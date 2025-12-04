Οι Wet Leg μόλις έβγαλαν το πιο σουρεαλιστικό βίντεο της χρονιάς

Στο νέο βίντεο των Wet Leg για το “Pokemon”, η κινέζα hyperpop τραγουδοποιός Alice Longyu Gao παγιδεύεται σε μια σχέση τόσο παράξενη που μοιάζει βγαλμένη από ονειρικό glitch: μια hyperpop ηρωίδα να φροντίζει ένα τεράστιο, εύθραυστο αυγό, λες και κρατά την τελευταία σταγόνα τρυφερότητας σε έναν κόσμο που λιώνει.

Ο Elliott Arndt (των Faux Real και συχνού συνταξιδιώτη των Wet Leg στις περιοδείες) σκηνοθετεί το βίντεο σαν μικρό παραμύθι για ενήλικες με χιούμορ, άβολο συναίσθημα και μια υπόνοια επικείμενης καταστροφής. Η Gao αγκαλιάζει το αυγό, το ντύνει, το κανακεύει, περιμένοντας τη στιγμή που θα σκάσει, ενώ κάπου εκεί εμφανίζεται και η Rhian Teasdale, σαν μια σουρεαλιστική νεράιδα που απλώς δέχεται όλο αυτό ως φυσιολογικό.

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που ισορροπεί ανάμεσα στο cute και το weird, στο nurturing και το freaky, συνεχίζοντας τη συνήθεια των Wet Leg να μετατρέπουν κάθε τους ιδέα σε μικρό σύμπαν.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το συγκρότημα ετοιμάζεται να γυρίσει ξανά τη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του πολυβραβευμένου Moisturizer, πριν πεταχτεί σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ιαπωνία — για να καταλήξει πάλι στη Δύση, παρέα με τα stages του Coachella και μια καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιπλάνηση.

Οι Wet Leg παραμένουν οι βασίλισσες του offbeat χάους και το “Pokemon” είναι ακόμη μία απόδειξη.