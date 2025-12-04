Οι Xiu Xiu συνεχίζουν να διασκεύαζουν σαν να μην υπάρχει αύριο

Οι περισσότερες μπάντες αντιμετωπίζουν τις διασκευές σαν άσκηση ύφους. Οι Xiu Xiu τις αντιμετωπίζουν σαν τελετουργία, σαν μικρές εξομολογήσεις σε ό,τι τους διαμόρφωσε, ή σαν μια ευκαιρία να πουν «ευχαριστώ» σε τραγούδια που τους χάραξαν. Το Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1 (Polyvinyl, 16 Ιανουαρίου) θα είναι (μάλλον) αυτό: ένα δώρο στο παρελθόν τους, στο παρελθόν μας, στα φαντάσματα της pop κουλτούρας που δεν πεθαίνουν ποτέ.

Ο Jamie Stewart, η Angela Seo και ο David Kendrick ανοίγουν τον δίσκο με δύο ήδη αποκαλυπτικές επιλογές: μια ανασύνθεση της teenage-explosion "Cherry Bomb" των Runaways, όπου η αγριότητα μετατρέπεται σε τελετουργικό ψίθυρο, και μια εύθραυστη, σχεδόν συγκινητική εκδοχή του "Some Things Last a Long Time" του Daniel Johnston, ένα τραγούδι που οι Xiu Xiu ακούγονται σαν να το κρατούν στα χέρια τους χωρίς να θέλουν πολύ να το τσαλακώσουν.

Αλλά οι πραγματικές γωνίες του δίσκου κρύβονται στο υπόλοιπο tracklist. GloRilla (“Lick or Sum”), Robyn (“Dancing on My Own”), Talking Heads (“Psycho Killer”), Roy Orbison (“In Dreams”), Throbbing Gristle (“Hamburger Lady”), Soft Cell (“Sex Dwarf”). Και όλο αυτό μοιάζει σαν να άνοιξαν την ιστορία της pop, της punk, της avant-garde, της βιομηχανικής παραμόρφωσης και της pop μοναξιάς και να διάλεξαν τραγούδια που δεν συνδέονται μεταξύ τους παρά μόνο στο εξής: όλα τους είναι καταφύγια.

Οι Xiu Xiu απ' ότι φαίνεται, δεν προσπαθούν να βελτιώσουν τίποτα. Άλλωστε το ξέρουν κι οι ίδιοι: «Δεν σκεφτόμαστε ποτέ "πώς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα;" αλλά "τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά;"». Έτσι κάθε κομμάτι γίνεται έτσι μια μικρή άσκηση ταπεινότητας, μια επιστροφή στον πυρήνα της μουσικής που τους μεγάλωσε, μια βουτιά σε ήχους που άφησαν σημάδια στη δική τους πορεία.

Το Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1 είναι το τρίτο cover album τους, μετά το Nina (2013) και το Plays the Music of Twin Peaks (2016). Αλλά εδώ, κάτι αλλάζει: ο δίσκος ακούγεται σαν mixtape ενός εφήβου που μόλις έγινε ενήλικας και σαν ένας χάρτης μνήμης όπου το teen angst, η queer pop, το punk νεύρο, το industrial τραύμα και η σκοτεινή ρομαντική Αμερική συνυπάρχουν κάτω από τον ίδιο, ιδρωμένο προβολέα.