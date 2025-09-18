Πληροφορίες

Οι Evanescence μεταδίδουν δωρεάν το live τους στο Louder Than Life μέσω Veeps

Δύσκολο το Κεντάκι αυτό το ΣΚ; Κανένα πρόβλημα. Οι Evanescence θα μεταδώσουν ολόκληρη τη συναυλία τους από το Main Stage του Louder Than Life δωρεάν, ζωντανά, αυτήν την Κυριακή μέσω Veeps.

Evanescence
Avopolis Team

Αν δεν μπορείτε να βρεθείτε στο Λούισβιλ του Κεντάκι αυτό το Σαββατοκύριακο για να δείτε τους Evanescence στο φεστιβάλ Louder Than Life, έχουμε καλά νέα: το εμβληματικό nu-rock συγκρότημα θα μεταδοθεί ζωντανά, ολόκληρο το σετ του Main Stage, δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Veeps.

Το livestream θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή (21 Σεπτεμβρίου) και θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως. Η εμφάνιση έρχεται μετά τον πρόσφατο κύκλο συναυλιών των Evanescence, όπου έπαιξαν κλασικά κομμάτια από το Fallen όπως τα “Bring Me to Life” και “Going Under”, αλλά και καινούρια singles του 2025, όπως το “Afterlife” (συμμετοχή στο Devil May Cry) και το “Fight Like a Girl” από το soundtrack της ταινίας Ballerina.

Η Veeps περιγράφει τη μετάδοση ως «μια ευκαιρία να γίνετε μέρος του φεστιβαλικού κοινού και να ζήσετε το δυναμικό live set της μπάντας σε πραγματικό χρόνο». Θα προβληθεί μία φορά, στις 7:10 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET), χωρίς επανάληψη.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε το δωρεάν εισιτήριό σας για το streaming εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις συνδρομές της Veeps και το διαθέσιμο αρχείο συναυλιών της θα βρείτε εδώ.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Amy Lee συνεργάστηκε πρόσφατα με την Poppy και την Courtney LaPlante (Spiritbox) στο single “End of You”, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ζωντανά. Παράλληλα, το συγκρότημα έχει προγραμματίσει περιοδεία σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για το φθινόπωρο.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

