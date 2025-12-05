Κυκλοφόρησε το "Live God" των Nick Cave & The Bad Seeds

Πληροφορίες

Σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας τo Live God, το νέο live album των Nick Cave & The Bad Seeds που αποτυπώνει την υπερβατική εμπειρία της Wild God Tour κατά το 2024 και 2025. Ένα album που, με τα λόγια του ίδιου του Nick Cave, αποτελεί «αντίδοτο στην απελπισία».

Το Live God έχει ήδη λάβει ενθουσιώδεις κριτικές, με τους Times να το χαρακτηρίζουν «μια αντάξια μαρτυρία ενός album που βρίσκει τον Cave και το συγκρότημά του στο απόγειο των δυνάμεών τους».

Η βραδιά που άφησε άφωνο τον Bob Dylan

Ο Cave ηχογράφησε -πολύ εύστοχα- μία από τις συναυλίες του στο Παρίσι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το εκπληκτικό διπλό album. Ανάμεσα στους θεατές της Accor Arena βρισκόταν -εν αγνοία του Αυστραλού σταρ- και ένας συγκλονισμένος Bob Dylan, ο οποίος έκανε κάτι που δεν συνηθίζει: εξέφρασε στα social media την αγάπη του για τη συναυλία.

«Με συγκλόνισε το “Joy” εκεί όπου τραγουδάει 'We've all had too much sorrow, now is the time for joy.' Σκεφτόμουν, ναι, αυτό ακριβώς», δήλωσε ο Dylan.

"Joy": Το φως μετά το σκοτάδι

Το "Joy" είναι πράγματι ένα από τα κεντρικά κομμάτια του “Live God”. Ο Cave εξερευνά την καθολική εμπειρία του πένθους, την ανικανότητα να αισθανθείς οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα τραγούδι για την επιστροφή στη ζωή, για την ανάγκη της χαράς μετά από πολύ πόνο.

Σήμερα κυκλοφόρησε και το live video του τραγουδιού, ακριβώς από εκείνη τη μαγική βραδιά στην Accor Arena του Παρισιού τον Νοέμβριο του 2024.

Δείτε το video: 

Ο Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. / Εισιτήρια – Προσφορές: releaseathens.gr

 

 

 

 

