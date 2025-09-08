Η Hayley Williams επιμένει πως οι Paramore δεν τελείωσαν, απλώς κάνουν παύση

Σε συνέντευξή της στο The Face με αφορμή το νέο της σόλο άλμπουμ, Ego Death at a Bachelorette Party, η Williams ξεκαθάρισε ότι η μακροχρόνια μπάντα της δεν πρόκειται να τα παρατήσει. «Ξέρουμε ποτέ πραγματικά πού βρισκόμαστε;!» απάντησε όταν ρωτήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση των Paramore. «Πάντα κάνουμε τεράστια διαλείμματα. Για να μπορέσουμε να “μεταβολίσουμε” όλα όσα περνάμε σαν άνθρωποι, χρειάζεται ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στα άλμπουμ».

Και πράγματι, η Williams έχει δίκιο για τις μεγάλες παύσεις των Paramore: από το Brand New Eyes του 2009, το συγκρότημα κυκλοφορεί νέα δουλειά μόνο κάθε τέσσερα και πλέον χρόνια. Κι αν δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το τέλος μιας μπάντας που έχει περάσει δύο δεκαετίες αλλαγών στη σύνθεσή της, το βασικό τρίο των Williams, Taylor York και Zac Farro κράτησε σταθερά τα δύο τελευταία άλμπουμ — την ώρα που τόσο η Williams όσο και ο Farro ακολουθούσαν παράλληλα και σόλο διαδρομές.

Αφού αποχώρησαν από τη μακροχρόνια δισκογραφική τους στέγη, την Atlantic, στις αρχές του 2024, οι Paramore διαβεβαίωσαν ότι θα «συνεχίσουν να έχουν μια μακρά πορεία στη μουσική βιομηχανία», ακόμη κι αν θεωρούσαν το μέλλον της μπάντας «αβέβαιο». Η Williams ανέφερε στο The Face ότι «το σχέδιο ήταν να φτιάξουμε έναν νέο δίσκο Paramore» ως καλλιτέχνες πλέον ανεξάρτητοι, και μάλιστα είχε προχωρήσει μέχρι το στάδιο των demo. Ωστόσο, θεώρησε ότι τα κομμάτια ταίριαζαν καλύτερα σε ένα νέο σόλο άλμπουμ.

Τώρα που αυτά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν με τη μορφή του Ego Death at a Bachelorette Party, οι θαυμαστές παρατήρησαν στίχους που μοιάζουν να αναφέρονται σε χωρισμό ανάμεσα στη Williams και τον York, οι οποίοι είναι ζευγάρι από το 2022 (κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τον χωρισμό). Αυτό έκανε αρκετούς να υποθέσουν ότι οι Paramore θα διαλύονταν.

Ωστόσο, η Williams ξεκαθάρισε ότι η αγάπη της για τους Paramore παραμένει βαθιά: «Δεν υπάρχουν καλύτεροι μουσικοί στον κόσμο από τον Zac και τον Taylor. Δεν υπάρχουν καλύτεροι performers από τους Parafour», είπε, αναφερόμενη στη μπάντα των περιοδειών. «Νιώθω δικαιωμένη γνωρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τους Paramore. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό για μένα να ενδυναμώσω κι άλλους μυς — πλευρές του εαυτού μου που είχα αφήσει να ξεφουσκώσουν επειδή φοβόμουν μήπως με προσέξουν υπερβολικά»

Το Ego Death at a Bachelorette Party αποτελεί το τρίτο σόλο άλμπουμ της Williams και το πρώτο μετά την αποχώρησή της από την Atlantic Records. Αρχικά το άλμπουμ «διέρρευσε» μέσα από έναν κρυπτικό ιστότοπο, προτού κυκλοφορήσει επίσημα — μαζί με ένα επιπλέον κομμάτι, το "Parachute" — την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.