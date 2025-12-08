Πληροφορίες

Η Eivor έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η τραγουδίστρια και δημιουργός από τα νησιά Φερόε που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά "The Last Kingdom", θα βρεθεί την Κυριακή 5 Απριλίου στο Gagarin για μια μοναδική συναυλία. 

Eivor
Avopolis Team

Τα τραγούδια και η εν γένει μουσική της έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams! Οι περιοδείες της ανά τον κόσμο γίνονται μπροστά σε ολοένα και μεγαλύτερο κοινό που κάνει κάθε συναυλία της sold out, καθώς η φήμη της ως μια από τις πιο μαγικές τραγουδίστριες της γενιάς της ολοένα και μεγαλώνει. 

Με δέκα άλμπουμ στο ενεργητικό της, καθώς και πολυάριθμες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Àsgeir, John Grant, Einar Selvik (Wardruna) και Dan Heath (Lana Del Ray), η Eivør είναι μια από τις πιο εκλεκτικές καλλιτέχνιδες της Σκανδιναβίας. Αποτελεί μέρος του νέου κύματος σκανδιναβών καλλιτεχνών που χτίζουν γρήγορα παθιασμένες διεθνείς βάσεις θαυμαστών, με μουσική που τιμά την αρχαία πολιτιστική και μουσική τους λαογραφία. 

Η Eivør έχει επίσης ηχογραφήσει και συμμετέχει σε όλες τις σεζόν της κορυφαίας επιτυχημένης σειράς του Netflix, The Last Kingdom (σε συνεργασία με τον Ivor Novello/υποψήφιο για BAFTA, John Lunn). Το νέο επίσημο άλμπουμ του The Last Kingdom, Destiny Is All – σε σύνθεση και παραγωγή των John Lunn, Eivør και Danny Saul, κυκλοφόρησε πέρυσι. Η Eivør συμμετείχε επίσης πρόσφατα στη μουσική επένδυση του God of War για το Ragnarök και στο soundtrack του επιτυχημένου βιντεοπαιχνιδιού. 

Στη συναυλία της στο Gagarin η Eivor θα παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη την καριέρα της. 

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 28 Ευρώ, 30Ευρώ, 32 Eυρώ

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489

 

Best of Network