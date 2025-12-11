Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τη χριστουγεννιάτικη μαγεία με αγορά, Santa Run, συναυλίες, πάρτι και παιδικές δράσεις

Με λαμπερές εκδηλώσεις και δράσεις για κάθε ηλικία, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τις γιορτές, απλώνοντας στην πόλη ένα πολύχρωμο «κέντημα γιορτής που φτιάχνουμε μαζί». Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστές βραδιές – από τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους μέχρι την Παραμονή Χριστουγέννων και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς – δίνουν ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην πόλη.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Φέτος, η Αθήνα φορά τα γιορτινά της με έναν τρόπο που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. “Ένα κέντημα γιορτής που φτιάχνουμε μαζί”, με στολίδια, μουσικές, καρουζέλ, χριστουγεννιάτικη αγορά, πάρτι και δράσεις για παιδιά στους δρόμους, τις πλατείες και τους χώρους πολιτισμού του Δήμου. Γιατί τα Χριστούγεννα είμαστε όλοι εμείς. Παρέα, ιστορίες, χαμόγελα και στιγμές που μένουν για πάντα. Ευχαριστώ θερμά όλους τους ανθρώπους του Δήμου που εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το εορταστικό σκηνικό - τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Τεχνόπολη, την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον Αθήνα 9,84. Σας εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και ειρήνη».



Christmas Market – Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά



Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η πόλη αποκτά για πρώτη φορά τη δική της, μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, καθιστώντας την Πλατεία Κοτζιά ένα από τα πιο φωτεινά και χαρούμενα σημεία του κέντρου.



Στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια μας περιμένουν γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, ροφήματα και ιδέες για δώρα, ενώ στο «Kids Corner» τα παιδιά απολαμβάνουν δημιουργικά εργαστήρια και χριστουγεννιάτικες δράσεις, χωρίς εισιτήριο. Επιπλέον, μια ολόκληρη ημέρα αφιερώνεται στους μικρούς επισκέπτες, καθώς το Christmas Market υποδέχεται ένα μοναδικό ολοήμερο family festival. Ένα εντυπωσιακό καρουζέλ στο κέντρο του Christmas Market ολοκληρώνει τη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.



Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική, με τις μελωδίες από τα προγράμματα και τα DJ sets μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης να απλώνονται από το «Music Corner» σε όλη την αγορά.



Η κεντρική συναυλιακή σκηνή της Αθήνας φέτος στήνεται στην Πλατεία Κοτζιά κι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις: η Kids Radio Banda, η Billie Kark, η Νεφέλη Φασούλη, αλλά και το εκρηκτικό Athens All Star Party με τους Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical, μετατρέπουν τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο μεγαλύτερο dance floor των γιορτών.

Athens Santa Run

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα της εκκίνησης μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας (Αθηνάς 63) για το Athens Santa Run 2025, το πιο γιορτινό δρομικό δρώμενο της πόλης.

Η δράση είναι ανοιχτή για όλους, μικρούς και μεγάλους, καθώς και για τους τετράποδους φίλους μας. Η εγγραφή πραγματοποιείται στο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/ με κόστος 12 ευρώ, ενώ είναι δωρεάν για τα παιδιά. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η στολή του Αϊ Βασίλη και το αναμνηστικό μετάλλιο που θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και για την ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Η παραλαβή του πακέτου συμμετοχής θα γίνεται την ίδια ημέρα στην Πλατεία Κοτζιά, όπου οι δρομείς θα παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό και δώρα από τους χορηγούς. Δεν υπάρχει αγωνιστικός χαρακτήρας ή χρονόμετρο. O καθένας κρατά τον χρόνο του και συμμετέχει για τη χαρά της εμπειρίας. Η διαδρομή, 2,8χλμ., ξεκινά και καταλήγει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Περνά από Αθηνάς, Μοναστηράκι, δεξιά στην Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς και Ομόνοια.



Δράσεις για παιδιά και όλη την οικογένεια

Οι Βιβλιοθήκες, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Παιδικό Μουσείο Αθήνας, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Athens Book Space, καθώς και πάρκα και πλατείες, μεταμορφώνονται σε πολύχρωμες γιορτινές «γωνιές» για μικρούς και μεγάλους.



Παιδιά και οικογένειες συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια. Με χρώματα, πηλό, γύψο, υφάσματα και χαρτί, δημιουργούν στολίδια, καρτ ποστάλ, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα καράβια και μικρά γιορτινά έργα, εμπνευσμένα από μουσικές νότες, αλλά και από εικαστικές εκθέσεις της πόλης.



Κατασκευές με φαναράκια, γιρλάντες, γαντοκούκλες ή ακόμη και ολόκληρο το χωριό του Αϊ-Βασίλη από χαρτί, εμπνέουν τη δημιουργικότητα των παιδιών, ενώ πλήθος παιχνιδιών, μουσικοκινητικών εργαστηρίων, διαδραστικών δράσεων και αφηγήσεων χριστουγεννιάτικων ιστοριών συμπληρώνουν τη γιορτινή εμπειρία.



Προβολές αγαπημένων ταινιών, παιχνίδια ανακάλυψης, face painting, bubble shows κι ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια, προσφέρουν στιγμές ψυχαγωγίας σε όλα τα μέλη της οικογένειας.



Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Η συναυλιακή σκηνή και το «Music Corner» του Christmas Market στην Πλατεία Κοτζιά εκπέμπουν τον ρυθμό της γιορτής, με τη μουσική να απλώνεται ταυτόχρονα σε όλη την πόλη: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων «ταξιδεύει» σε γειτονιές, πλατείες, πεζόδρομους, νοσοκομεία και χώρους πολιτισμού, σκορπίζοντας γιορτινές, μελωδικές εκπλήξεις.



Στο πρωτοποριακό AI Christmas Orchestra του Athens Digital Arts Festival που μας περιμένει σε πλατείες της πόλης, ζωντανοί μουσικοί και τεχνητή νοημοσύνη «συνομιλούν» σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου και φωτός.



Παράλληλα, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» παρουσιάζει την καθιερωμένη εορταστική συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων, φέτος με τη συμμετοχή της Πέννυς Μπαλτατζή και του Philipp Weiss.



Η μουσική πλημμυρίζει όλες τις γειτονιές της πόλης και η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Η «Λέσχη Ακρόασης» στο Μουσείο Μαρία Κάλλας μας ταξιδεύει σε «Τραγούδια για τον Χειμώνα». Η Angelika Dusk στήνει ένα χορευτικό sing-along στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ενώ πολλά Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις γειτονιές, αλλά και η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, φωτίζονται από παιδικές φωνές, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα και μουσικές αφηγήσεις.



Ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη υποδέχεται μια ξεχωριστή συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η πλατεία Κοραή, η πλατεία Αγίας Ειρήνης και η πλατεία Μεσολογγίου «χορεύουν» επίσης στον ρυθμό των πάρτι που στήνουν εκεί ραδιόφωνα της πόλης.



Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις



Παραστάσεις και καλλιτεχνικές ιστορίες δίνουν και φέτος χρώμα στις γιορτές μικρών και μεγάλων. Στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ο κλασικός «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι επιστρέφει σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας παραγωγή που ξεδιπλώνει τη μαγεία του μπαλέτου.



Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση του Κυριάκου Μορταράκου και παράλληλα μεταμορφώνεται σε γιορτινό σκηνικό με παιδικές παραστάσεις. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στα «Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία», ενώ το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» φιλοξενεί την έκθεση συλλογικής δημιουργίας «Τα Κάλαντα», που αναδεικνύει τις γιορτινές παραδόσεις του ελληνικού κόσμου.



Σε όλη την πόλη, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης γίνονται μικρές θεατρικές σκηνές και μαζί με τον Πολυχώρο «Άννα και Μαρία Καλουτά» παρουσιάζουν μουσικοθεατρικές παραστάσεις με καλικάντζαρους, ξωτικά και χριστουγεννιάτικες αποστολές, έως διαδραστικές ιστορίες με ζωντανή μουσική, κουκλοθέατρο και θεατρικό παιχνίδι που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών.



Ο αγαπημένος Καραγκιόζης καταλαμβάνει με τον μπερντέ του, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων. Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο Athens Book Space και στο πάρκο Προμπονά, παραστάσεις με μαριονέτες, χορό και αφήγηση ζωντανεύουν αγαπημένους ήρωες και ταξιδεύουν τις οικογένειες σε μυθικούς, φωτεινούς κόσμους.



Κι όσοι αγαπούν τις πιο ήσυχες ανακαλύψεις, μπορούν να ακολουθήσουν μια διαφορετική γιορτινή διαδρομή μέσα από την ειδική ξενάγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, γνωρίζοντας τα «άδυτά» της και τον πλούτο της συλλογής της.



Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου



Pop-up σκηνές, συναυλίες, DJ sets, street parties και μοναδικά γευστικά events στήνονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Από τον πεζόδρομο της Σαλαμίνος, της Βουκουρεστίου, της Ερμού και την οδό Πρωτογένους, μέχρι τις πλατείες Αγίου Ανδρέα, Μοναστηρακίου, Βικτωρίας, Μεσολογγίου, το πάρκο Ριζάρη και τη στοά Moxy, η Αθήνα γιορτάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με jazz, κλασική, λατινοαμερικάνικη, ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική να γεμίζουν την πόλη χορευτική ενέργεια.



Το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου μια έκπληξη περιμένει μικρούς και μεγάλους στο πάρκο Ελευθερίας: ειδικά τηλεσκόπια θα μας περιμένουν για παρατήρηση των άστρων του αττικού ουρανού τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου!



Παραμονή Χριστουγέννων με τη Νύχτα των Ευχών



Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Κοτζιά γεμίζει φως! Η «Νύχτα των Ευχών», το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο έθιμο της πόλης, επιστρέφει προσκαλώντας μας να υψώσουμε τα βιοδιασπώμενα φαναράκια στον ουρανό, απελευθερώνοντας μαζί τους και τις ευχές μας για τη νέα χρονιά που έρχεται. Από τις 17:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84 δίνει τον ρυθμό με ζωντανή μετάδοση διαμορφώνοντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα σε μια από τις πιο μαγικές στιγμές της χρονιάς.



Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος



Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά στο Σύνταγμα. Από τις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δίνει το σύνθημα με γιορτινές μελωδίες που προετοιμάζουν το κλίμα για τη μεγάλη βραδιά. Live μουσικές, ρυθμός, χορός και καλλιτέχνες-έκπληξη έρχονται για να απογειώσουν την αλλαγή του χρόνου, σε μια φαντασμαγορική γιορτή που ενώνει όλη την πόλη. Με χαμόγελα και αισιοδοξία, αποχαιρετούμε το 2025 και υποδεχόμαστε το 2026 όλοι μαζί, στην Πλατεία Συντάγματος. Μείνετε συντονισμένοι — το πλήρες πρόγραμμα της βραδιάς θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.



Κάθε συμμετοχή προσθέτει μια νέα βελονιά στο μεγάλο κέντημα γιορτής που απλώνεται στην πόλη. Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα, επιλέξτε τις δράσεις που σας ταιριάζουν και ζήστε την Αθήνα πιο γιορτινή από ποτέ.



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ: https://cultureisathens.gr/event/xmas-program-2025/



Ευχαριστούμε θερμά το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία για το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε στην πλατεία Συντάγματος και τον στολισμό του, καθώς και την Protergia, αναπόσπαστο μέλος της METLEN, για τον εναέριο στολισμό στην οδό Ερμού και τη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην πλατεία Μητροπόλεως.



Για τη στήριξή τους στη δράση Athens Santa Run 2025, ευχαριστούμε πολύ το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, καθώς και τους: Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, NIO, SIXT, YAMAHA, Armando Pizzeria.

*Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Η πλειονότητα των δράσεων διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://cultureisathens.gr/