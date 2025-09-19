Πληροφορίες

Οι Queen γιορτάζουν 50 χρόνια από το "A Night At The Opera" και το "Bohemian Rhapsody" με πολυτελείς επανεκδόσεις

Οι Queen γιορτάζουν την 50ή επέτειο από την κυκλοφορία του κλασικού άλμπουμ του 1975 "A Night At The Opera" και του single "Bohemian Rhapsody", επανεκδίδοντάς τα σε «πολυτελείς» νέες εκδόσεις.

Queen
Το A Night At The Opera θα κυκλοφορήσει σε διάφανο βινύλιο με χρυσές ετικέτες στις 18 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (ως μέρος του National Album Day) και στις 17 Οκτωβρίου στον υπόλοιπο κόσμο.

Το "Bohemian Rhapsody" θα κυκλοφορήσει σε διάφανο μπλε βινύλιο, σε εκδόσεις 7’’ και 12’’, στις 31 Οκτωβρίου. Θα είναι επίσης διαθέσιμο σε picture disc 12’’ και σε μπλε κασέτα single, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας των Queen.

«Το A Night At The Opera ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό άλμπουμ για εμάς», δήλωσε ο κιθαρίστας Brian May. «Μας άνοιξε τον κόσμο. Εκείνη την περίοδο νιώθαμε ότι μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τα πάντα. Ως τραγουδοποιοί, προκαλούσαμε και ανταγωνιζόμασταν ο ένας τον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε μεγάλο βαθμό χάρη στο Bohemian Rhapsody, ο κόσμος έμαθε ποιοι ήμασταν – όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και στην Αμερική, την Αυστραλία, παντού».

«Ήμασταν στο απόγειο της αυτοπεποίθησής μας», πρόσθεσε ο ντράμερ Roger Taylor. «Έμοιαζε σαν να μην υπήρχε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, και αυτό φαίνεται στον δίσκο. Είναι ένα εκλεκτικό άλμπουμ. Είναι τρελό, υπέροχο και έχει λίγο απ’ όλα».

Την εποχή της κυκλοφορίας του, το A Night At The Opera θεωρούνταν το πιο ακριβό άλμπουμ που είχε ηχογραφηθεί ποτέ. Ωστόσο, ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή των UK Charts, έγινε το πρώτο πλατινένιο άλμπουμ των Queen στις ΗΠΑ και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το "Bohemian Rhapsody" έμεινε στην κορυφή των UK Charts για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες στα τέλη του 1975, ενώ ανέβηκε στο #1 και στην Αυστραλία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Νέα Ζηλανδία. Το 1992, μετά τον θάνατο του Freddie Mercury, το τραγούδι επέστρεψε στην κορυφή του βρετανικού chart.

«Πίστευα πάντα στο "Bohemian Rhapsody" από την πρώτη στιγμή», θυμάται ο Taylor. «Την πρώτη φορά που μας το έπαιξε ο Fred, σκέφτηκα "Α, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό". Και ήταν».

Το A Night At The Opera και το Bohemian Rhapsody είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία.

 

 

 

