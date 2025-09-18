Πληροφορίες

Η Madonna ανακοινώνει νέο dance άλμπουμ για το 2026

Η Queen of Pop επιστρέφει στη Warner μετά από 18 χρόνια, ξανασμίγει με τον DJ Stuart Price και υπόσχεται δεύτερο γύρο disco εξομολογήσεων.

Madonna
Avopolis Team

 

Η Madonna επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, ξαναϋπογράφοντας με τη Warner Records για να βγάλει νέο dance άλμπουμ το 2026. Με λίγα λόγια, η Queen of Pop αποφάσισε να πάει ένα γερό reunion — όχι με τους πρώην της, αλλά με τον DJ Stuart Price, τον άνθρωπο που έκανε το Confessions on a Dance Floor να μοιάζει με λειτουργία στην εκκλησία της ντίσκο.

Στο Instagram η Madonna χαρακτήρισε τον δίσκο sequel, γράφοντας: «COADF- P.2 🪩 2026». Σαν να λέει: «Θυμάστε πόσο χορεύατε το 2005; Ε, ετοιμαστείτε να ξαναβγάλετε τα γόνατά σας από τη ναφθαλίνη».

Σε δήλωσή της, είπε: «Από καλλιτέχνης που πάλευε στη Νέα Υόρκη για να βγάλει τρία singles, μέχρι σήμερα, η Warner ήταν πάντα δίπλα μου. Χαίρομαι που ξανασμίγουμε για να κάνουμε μουσική, να προκαλούμε και να συζητάμε». Με άλλα λόγια: δεν πάει πουθενά, θα συνεχίσει να μας σοκάρει, ακόμα κι αν χρειάζεται να το κάνει με γκλίτερ emojis.

Οι πρόεδροι της Warner, Tom Carson και Aaron Bay-Schuck, αποθέωσαν: «Η Madonna δεν είναι απλά καλλιτέχνιδα, είναι το blueprint, η rule-breaker, το πολιτισμικό bulldozer». Μετάφραση: αν δεν υπήρχε Μαντόνα, ακόμα θα φορούσαμε φούστες μέχρι το γόνατο και θα χορεύαμε σαν να βρισκόμαστε σε σχολική γιορτή.

Η τελευταία φορά που τα βρήκε με τη Warner ήταν στο Hard Candy του 2008. Από το 1982 μέχρι τότε είχε μείνει σταθερά εκεί, άρα μιλάμε για την κλασική σχέση «χώρισαν, έκαναν διάλειμμα, και τώρα δίνουν άλλη μια ευκαιρία». Spoiler: το κοινό μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα να πάει στη δεξίωση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Madonna

Η Madonna ανακοινώνει νέο dance άλμπουμ για το 2026

Η Queen of Pop επιστρέφει στη Warner μετά από 18 χρόνια, ξανασμίγει με τον DJ Stuart Price και...
Evanescence

Οι Evanescence μεταδίδουν δωρεάν το live τους στο Louder Than Life μέσω Veeps

Δύσκολο το Κεντάκι αυτό το ΣΚ; Κανένα πρόβλημα. Οι Evanescence θα μεταδώσουν ολόκληρη τη συναυλία...
AVTT / PTTN

O Mike Patton συναντά τους Avett Brothers στο νέο πρότζεκτ AVTT / PTTN

Από το alt-metal στο folk, ο Mike Patton αποδεικνύει ξανά ότι δεν γνωρίζει όρια. Μαζί με τους...

Featured

Οι Iron Maiden φέρνουν στην Ελλάδα το “Run For Your Lives Tour” το 2026

Η είδηση που όλοι περιμέναμε έγινε πραγματικότητα: οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 23...
The Vernon Spring

The Vernon Spring – Under a Familiar Sun

Το "Under a Familiar Sun" του The Vernon Spring είναι ένας ατμοσφαιρικός δίσκος με πιάνο,...
μουσικό catch up

Μουσικό catch up (Αυτό με τις κιθάρες)

Από το ωμό, garage–ψυχεδελικό νεύρο των ΗΞΧ μέχρι τη σκοτεινή, shoegaze–post punk κομψότητα των...

Best of Network