύκλο που συνδέει τις ρίζες μου με όσα αναζητώ σήμερα·ανάμεσα σε όσα έζησα, σε όσα συνεχίζω να μαθαίνω και σε όσα επιθυμώ να δημιουργήσω. Μια μουσική διαδρομή που δεν ανήκει σε συγκεκριμένο είδος, αλλά σε μια εσωτερική ανάγκη να εξερευνώ, να αποδομώ τα μοτίβα μου. Μένω πιστή σε αυτά που με κάνουν ευτυχισμένη, την ομαδική δημιουργία, την αυθόρμητη ένωση με το κοινό, την ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής, πέρα από φυλές και φύλα, πέρα από σύνορα και κοινωνικές νόρμες. Και κάθε μας κύκλος είναι ανοιχτός — χωράει φωνές, ιστορίες, μνήμες και στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα». — Αγγελική



Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην εσωτερικότητα στη συμμετοχή, τη σύνδεση και τον συλλογικό παλμό. Στη σκηνή, η Αγγελική Τουμπανάκη πιστή χρόνια σε αυτά που την κάνουν χαρούμενη, παίζει και αυτοσχεδιάζει, χρησιμοποιεί τη φωνή ως πολυεπίπεδο όργανο. Δίπλα της, οι μόνιμοι εξαιρετικοί συνεργάτες της δημιουργούν χαρακτηριστικό μουσικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν ο φυσικός ήχος με τον ηλεκτρονικό, και οι γνώριμες μελωδίες ενορχηστρωμένες με σύγχρονες αρμονίες και δομές. Μοτίβα που θυμίζουν κοινότητες και μας ταξιδεύουν σε παραδόσεις λαών, ατμοσφαιρικές στιγμές όπου ο ήχος γίνεται ανάσα και κίνηση και εκρηκτικές στιγμές που μας φέρουν σε κυκλικούς χορούς και ενώνουν τις φωνές μας.



Οι «κύκλοι» είναι μια σειρά συναυλιών για την επιστροφή στη μνήμη, την τρυφερότητα, το φως. Για την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί το κέντρο του και να ανοίξει εκ νέου τον κύκλο του.



Τι θα ακούσουμε / τι θα δούμε

- Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και κοινωνικά φορτισμένα κομμάτια από τη διεθνή σκηνή

- Μελωδίες και μοτίβα από τις μουσικές παραδόσεις των λαών



- Φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις με την τεχνική looping



- Σύγχρονα πολυεπίπεδα ηχοτοπία



- Τραγούδια και στιγμές προκύπτουν μέσα από τη μέθοδο των φωνητικών κύκλων (vocal circles songs).

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ «ΚΥΚΛΟΙ»



ΔΕΥΤΕΡΕΣ 15 & 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



Σταυρός του Νότου Club



Προπώληση εδώ



Μουσικοί επί σκηνής:

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design

Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx



Credits

Concept & Σκηνοθεσία: Αγγελική Τουμπανάκη

Φωτογραφία: Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Graphics: Sugahtank (Γιάννης Ρουμπάνης)