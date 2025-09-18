Πληροφορίες

Και οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ No Music for Genocide και ζήτησε την πλήρη αφαίρεση της μουσικής του από το Spotify, καταγγέλλοντας τόσο τις επενδύσεις του CEO Daniel Ek σε στρατιωτική τεχνολογία όσο και το διαχρονικό οικονομικό βάρος που η πλατφόρμα επιβάλλει στους καλλιτέχνες.

Massive Attack
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Massive Attack μόλις ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify. Με δήλωσή τους, εξέφρασαν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στην πρωτοβουλία πολιτιστικού μποϊκοτάζ No Music for Genocide, η οποία καλεί καλλιτέχνες, δισκογραφικές εταιρείες και δημιουργούς να αποσύρουν τη μουσική τους από τις πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Γάζα. Οι Massive Attack δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν σε αυτό το κάλεσμα.

Η μπάντα σημείωσε επίσης ότι, ανεξάρτητα από την πρωτοβουλία αυτή, ζήτησε από τη δισκογραφική τους να αποσύρει τη μουσική τους από το Spotify σε όλες τις χώρες, λόγω των αναφορών πως ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει επενδύσει σε παραγωγή στρατιωτικών drones και σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένες σε μαχητικά αεροσκάφη.

«Στην περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που για χρόνια μεταφέρεται στις πλάτες των καλλιτεχνών, έρχεται τώρα να επιβαρυνθεί και με ένα ηθικό και πολιτικό βάρος: τα χρήματα των ακροατών και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών χρηματοδοτούν τελικά θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες», ανέφεραν οι Massive Attack. Και κατέληξαν: «Enough is enough. Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός».

Τα τελευταία εβδομάδες, πολλοί καλλιτέχνες έχουν αποσύρει τη μουσική τους από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επενδύσεις του διευθύνοντος συμβούλου Daniel Ek και του επενδυτικού του fund Prima Materia στην εταιρεία Helsing. Πρόκειται για μια αμυντική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, αναπτύσσοντας λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικές εφαρμογές και λήψη αποφάσεων.

Μεταξύ των συγκροτημάτων που έχουν αποσύρει τη μουσική τους από την πλατφόρμα συγκαταλέγονται οι: Hotline TNT, Young Widows, Godspeed You! Black Emperor, WU LYF, King Gizzard & the Lizard Wizard, Xiu Xiu και Deerhoof.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

No Music For Genocide: Πάνω από 400 καλλιτέχνες σε παγκόσμιο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες από όλο τον κόσμο έχουν υπογράψει μια νέα...
Massive Attack

Και οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ No Music for...
Madonna

Η Madonna ανακοινώνει νέο dance άλμπουμ για το 2026

Η Queen of Pop επιστρέφει στη Warner μετά από 18 χρόνια, ξανασμίγει με τον DJ Stuart Price και...

Featured

Οι Iron Maiden φέρνουν στην Ελλάδα το “Run For Your Lives Tour” το 2026

Η είδηση που όλοι περιμέναμε έγινε πραγματικότητα: οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 23...
The Vernon Spring

The Vernon Spring – Under a Familiar Sun

Το "Under a Familiar Sun" του The Vernon Spring είναι ένας ατμοσφαιρικός δίσκος με πιάνο,...
μουσικό catch up

Μουσικό catch up (Αυτό με τις κιθάρες)

Από το ωμό, garage–ψυχεδελικό νεύρο των ΗΞΧ μέχρι τη σκοτεινή, shoegaze–post punk κομψότητα των...

Best of Network

Δεν υπάρχουν άρθρα για προβολή