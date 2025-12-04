Πληροφορίες

Αγγελική Τουμπανάκη – "Κύκλοι": Ένα νέο μουσικό ταξίδι στον Σταυρό του Νότου

Με είκοσι χρόνια διαδρομής και αναζητήσεων, η Αγγελική Τουμπανάκη παρουσιάζει τους "Κύκλους", μια σειρά συναυλιακών συναντήσεων στον Σταυρό του Νότου, όπου η φωνή και ο αυτοσχεδιασμός πλέκουν μια ζωντανή ηχητική τελετουργία.

Αγγελική Τουμπανάκη
Avopolis Team

Η Αγγελική Τουμπανάκη παρουσιάζει μια προσωπική μουσική αφήγηση — ένα νέο κύκλο συναυλιακών συναντήσεων με αγαπημένα τραγούδια από τα είκοσι χρόνια μουσικής της πορείας σε διαφορετικά είδη μουσικής. Προσκαλεί το κοινό να μπει στον ρυθμό των «Κύκλων» που επαναλαμβάνονται: τις επιστροφές, τις μεταμορφώσεις και τις στιγμές όπου βρίσκουμε ανάσα, ασφάλεια και αναγεννιόμαστε.

«Είκοσι χρόνια γεμάτα μουσικές, ανθρώπους, ταξίδια, συνεργασίες και ανατροπές. Είκοσι χρόνια που χτίστηκαν πάνω στη φωνή, στο σώμα, στην έρευνα,  στις ομάδες, σε μια ακατάπαυστη ανάγκη να μεταμορφώνω τον ήχο σε εμπειρία πάντα συλλογική. Σε αυτή τη νέα συνάντηση, ανοίγω έναν καινούριο κύκλο που δένει όλους του προηγούμενους. Έναν κύκλο που συνδέει τις ρίζες μου με όσα αναζητώ σήμερα·ανάμεσα σε όσα έζησα, σε όσα συνεχίζω να μαθαίνω και σε όσα επιθυμώ να δημιουργήσω.  Μια μουσική διαδρομή που δεν ανήκει σε συγκεκριμένο είδος, αλλά σε μια εσωτερική ανάγκη να εξερευνώ, να αποδομώ τα μοτίβα μου. Μένω πιστή σε αυτά που με κάνουν ευτυχισμένη, την ομαδική δημιουργία, την αυθόρμητη ένωση με το κοινό, την ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής, πέρα από φυλές και φύλα, πέρα από σύνορα και κοινωνικές νόρμες.   Και κάθε μας κύκλος είναι ανοιχτός — χωράει φωνές, ιστορίες, μνήμες και στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα». — Αγγελική 

Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην εσωτερικότητα στη συμμετοχή, τη σύνδεση και τον συλλογικό παλμό. Στη σκηνή, η  Αγγελική Τουμπανάκη πιστή χρόνια σε αυτά που την κάνουν χαρούμενη, παίζει και αυτοσχεδιάζει, χρησιμοποιεί τη φωνή ως πολυεπίπεδο όργανο. Δίπλα της, οι μόνιμοι εξαιρετικοί συνεργάτες της δημιουργούν χαρακτηριστικό μουσικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν ο φυσικός ήχος με τον ηλεκτρονικό, και οι γνώριμες μελωδίες ενορχηστρωμένες με σύγχρονες αρμονίες και δομές. Μοτίβα που θυμίζουν κοινότητες και μας ταξιδεύουν σε παραδόσεις λαών, ατμοσφαιρικές στιγμές όπου ο ήχος γίνεται ανάσα και κίνηση και εκρηκτικές στιγμές που μας φέρουν σε κυκλικούς χορούς και ενώνουν τις φωνές μας.

Οι «κύκλοι» είναι μια σειρά συναυλιών για την επιστροφή στη μνήμη, την τρυφερότητα, το φως. Για την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί το κέντρο του και να ανοίξει εκ νέου τον κύκλο του.

Τι θα ακούσουμε / τι θα δούμε
- Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και κοινωνικά φορτισμένα κομμάτια από τη διεθνή σκηνή
- Μελωδίες και μοτίβα από τις μουσικές παραδόσεις των λαών

- Φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις με την τεχνική looping

- Σύγχρονα πολυεπίπεδα ηχοτοπία

- Τραγούδια και στιγμές προκύπτουν μέσα από τη μέθοδο των φωνητικών κύκλων (vocal circles songs).

Official site | Facebook | Instagram | TikTok



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ  «ΚΥΚΛΟΙ» 

ΔΕΥΤΕΡΕΣ 15 & 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σταυρός του Νότου Club 

Προπώληση εδώ

Μουσικοί επί σκηνής:
Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ
Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα
Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops
Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design
Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx

Credits
Concept & Σκηνοθεσία: Αγγελική Τουμπανάκη
Φωτογραφία: Γιώργος Βιτσαρόπουλος
Graphics: Sugahtank (Γιάννης Ρουμπάνης)

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Αγγελική Τουμπανάκη

Αγγελική Τουμπανάκη – "Κύκλοι": Ένα νέο μουσικό ταξίδι στον Σταυρό του Νότου

Με είκοσι χρόνια διαδρομής και αναζητήσεων, η Αγγελική Τουμπανάκη παρουσιάζει τους "Κύκλους", μια...
Xiu Xiu

Οι Xiu Xiu συνεχίζουν να διασκεύαζουν σαν να μην υπάρχει αύριο

Με το "Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1", οι Xiu Xiu επιστρέφουν στα τραγούδια που τους διαμόρφωσαν....
Patti Smith

H Patti Smith έρχεται τον Μάιο στον Λυκαβηττό

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith την άνοιξη του 2026, 51 χρόνια μετά το Horses. Στις 15 Μαΐου στο...

Featured

Mermaid Avenue

Η Mermaid Avenue ξαναζεί: Wilco και Billy Bragg ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους

Οι Wilco και ο Billy Bragg ξαναπροβάρουν τα τραγούδια τους σε στίχους του Woody Guthrie. Ο Θανάσης Μήνας...
Athens Extreme Festival

Το Athens Extreme Festival 2025 σε 10 δίσκους (Day 1)

Βγάλτε και φέτος από το πατάρι τα cargo shorts, φορέστε καρφιά, corpsepaint και σκουφιά Άη Βασίλη. Το Athens...
Steve Cropper

Αποχαιρετώντας τον Steve Cropper, έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα της Memphis soul

Ο Θανάσης Μήνας αποχαιρετά τον μεγάλο κιθαρίστα των Booker T & the MG’S, που στάθηκε ακρογωνιαίος λίθος για το rhythm...

Best of Network