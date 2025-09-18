No Music For Genocide: Πάνω από 400 καλλιτέχνες σε παγκόσμιο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η νέα πρωτοβουλία, με τίτλο No Music For Genocide, καλεί μουσικούς και δισκογραφικές να αποσύρουν τη μουσική τους «από το καθεστώς απαρτχάιντ του Ισραήλ, καθώς διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη». Ο βασικός στόχος είναι να ενθαρρύνει τους μουσικούς να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες και τους διανομείς τους, προκειμένου να επιβληθεί γεωγραφικός αποκλεισμός (geo-block) της μουσικής τους από τις πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ.

Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι καλλιτέχνες και οι εταιρείες μπορούν να ενημερώσουν το No Music For Genocide ώστε να προστεθούν στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα συμμετοχών. Η ομάδα πίσω από την καμπάνια αναφέρει ότι η λίστα ενημερώνεται διαρκώς, ενώ ενθαρρύνει επίσης το κοινό να επικοινωνεί μαζί τους σε περιπτώσεις όπου οι δισκογραφικές ή οι διανομείς δεν τηρούν τα αιτήματα των καλλιτεχνών.

Μεταξύ των πρώτων που στήριξαν την πρωτοβουλία είναι οι Loraine James, Nadine Shah, Massive Attack, Kelela, MIKE, Fontaines D.C., Amyl and The Sniffers, Erika de Casier, keiyaA, John Glacier, Mogwai, Nourished By Time, Jockstrap, Julia Holter, Lankum, Sleaford Mods, Primal Scream, Young Fathers και Black Country, New Road.

Δισκογραφικές εταιρείες όπως οι PAN, NTS, 10K, TraTraTrax και Motion Ward έχουν επίσης εκφράσει τη στήριξή τους στην καμπάνια.

Για να συμμετάσχουν, οι καλλιτέχνες είτε έχουν προσαρμόσει τις ίδιες τις περιοχές διανομής των κυκλοφοριών τους είτε έχουν υποβάλει αιτήματα γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-block) μέσω των διανομέων ή των δισκογραφικών τους εταιρειών. Αν και η καμπάνια καθοδηγείται κυρίως από ανεξάρτητους καλλιτέχνες, απευθύνει επίσης κάλεσμα σε μεγάλες εταιρείες όπως η Sony, η UMG και η Warner να ακολουθήσουν.

Σε πλήρη δήλωση του συνασπισμού αναφέρεται:

«Ο πολιτισμός δεν μπορεί να σταματήσει τις βόμβες από μόνος του, αλλά μπορεί να συμβάλει στην απόρριψη της πολιτικής καταπίεσης, να μετακινήσει την κοινή γνώμη προς τη δικαιοσύνη και να αρνηθεί το art-washing και την κανονικοποίηση οποιασδήποτε εταιρείας ή έθνους που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος που επιδιώκει να διαβρώσει τη στήριξη που χρειάζεται το Ισραήλ για να συνεχίσει τη γενοκτονία του. Εμπνεόμαστε από τις κλιμακούμενες προσπάθειες προς αυτόν τον στόχο, από τη δέσμευση των Film Workers for Palestine, μέχρι την απαγόρευση της Ισπανίας σε πλοία και αεροπλάνα με προορισμό το Ισραήλ, τη δράση της Freedom Flotilla Coalition για την αποστρατιωτικοποίηση του Brooklyn Navy Yard, έως τους λιμενεργάτες στο Μαρόκο που αρνήθηκαν να φορτώσουν όπλα σε πλοία παραγγελμένα από το Τελ Αβίβ.

Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν νιώσει, όπως κι εμείς, αβεβαιότητα για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη μουσική σε αυτήν τη συγκυρία. Ο πρώτος στόχος μας με το No Music For Genocide είναι να εμπνεύσουμε άλλους να ανακτήσουν τον έλεγχό τους και να κατευθύνουν την επιρροή τους σε μια χειροπιαστή πράξη. Είμαστε ευγνώμονες για όλους τους καλλιτέχνες, τους μάνατζερ και τις δισκογραφικές που έχουν ήδη δεσμευτεί σε αυτό το πρώτο βήμα, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επεκτείνουμε αυτήν την προσπάθεια μαζί. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατοί θα γίνουμε. Αυτό είναι μόνο η αρχή».

Η μουσική, όσο κι αν μοιάζει «άυλη», δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Οι καλλιτέχνες που αποσύρουν τη δουλειά τους από το Spotify ή από το Ισραήλ μέσω της καμπάνιας No Music For Genocide δείχνουν ότι η τέχνη δεν υπάρχει στο κενό· είναι δεμένη με την κοινωνία, με την πολιτική και με την ηθική ευθύνη.