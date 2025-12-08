Ο Robert Smith αναλαμβάνει "Cureator" για το Teenage Cancer Trust

Ο Robert Smith των The Cure αναλαμβάνει για πρώτη φορά την επιμέλεια (ή, όπως ο ίδιος τη βαφτίζει, «Cureation») της επόμενης σειράς συναυλιών του Teenage Cancer Trust, που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026 στο ιστορικό Royal Albert Hall. Και ο κατάλογος των ονομάτων που ανακοίνωσε είναι πραγματικά εκθαμβωτικός: My Bloody Valentine, Wolf Alice, Mogwai, Garbage, Manic Street Preachers και Elbow θα ηγηθούν μιας εβδομάδας γεμάτης ιστορικές εμφανίσεις για καλό σκοπό.

Μετά την αποχώρηση του Roger Daltrey (The Who) από τον ρόλο του μακροχρόνιου curator των TCT συναυλιών, ο Smith έρχεται να δώσει νέα πνοή στον θεσμό. «Το Teenage Cancer Trust κάνει εκπληκτική δουλειά, και είμαι περήφανος που μου ζήτησαν να είμαι ο ‘Cureator’ των συναυλιών του Μαρτίου 2026», δήλωσε ο Smith. «Ήθελα να δημιουργήσω μια εβδομάδα πραγματικά αξέχαστη, ένα σερί συναυλιών για να ονειρεύεσαι – και είμαι ευγνώμων σε όλους τους καλλιτέχνες που δέχτηκαν την πρόσκληση. Θα είναι επτά πολύ ξεχωριστές βραδιές».

Η Shirley Manson των Garbage, που εμφανίζονται στις 28 Μαρτίου, σημειώνει: «Όταν ο Robert Smith μάς ζήτησε να συμμετάσχουμε, ενθουσιαστήκαμε. Είναι ένας βαθιά σεβαστός άνθρωπος στον κόσμο μας και είναι τιμή να βοηθάμε έναν σκοπό τόσο κοντά στην καρδιά μας».

Αντίστοιχα, οι Manic Street Preachers θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο πλαίσιο του TCT στις 26 Μαρτίου. Ο James Dean Bradfield θυμάται τη συμμετοχή τους στο Meltdown του Smith το 2018 και προσθέτει: «Είναι τιμή να μας καλεί ξανά για έναν τόσο σημαντικό σκοπό. Είναι από τα αγαπημένα μας venues και ετοιμάζουμε δυο-τρεις εκπλήξεις για τη βραδιά».

Με τόσο εντυπωσιακό lineup, την ιστορική αίθουσα του Royal Albert Hall και τη χαρακτηριστική αισθητική επιμέλεια του Robert Smith, το Teenage Cancer Trust 2026 αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες συναυλιακές εβδομάδες της χρονιάς – και ένας θεσμός που συνεχίζει να ενώνει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της βρετανικής μουσικής προς ενίσχυση ενός ανεκτίμητου σκοπού.