Η Madonna ανακοινώνει νέο dance άλμπουμ για το 2026

Η Madonna επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, ξαναϋπογράφοντας με τη Warner Records για να βγάλει νέο dance άλμπουμ το 2026. Με λίγα λόγια, η Queen of Pop αποφάσισε να πάει ένα γερό reunion — όχι με τους πρώην της, αλλά με τον DJ Stuart Price, τον άνθρωπο που έκανε το Confessions on a Dance Floor να μοιάζει με λειτουργία στην εκκλησία της ντίσκο.

Στο Instagram η Madonna χαρακτήρισε τον δίσκο sequel, γράφοντας: «COADF- P.2 🪩 2026». Σαν να λέει: «Θυμάστε πόσο χορεύατε το 2005; Ε, ετοιμαστείτε να ξαναβγάλετε τα γόνατά σας από τη ναφθαλίνη».

Σε δήλωσή της, είπε: «Από καλλιτέχνης που πάλευε στη Νέα Υόρκη για να βγάλει τρία singles, μέχρι σήμερα, η Warner ήταν πάντα δίπλα μου. Χαίρομαι που ξανασμίγουμε για να κάνουμε μουσική, να προκαλούμε και να συζητάμε». Με άλλα λόγια: δεν πάει πουθενά, θα συνεχίσει να μας σοκάρει, ακόμα κι αν χρειάζεται να το κάνει με γκλίτερ emojis.

Οι πρόεδροι της Warner, Tom Carson και Aaron Bay-Schuck, αποθέωσαν: «Η Madonna δεν είναι απλά καλλιτέχνιδα, είναι το blueprint, η rule-breaker, το πολιτισμικό bulldozer». Μετάφραση: αν δεν υπήρχε Μαντόνα, ακόμα θα φορούσαμε φούστες μέχρι το γόνατο και θα χορεύαμε σαν να βρισκόμαστε σε σχολική γιορτή.

Η τελευταία φορά που τα βρήκε με τη Warner ήταν στο Hard Candy του 2008. Από το 1982 μέχρι τότε είχε μείνει σταθερά εκεί, άρα μιλάμε για την κλασική σχέση «χώρισαν, έκαναν διάλειμμα, και τώρα δίνουν άλλη μια ευκαιρία». Spoiler: το κοινό μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα να πάει στη δεξίωση.