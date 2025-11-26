Bad Brains – I Against I

24 Ιουνίου 1979. Ο Jimmy Carter είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Seattle Supersonics είναι πρωταθλητές του NBA. Τρεις εβδομάδες νωρίτερα, το Λος Άντζελες ψήφισε το πρώτο νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και μια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου με την ονομασία Ixtoc I εξερράγη, χύνοντας τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι Henry Rollins και Ian Mackaye (αργότερα μέλη των Black Flag και Minor Threat, αντίστοιχα) βρίσκονται ανάμεσα σε ένα πλήθος εφήβων στο Bayou στην Ουάσινγκτον. Πριν οι Damned ανέβουν στη σκηνή, έκαναν την εμφάνισή τους οι Bad Brains. Ήταν μόλις η δεύτερη ζωντανή τους εμφάνιση με αυτό το όνομα. Ξεκίνησαν να παίζουν ένα κομμάτι με τον τίτλο "Pay Τo Cum". Ο Rollins αφηγείται: «Έπαιξαν αυτό το τραγούδι και εγώ, ο Ian Mackaye και όλοι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι στο μπροστινό μέρος της σκηνής κοιταχτήκαμε σαν να λέγαμε, "Τι στο καλό ήταν αυτό;” […] ; Ήταν ίσως το τραγούδι με την μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή μου».

Υπάρχει ένα πολύ γνωστό κλισέ που αφορά τους Velvet Underground: λέει ότι ενώ λίγοι άνθρωποι αγόρασαν πραγματικά τους δίσκους τους στην εποχή τους, όσοι όμως το έκαναν, εμπνεύστηκαν να σχηματίσουν το δικό τους συγκρότημα. Στο αμερικανικό underground του h/c και post h/c το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τους Bad Brains.

Στην εποχή τους, οι Bad Brains έσπασαν τα στεγανά και τους διαχωρισμούς. Κάπως σχηματικά, κατάφεραν να παίζουν σπιντάτο punk rock με τρόπο που δεν μπορούσαν τα λευκά γκρουπ του είδους, παίζοντας ταυτόχρονα λίγο πιο funky και προσθέτοντας πινελιές από dub και μπαρουτοκαπνισμένη reggae – οι ίδιοι είναι οπαδοί του κινήματος των Rastafari. Το περιοδικό Rolling Stone τους έχει αποκαλέσει «μητέρα όλων των μαύρων hard-rock συγκροτημάτων».

Punk Rastafari

Οι Bad Brains σχηματίστηκαν στην Ουάσιγκτον το 1976. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εννέα στούντιο άλμπουμ. Έχουν διαλυθεί και επανενωθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, μερικές φορές με διαφορετικούς τραγουδιστές ή ντράμερ.

Η ίδρυση της μπάντας χρονολογείται όταν τα μέλη σχηματίστηκαν για πρώτη φορά το jazz fusion γκρουπ Mind Power, στο πρότυπο συγκροτημάτων όπως οι Return to Forever και οι Mahavishnu Orchestra. Η σύνθεσή τους περιλάμβανε τον κιθαρίστα Dr. Know (Gary Miller), τον μπασίστα Darryl Jenifer και τους αδελφούς Paul Hudson (αργότερα γνωστό ως HR, aka Human Rights) στην ρυθμική κιθάρα και τον Earl Hudson στα ντραμς.

Από το 1977 άρχισαν να στρέφονται στο punk rock και άλλαξαν το όνομά τους σε Bad Brains, επηρεασμένοι από το "Bad Brain" των Ramones. Όταν όμως είδαν live τον Bob Marley στο Capital Center της Ουάσιγκτον, ενδιαφέρθηκαν εξίσου για τη μουσική reggae και το κίνημα των Rastafari. Ο McCray σύντομα αποχώρησε και ο HR πέρασε από την κιθάρα στα φωνητικά.

Το συγκρότημα απέκτησε μια βάση θαυμαστών στην Ουάσιγκτον λόγω των δυναμικών εμφανίσεών του. Το 1979, μπήκαν στη μαύρη λίστα πολλών κλαμπ της περιοχής της Ουάσιγκτον λόγω των καταστροφών που προκαλούσαν οι φανς, θέμα στο οποίο αναφέρεται το γνωστό τραγούδι τους "Banned in DC". Γύρω στο 1980, το συγκρότημα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου θα λειτουργούσε ως καταλύτης για την τότε ακμάζουσα hardcore σκηνή της πόλης.

Μέχρι το 1982 έπαιζαν τακτικά στο CBGB της Νέας Υόρκης . Το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ τους κυκλοφόρησε αρχικά μόνο σε κασέτα, το 1982, από την εταιρεία ROIR. Ακολούθησε το 1983 το Rock for Light, σε παραγωγή του Ric Ocasek των Cars.

Καθώς το κοινό τους μεγάλωνε και το στυλ τους εξελισσόταν, το 1986, οι Bad Brains υπέγραψαν με την SST Records. Στα τέλη του Νοέμβρη κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το οριακό για το αμερικανικό hardcore punk και-όχι-μόνο I Against I.

Μαύρη Δύναμη

Το I Against I ήταν κάτι καινούργιο για την εποχή του. O τίτλος καταρχάς υπονοεί μια συλλογικότητα. Στους γλωσσικούς κώδικες των Rastafari, η αντωνυμία "I" δεν σημαίνει «εγώ»∙ σημαίνει «εσύ και εγώ», αλλά όχι ακριβώς «εμείς». Υπονοεί την ατομικότητα που γίνεται ένα στη σύνδεσή της με άλλες ατομικότητες, χωρίς ωστόσο να χάνει τη μοναδικότητά της.

Μουσικά, σίγουρα οι Bad Brains πλέον δεν έπαιζαν μόνο thrashy, speed, hardcore punk εδώ, ενώ δεν υπήρχαν (παραδόξως σε ένα άλμπουμ των Bad Brains) καθόλου καθαρόαιμα reggae κομμάτια∙ υπήρχε ένα μείγμα hardcore punk, hard rock, funk και reggae, όλα σε ένα μπλέντερ και όλα ερμηνευμένα με το απαράμιλλο στυλ τους.

Έτσι, εκ των υστέρων, αυτό ήταν το μέλλον, καθώς φαινομενικά κάθε προοδευτική hardcore μπάντα που ήταν πρόθυμη να αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα εμπνεύστηκε από αυτό το άλμπουμ.

Η επίθεση ξεκινά με το ομώνυμο κομμάτι και συνεχίζεται με το "House of Suffering", ένα από τα μεγαλύτερα thrash τραγούδια τους και ένα από τα highlights των ζωντανών εμφανίσεών τους εκείνη την εποχή. Πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι ο Dr. Know είναι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας. Ο γρήγορος ρυθμός του, η λεπτή αντίληψη της έντασης και η streetwise, graffiti-like προσέγγισή του με τόνους και heavy power συγχορδίες συμβάλλουν στη δύναμη των Bad Brains. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται στο κλασικό, σκηνικό ομώνυμο κομμάτι, το μεθοδικό metal-funk του "Re-Ignition" και την ατμοσφαιρική, new wave λάμψη του "Secret 77".

Τα καλύτερα κομμάτια στο I Against I περιλαμβάνουν επίσης το παιχνιδιάρικο "She's Calling You", με την φλερτ χημεία μεταξύ της κιθάρας του Dr, Know και των επίμονων κρουστών του Hudson, και το "Sacred Love", το οποίο είναι γνωστό για τα φωνητικά που του τηλεφωνούν από τον HR ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης για κατηγορία ναρκωτικών. Τα φωνητικά του HR ήταν πάντα ασυνήθιστα, λειτουργώντας σε μια αντισυμβατική κλίμακα που γλιστράει σε στενές γωνίες εκφραστικότητας. Το προτελευταίο κομμάτι, "Hired Gun", έχει μια εισαγωγή κιθάρας που αποπνέει αστική σεξουαλικότητα, ενώ το πιο κοντινό, "Return to Heaven", έχει μια hard rock περιπλάνηση και φωνητικά trash-talking που φαινομενικά προαναγγέλλει το πρώιμο στυλ του Axl Rose και των Guns N' Roses στο Appetite for Destruction (1987).

Οι Bad Brains επέκτειναν την σκληροπυρηνική τους καταγωγή στο I Against I. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης τους δοκίμασε. Οι αδελφοί Hudson έφυγαν πριν τελειώσει η περιοδεία του LP για να ασχοληθούν με τη reggae, και αυτές οι εντάσεις παρέμειναν κατά την ηχογράφηση και την περιοδεία των επόμενων άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των Quickness (1988), Rise (1993) και God of Love (1995), αφήνοντας τους Bad Brains με μια εναλλασσόμενη σύνθεση όλα αυτά τα χρόνια.

Όμως η φήμη των Bad Brains είχε εδραιωθεί με την επιτυχία γκρουπ που τους ανέγραφαν όπως οι Fishbone και οι Living Colour, μαζί με επιφανείς θαυμαστές όπως οι Beastie Boys.Το πιο γνωστό τους τραγούδι, "Pay to Cum", από τον πρώτο τους δίσκο, ακούστηκε στην ταινία After Hours (1985) του Martin Scorsese, ίσως το μόνο hardcore τραγούδι στη φιλμογραφία του. Οι Bad Brains παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα, αν και τα προβλήματα υγείας έχουν περιορίσει την ικανότητά τους να ηχογραφούν και να εμφανίζονται.

Στο ντοκιμαντέρ Bad Brains: A Band in DC (2012), ο κιθαρίστας Dr. Know περιέγραψε το αρχικό όραμα του συγκροτήματος: «Θα παίζαμε πιο γρήγορα και πιο τεχνικά από τους Ramones και θα ήμασταν πιο χαοτικοί από τους Damned».

Ο Henry Rollins αφηγείται στο ίδιο ντοκιμαντέρ: «Ήταν το καλοκαίρι του 1979. Λέγεται ότι υπήρχε ένα συγκρότημα πανκ ροκ αποκλειστικά από μαύρους στην Ουάσιγκτον. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κανέναν από αυτούς. Όταν οι Bad Brains μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη αργότερα εκείνο το έτος, έγιναν για άλλη μια φορά μια ανωμαλία στην ακμάζουσα hardcore σκηνή - τέσσερις μαύροι άνδρες που έπαιζαν πιο γρήγορα και καλύτερα από όλους τους άλλους στο κυρίως λευκό CBGB. Οι HR δεν φώναξαν ποτέ, Μαύρη Δύναμη!. Οι Bad Brains απλώς την ενσάρκωσαν».

Σημ: Τον Οκτώβριο του 2016, οι Bad Brains προτάθηκαν για το Rock and Roll Hall of Fame, αλλά δεν εισήχθησαν. Σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2016 στο Rolling Stone, ο Dr. Know και ο Darryl Jenifer συζήτησαν τα προβλήματα υγείας των μελών του συγκροτήματος και το μέλλον του συγκροτήματος. Ανακοίνωσαν ότι ήλπιζαν να ηχογραφήσουν ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Mind Power, από το βραχύβιο αρχικό ψευδώνυμο του συγκροτήματος. Τον Ιούνιο του 2017, το συγκρότημα έπαιξε σε μια συναυλία με guest εμφανίσεις τον Randy Blythe των Lamb of God και τον αρχικό τραγουδιστή των Bad Brains, Sid McCray, ο οποίος τραγούδησε με το συγκρότημα για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια. Ο πρώην τραγουδιστής Chuck Mosley έφυγε από την ζωή τον Νοέμβριο του 2017. Ο Sid McCray τον ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2020.