Οι Ladytron μοιράζονται βίντεο για το νέο τους τραγούδι "I Believe in You"

Οι electro-pop διασημάνθρωποι Ladytron από το Λίβερπουλ, επιστρέφουν με ένα νέο single με τίτλο "I Believe in You", το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο music video του. Το single είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της Nettwerk, ενώ το συγκρότημα ανακοίνωσε και νέες εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026.

Οι Ladytron αποτελούνται από τις Helen Marnie, Daniel Hunt και Mira Aroyo, με τον συνιδρυτή Reuben Wu να αποχωρεί το 2023. Τη σκηνοθεσία του βίντεο για το "I Believe in You" ανέλαβε ο Daniel Hunt.

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Ladytron, Time’s Arrow, κυκλοφόρησε το 2023 μέσω της Cooking Vinyl. Την ίδια περίοδο, το "Destroy Everything You Touch" από το άλμπουμ Witching Hour του 2005 απέκτησε νέα ζωή χάρη στη χρήση του στην ταινία της Emerald Fennell, Saltburn. Το 2023 οι Ladytron κυκλοφόρησαν επίσης και ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο "All Over By Xmas".

Οι Ladytron σχηματίστηκαν το 1999 στο Λίβερπουλ από τους Daniel Hunt, Reuben Wu, Mira Aroyo και Helen Marnie. Το όνομά τους προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι των Roxy Music. Από την αρχή ξεχώρισαν για τον σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο τους, που ισορροπεί ανάμεσα στη synth-pop, το electroclash και την experimental pop.

Το ντεμπούτο τους, 604 (2001), τους καθιέρωσε στο διεθνές κοινό, ενώ με το Light & Magic (2002) και το Witching Hour (2005) απέκτησαν φήμη ως μία από τις πιο σημαντικές electro-pop μπάντες των 2000s, με κομμάτια όπως το προαναφερθέν "Destroy Everything You Touch" να γίνονται εμβληματικά. Στα επόμενα άλμπουμ τους, Velocifero (2008) και Gravity the Seducer (2011), διεύρυναν τον ήχο τους με πιο ατμοσφαιρικές και shoegaze επιρροές.

Μετά από μια παύση σχεδόν επτά χρόνων, επανήλθαν το 2019 με το ομώνυμο άλμπουμ Ladytron. Το 2023 κυκλοφόρησαν το Time’s Arrow, συνεχίζοντας να συνδυάζουν αιχμηρή ηλεκτρονική παραγωγή με σκοτεινή ποπ αισθητική. Σήμερα οι Ladytron συνεχίζουν ως τρίο (Marnie, Hunt, Aroyo), παραμένοντας πιστοί στη φουτουριστική, σκοτεινά ονειρική εκδοχή της synth-pop που τους έκανε ξεχωριστούς.