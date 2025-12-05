Πληροφορίες

Ο Joep Beving live το 2026: Μια σπάνια μινιμαλιστική εμπειρία στην Αθήνα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής με πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 με την περιοδεία "LIMINAL".

Joep Beving
Avopolis Team

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Με εκατοντάδες εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και έναν συνολικό κατάλογο που, σύμφωνα με τη Deutsche Grammophon, έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές, ο Beving έχει συνδεθεί βαθιά με ένα διεθνές κοινό που βρίσκει στη μουσική του έναν χώρο ηρεμίας, συγκέντρωσης και στοχαστικής διάθεσης. Από το Solipsism μέχρι το Henosis και το πρόσφατο Solipsism Redux, ο καλλιτέχνης έχει αναπτύξει μία προσωπική γλώσσα που συνδυάζει την απλότητα με τη λεπτομέρεια, την ευαισθησία με τη δομή.

Το νέο άλμπουμ και η περιοδεία LIMINAL σηματοδοτούν την έναρξη μιας επόμενης δημιουργικής περιόδου για τον Beving. Η μουσική εξερευνά τις μεταβάσεις — εκείνες τις αδιόρατες στιγμές όπου κάτι ολοκληρώνεται και κάτι νέο αρχίζει, όπου η διαύγεια συναντά την αμφισημία και ο ήχος αποκτά νόημα μέσα από τη σιωπή. Η προσέγγισή του λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο παρατήρησης: υπομονετική, διαφανής, με λεπτές κινήσεις που επιτρέπουν στον ακροατή να βυθιστεί στον δικό του εσωτερικό χώρο.

Στη σκηνή, ο Beving εμφανίζεται με τον χαρακτηριστικό του λιτό τρόπο. Η σκηνή παραμένει σχεδόν άδεια· μόνο ο καλλιτέχνης και το πιάνο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει τη συγκέντρωση και την προσεκτική ακρόαση. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρές μεταβολές στον ήχο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διαμορφώνοντας μια συναυλιακή εμπειρία που εξελίσσεται αθόρυβα, αλλά σε βάθος.

Η συναυλία της Αθήνας αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό της περιοδείας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την πρώτη ευκαιρία να συναντήσει ζωντανά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο του Joep Beving. Είναι μια εμπειρία που δεν στηρίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά στη λεπτή ένταση που προκύπτει από τη συνάντηση ήχου, σιωπής και προσοχής — μια μουσική που αφήνει χώρο για προσωπική ερμηνεία και εσωτερική κίνηση.

INFO
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
45€ Α ζώνη (σειρές 1-8)
36€ Β ζώνη (σειρές 9-145)
27€ Γ ζώνη (σειρές 15, Α-Ζ + Εξώστης)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
https://www.ticketservices.gr/event/parnassos-joep-beving-liminal-tour-2026/?lang=el

 

