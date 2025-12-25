Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Pan Pan - Υπεραστική Μουσική

Στο νέο του άλμπουμ "Υπεραστική Μουσική" ο Pan Pan αποκαλύπτεται, τολμά και διευρύνει τα όρια του όσο ποτέ.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Pan Pan
  • Label: Minos–EMI
  • Κυκλοφορία: 2025
Εύη Παπαγιάννη

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΕΛΛΗΝΕΣ
Πάνος Βλάχος

Κρίνοντας από την κυριολεξία και την ειλικρινή αμεσότητα των στίχων του, ο Pan Pan ουδέποτε κρύφτηκε πίσω από περσόνες, παρά έφτιαχνε σύμπαντα για να τοποθετήσει εμπειρίες, αγωνίες και συναισθήματα. Κι αυτή η ειλικρίνεια του είναι που τον έχει κάνει τόσο αγαπητό στο κοινό, μάλιστα τόσο που να καταφέρνει να σπάσει την γυάλινη οροφή του underground με την “Ανισόπεδη Ντίσκο” - η ιστορία είναι γνωστή.

Σε αυτή την τελευταία όμως δισκογραφική δουλειά του, που τιτλοφορείται Υπεραστική Μουσική και κυκλοφορεί από τη Minos-EMI, o Παναγιώτης Πανταζής φαίνεται πως αποκαλύπτεται περισσότερο από ποτέ. Synthesizers και drum machines, raps και μελωδίες, (τα χαρακτηριστικά του) μπάσα και breaks συντονίζονται με αυτοπεποίθηση, στροβιλίζονται εντέχνως και πέφτουν σε θραύσματα, κι έπειτα συντάσσονται ξανά με τη βοήθεια των φίλων του.

Τα φωνητικά είναι καθαρά και η χρήση των παραμορφώσεων περιορισμένη, οι στίχοι εξίσου άμεσοι και ποιητικοί ως συνήθως, και νέες δομές χτίζονται πάνω στην υπάρχουσα electro παρακαταθήκη. Το άλμπουμ ξεκινά με το αναστοχαστικό "Γιγάντιο Χνούδι", ειπωμένο σε πρώτο πρόσωπο. Παραμένω στο στίχο «Νομίζω τώρα είμαι έτοιμος», που αισθάνομαι πως υπονοεί και εισάγει πολλά περισσότερα πέρα από τα πανέμορφα βιολιά της Καλλιόπης Μητροπούλου.

Το "Κάποτε κλέψαμε ένα διαστημόπλοιο μαζί" δανείζεται τον τίτλο του από το παρελθόν του Pan Pan και τα beat tapes του - τα οποία μοιάζουν να διαπερνούν σαν αδιόρατη υπενθύμιση το δίσκο στο σύνολό του - με την γήινη φωνή της Xanthi να το ντύνει με ποπ μελαγχολία. Ακολουθεί το κομμάτι “Μόνο με τα μάτια”, στο οποίο συμμετέχει η Καλλιόπη Μητροπούλου, και το οποίο αποκαλύπτει μία ακόμη πτυχή του Pan Pan, πιο τολμηρή, straight-forward αλλά περίτεχνα μπλεγμένη στο ρυθμό των προτάσεων και τις σιωπές ανάμεσα στις λέξεις. Ναι, είναι το κομμάτι που θα σε κάνει να κοκκινίσεις ενώ το ακούς στα ακουστικά στο τρόλεϊ – δοκιμασμένα.

Κι αν το "Μόνο με τα μάτια" είναι προκλητικό στους στίχους, στις "Πυγολαμπίδες" ο Pan Pan τολμά ένα reggaeton anthem και προσκαλεί φίλες και φίλους του να τραγουδήσουν τα δικά τους verses. Αυτή all-star σύμπραξη αποτελείται από τους VASSIŁINA, SAVINA, Terrõne, Kalliopi Mitropoulou, Turboflow3000, Evaxenia, capétte, ΑΡΗΣ, Tsolimon, Libys, Nalyssa Green και The Boy που φέρνουν τη δική τους αισθητική πάνω στο οικείο beat, την έναρξη του οποίου σημαίνει ο Κεράσης, ο από μελάνι ήρωας του Πανταζή, που αγαπάει το χιπχοπ, τα κρουασάν, και την Φουφού.

Σε αυτό το σημείο σκέφτομαι πως το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Pan Pan ολοκλήρωσε τον συναυλιακό κύκλο των Φαντασμαγοριών 1, 2 και 3 και του συνεργατικού άλμπουμ Λύκοι στον Άρη που κυκλοφόρησε μαζί με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο (Years of Youth), όμως η Υπεραστική Μουσική, ενώ είναι, αναμενόμενα, το επόμενο βήμα  –πράγμα που ακούγεται σαφώς- διατρέχεται από ψήγματα της ως τώρα δουλειάς του στο σύνολό της, τιμώντας όλες εκείνες της στάσεις στη διαδρομή του που τον έφεραν ως εδώ.

Στη συνέχεια, τα σπασμένα beats που ακούγονται σαν από διπλανό δωμάτιο, οι θολές υφές και οι time-stretched φωνές του "Μέσα στα σύννεφα", δίνουν τη θέση τους στο κομμάτι "Το Νιώσιμο", στο οποίο ξεχωρίζει το flow της Λαμπρινής Γκόλια και η punchy, εμφατική υπενθύμιση «Ποια νοσταλγία, εδώ μιλάμε για το μέλλον».

Το "Μαμά, μπαμπά" που ακολουθεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αφενός, είναι δύσκολο να μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα, γενικότερα. Είναι δύσκολο να παραδέχεσαι το θυμό σου, κι ο Πανταζής, με τη συμμετοχή της Αλεξάνδρας Επίθετη και του P.I.E.V.,  γι’ άλλη μια φορά έρχεται να πει, με τρυφερότητα και ευθύτατα, αυτά που συνήθως παραδεχόμαστε μόνο στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι.

Στις σχέσεις και τις αναμνήσεις βρίσκεται και η "Ψιλή βροχή 4 το απόγευμα Σεπτέμβριο" που ανοίγει το δρόμο για την τριπλέτα των "Αυτή η καρδιά / Αυτή η μπασογραμμή", με τις λούπες και τον πιο βαθιά αστικό ήχο του άλμπουμ, το μελαγχολικό "Το φθινόπωρο στους Αμπελόκηπους"  και το "Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο" με τη γλυκόπικρη ρυθμικότητα του.

Η κορύφωσή του τελευταίου οδηγεί στα γνώριμα beats και το "Είναι τόσο καλό" (που σε κάνει να θέλεις να κλάψεις), στο ρεφραίν του οποίου βρίσκουμε την πολυταλαντούχα  Λυγερή Μητροπούλου και τον Pan Pan σε εξαιρετική φόρμα και ακριβές φραζάρισμα.

Λίγο πριν το τέλος έρχεται η πιο διασκεδαστική στιγμή του άλμπουμ με το "Είναι η Αγάπη" με τη συμμετοχή της Nalyssa Green, ένα κομμάτι που συνεχίζει την αισθητική παράδοση της “Ανισόπεδης Ντίσκο” και, όπως διαβάζουμε σε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο του κομματιού στο ΥouΤube “Πάλι νοσταλγήσαμε κάτι που ακούσαμε πρώτη φορά”.

Η Υπεραστική Μουσική κλείνει ήσυχα με το "Μέχρι να νιώσεις καλά" που ακούγεται σαν υπόσχεση του Πανταζή –περισσότερο προς τον εαυτό του- πως θα καταφεύγει πάντα στη μουσική για να εκφραστεί και να μοιραστεί, σαν υπενθύμιση πως εκεί θα υπάρχει πάντα μια τρυφερή, συναισθηματική διέξοδος επεξεργασίας και αναστοχασμού.

Συνολικά, η Υπεραστική Μουσική είναι ένας δίσκος για τις διαδρομές: αυτές που κάνουμε μόνοι μας, αυτές που μοιραζόμαστε, κι αυτές που δεν ξέρουμε ακόμα πού θα μας βγάλουν. Με καθαρή παραγωγή, με γνεψίματα στο παρελθόν και νέα ηχητικά όρια, το άλμπουμ αυτό είναι μάλλον περισσότερο ένας δίσκος άφιξης, παρά ένας δίσκος μετάβασης. Όχι όμως άφιξης σε έναν προορισμό που ακυρώνει τους προηγούμενους, αλλά σε ένα σημείο όπου όλα τα πριν μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς άγχος, χωρίς απόδειξη, χωρίς την ανάγκη να γίνουν κάτι «μεγαλύτερο» απ’ ό,τι είναι. Ο Pan Pan μοιάζει εδώ να ξέρει πια πού στέκεται — και κυρίως, να μην φοβάται να μείνει εκεί.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Pan Pan

Pan Pan - Υπεραστική Μουσική

Στο νέο του άλμπουμ "Υπεραστική Μουσική" ο Pan Pan αποκαλύπτεται, τολμά και διευρύνει τα όρια του...
Hotel Lux

Hotel Lux – The Bitter Cup

Το "The Bitter Cup" των Hotel Lux είναι ένα ωμό και ειλικρινές post-punk άλμπουμ που καταγράφει τη...
Ólöf Arnalds

Ólöf Arnalds – Spíra

Το "Spíra", το νέο άλμπουμ της Ólöf Arnalds, είναι μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική folk κυκλοφορία που εξερευνά μνήμη,...

HEALTH - CONFLICT DLC

Οι HEALTH με το νέο τους album με τίτλο "Conflict DLC" εξαπολύουν άλλο ένα δυστοπικό soundtrack.
Computer – Station On The Hill

Computer – Station On The Hill

Χωρίς intro και χωρίς φίλτρα, το ντεμπούτο "Station On The Hill" των Computer σε πετάει στον...
Maruja – Pain to Power

Maruja – Pain to Power

Οι Maruja με το "Pain to Power" δηλώνουν επιθετικά παρόντες. Με ένα άλμπουμ σωματικό, ελεύθερο,...
Water From Your Eyes

Water From Your Eyes – It's A Beautiful Place

Με το "It’s a Beautiful Place", οι Water From Your Eyes παραδίδουν έναν από τους πιο τολμηρούς...
4 ελληνικά άλμπουμ για τον Δεκέμβριο

4 ελληνικά άλμπουμ για τον Δεκέμβριο

Κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά ελληνικά άλμπουμ χαράζει έναν διαφορετικό δρόμο φυγής,...
Fucked Up – Year of The Goat

Fucked Up – Year of The Goat

Στο "Year Of The Goat", οι Fucked Up παίρνουν το punk, το ξεριζώνουν από τον μύθο του και το...

Dove Ellis – Blizzard

Τα φαντάσματα των Buckley στη συναισθηματική χιονοθύελλα του πρωτοεμφανιζόμενου Dove Ellis.

2 ελληνόφωνοι δίσκοι, 2 νέες φωνές: Mia Maria & Libys

Δύο ανεξάρτητοι ελληνόφωνοι δίσκοι, δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι, με κοινό στοιχείο τη φωνή που δεν...
4 punk Ιταλία

4 ανήσυχα (και υπέροχα) punk άλμπουμ από την Ιταλία

Νέα ιταλικά συγκροτήματα όπως οι Discomostro, Bee Bee Sea, Teo Wise και Jacket Burner...
Paul Jebanasam

Paul Jebanasam – mātr

Mετά από εκείνο το υπέροχο πυρηνικό ξέσπασμα του "Continuum" (Subtext, 2016), ο Paul Jebanasam...

Yako Trio, Harris Lambrakis & James Wylie – Woven

Η εξελικτική διαστολή των Yako Trio, πλάι στους Χάρη Λαμπράκη και James Wylie, στο πιο ώριμο...
4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από...
MOb – II

MOb – II

Οι MOb επιστρέφουν λίγο πριν σβήσουμε τα φώτα του 2025 και υπενθυμίζουν, με τον πιο θορυβώδη...
The Black Crowes – Amorica

The Black Crowes – Amorica (Deluxe Edition)

Ο Θανάσης Μήνας ξανακούει σε επανέκδοση το τρίτο και πιο περιπετειώδες άλμπουμ της τελευταίας...
Danny Brown – Stardust

Danny Brown – Stardust

Ο Danny Brown επιστρέφει με το "Stardust", το πιο παράτολμο και απρόβλεπτο άλμπουμ της καριέρας...

De La Soul – Cabin In The Sky

Πεισματάρικη, ιδιότροπη κι αυθεντική επιστροφή στον δικό τους ρυθμό. Οι De La Soul είναι εκ νέου εδώ.
Bad Brains – I Against I

Bad Brains – I Against I

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στο τρίτο και άκρως επιδραστικό άλμπουμ της ιστορικής h/c μπάντας, ενώ...

Featured

Wall of Sound

Thank Jesus for "The Wall of Sound"

O Phil Spector και τα Κορίτσια του σ’ ένα χριστουγεννιάτικο album ποπ πεμπτουσίας.
Pan Pan

Pan Pan - Υπεραστική Μουσική

Στο νέο του άλμπουμ "Υπεραστική Μουσική" ο Pan Pan αποκαλύπτεται, τολμά και διευρύνει τα όρια του...
Lemmy

80 χρόνια από τη γέννηση του Lemmy

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Lemmy Kilmister, το Avopolis παρουσιάζει ένα ειδικό...

Best of Network