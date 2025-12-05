AURORA + Chemical Brothers = TOMORA: Το πιο απρόσμενο ντουέτο του 2025

Οι TOMORA είχαν εμφανιστεί στα line-ups ορισμένων φεστιβάλ για το 2025, ανάμεσά τους και το Coachella, οδηγώντας τους φαν να εικάζουν ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από το όνομα. Με την κυκλοφορία όμως του ντεμπούτο single "Ring The Alarm", η ταυτότητά τους αποκαλύφθηκε.

Μιλώντας για το νέο κομμάτι, το δίδυμο, που ένωσε τα μικρά του ονόματα για να φτιάξει το όνομα της μπάντας, είπε: «Θέλαμε οι TOMORA να είναι μια μπάντα, όχι δύο άτομα. Είναι το μουσικό μας συναίσθημα που παίρνει ζωή».

Το κομμάτι ανοίγει με έναν επίμονο ψηφιακό συναγερμό, μέχρι που μπαίνει το kick και στη συνέχεια η φωνή της AURORA. Το βίντεο, σκηνοθετημένο από τον χρόνια συνεργάτη των Chemical Brothers Adam Smith (ο οποίος έχει δουλέψει και στο παρελθόν με την AURORA) κινείται σε τριπαρισμένους ρυθμούς και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μαύρο και έντονο φούξια. Η AURORA βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, επαναλαμβάνοντας το ρεφρέν του τίτλου.

Η Νορβηγίδα τραγουδοποιός έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με τους Chemical Brothers τα τελευταία χρόνια.

Το ηλεκτρονικό δίδυμο συνεργάστηκε πρώτη φορά με την AURORA όταν εκείνη συμμετείχε ως guest στα φωνητικά του άλμπουμ τους του 2019, No Geography. Πριν από την κυκλοφορία του, η AURORA τους είχε αναφέρει ως «έναν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες», λέγοντας για τον δίσκο: «Άκουσα το άλμπουμ… ήταν πραγματικά υπέροχο. Άκουσα τα κομμάτια και το κατάλαβα αμέσως, έτσι έγραψα τη μελωδία και τους στίχους στο αεροδρόμιο όπου ήμουν κολλημένη για τρεις ώρες. Μετά ο Tom πήρε τα αγαπημένα του μέρη και κάπως έτσι έγινε».