Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Oneohtrix Point Never – Tranquilizer

Στο "Tranquilizer", ο Oneohtrix Point Never μετατρέπει ξεχασμένα αρχεία των 90s σε φαντάσματα που τραγουδούν ακόμα. Ένα άλμπουμ-ομίχλη, όπου οι χαμένοι ήχοι του διαδικτύου αποκτούν νέα ζωή και ο χρόνος διαλύεται μέσα σε μια συγκινητική γοητεία.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Oneohtrix Point Never
  • Label: Warp Records
  • Κυκλοφορία: 2025
Oneohtrix Point Never
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Ο Daniel Lopatin συνεχίζει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να στήνει ηλεκτρονικά μνημεία πάνω στα ερείπια της μνήμης, της pop κουλτούρας και της τεχνολογικής ψευδαίσθησης, μέχρι να νιώθει ο ακροατής ότι βρίσκεται σε μια τελετή εξαγνισμού, με ιερέα έναν glitch Θεό που ψιθυρίζει μέσα από χιλιάδες layers. Το Tranquilizer μοιάζει με εκείνα τα παράξενα χάπια που διαφημίζονταν στα 80s που υποτίθεται σου εξαφανίζουν το hangover, σου επαναφέρουν την ηρεμία, αλλά στην πραγματικότητα σε πετάνε σε μια ψυχεδελική άλλη διάσταση, όπου η γλώσσα και ο ήχος λιώνουν και ξανακολλάνε σαν υγρά χρώματα πάνω σε ένα CRT monitor. Ο Lopatin εδώ κινείται πιο συνειδητά ανάμεσα σε δύο κόσμους: τον απόλυτα συνθετικό και τον σχεδόν ανθρώπινα εύθραυστο. Η μουσική του αν και φαινομενικά προσπαθεί να ηρεμήσει τον ακροατή, μάλλον προσπαθεί να τον αποδιοργανώσει με έναν απόλυτα λυτρωτικό τρόπο. Το άλμπουμ συνεχίζει τη γραμμή του Again (Warp Records, 2023) αλλά είναι πιο σκοτεινό, πιο απογυμνωμένο και ίσως, τελικά, πιο υπαρξιακό. Τα κομμάτια μοιάζουν με μικρά ψιθυριστά μανιφέστα, σαν να σου μιλάει μια οντότητα μέσα από μια διάφανη οθόνη, σε έναν κόσμο όπου τα φαντάσματα και τα data του Blade Runner έχουν πλέον μια κοινή ουσία, που την καταπίνεις σαν χάπι και την αφήνεις να δράσει στο σώμα σου. Οι μελωδίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται σαν αναμνήσεις που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό είναι ένα όμορφο συναίσθημα...

Στους κόκκους που τρίζουν, ακούς μια μουσική που μπορεί να μην γράφτηκε ποτέ ολοκληρωμένα, αλλά επέμενε να υπάρχει μέσα στις σκόνες του διαδικτύου (και ειδικότερα του Internet Archive). Ηχητικά αποκόμματα από sample-CDs των 90s, corporate muzak ROMplers και ξεχαρβαλωμένα presets που επιβίωσαν μέσα σε servers έτοιμους να καταρρεύσουν, όλα αυτά σαν να επέστρεψαν από κάποιον ψηφιακό Κάτω Κόσμο, με έναν μόνο σκοπό, να μας ψιθυρίσουν πως το παρελθόν δεν τελειώνει κάπου, αλλά μπορεί να αλλάζει (συχνά) συχνότητα. Ο Lopatin χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους ήχους που (κάποτε έχασε, αλλά μετά...) ξαναβρήκε, σαν υλικά παραγωγής και τα μεταχειρίζεται σαν πνεύματα. Το Tranquilizer έχει κάτι από την αισθητική της hauntology φόρμας, όχι όμως μέσα από την νοσταλγία, αλλά μέσα από μια περίεργη τελετουργική ανασύσταση του «τι θα μπορούσε να είχε υπάρξει». Οι ήχοι δεν μοιάζουν δανεισμένοι, αλλά στοιχειωμένοι: new-age συννεφάκια που διαλύονται σε καινούργια σχήματα, ψηφιακοί άνεμοι, χορδές που σπάνε και επανασυνδέονται σαν μνήμες και δεν θυμάσαι να έζησες, παράσιτα κινητών δίπλα στο ηχείο, μόντεμ που κλαίνε, glitch ρυθμοί που ανασαίνουν μόνοι τους, και σέρνονται σαν το τέρας του Φρανκεστάιν, που δεν υπακούει πια στον δημιουργό του.

Κάθε ένα από τα 15 κομμάτια του άλμπουμ κομμάτι μοιάζει με ένα ξεχωριστό portal, σαν ένα άνοιγμα σε έναν κόσμο όπου η μουσική είναι ταυτόχρονα υγρή και αέρινη, παλιά και μελλοντική, αθώα και διεστραμμένη. Οι συνθέσεις κυλούν σαν ονειρικά ρεύματα, χωρίς πραγματική αρχή ή τέλος, σαν να βρίσκεσαι μέσα σε έναν παλιό IMAX ήχο ο οποίος παίζει κάποιες σβησμένες εκδοχές αγαπημένων σου κομματιών, που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα. Ατελής μουσική, ambient, κομματιασμένη, μοιρασμένη ανάμεσα στα ηχοπεδία της βροχής και των διαλογιστικών gong, κάτι που όσο προχωράει (δεν έχουν καμία σημασία οι τίτλοι, αφήστε το να παίξει στο σκοτάδι σαν το αριστούργημα των Coil) καταλαβαίνεις ότι τελικά αυτό που σε στοιχειώνει περισσότερο δεν είναι οι ήχοι, αλλά η συνθήκη πίσω από αυτούς: ένα αρχείο που χάθηκε, ένα σύννεφο δεδομένων που εξαφανίστηκε, μια πιθανότητα εξαφάνισης που πέρασε ξυστά. Πόσο κοντά σου είναι όλα αυτά; Πιθανότατα, σε κάποιους από εμάς, πολύ. Γιατί το Tranquilizer μοιάζει σαν να έχει ηχογραφηθεί μέσα στην τελευταία αναπνοή ενός σκληρού δίσκου λίγο πριν καεί.

Και όμως, μέσα σε αυτή την παρακμή υπάρχει μια υπέροχη λάμψη. Μια παράξενη ομορφιά, σαν να βρήκες σε μια εγκαταλελειμμένη βιβλιοθήκη ένα βιβλίο χωρίς όνομα συγγραφέα. Το μεγάλο χάρισμα αυτού του άλμπουμ είναι ότι σε πολλές στιγμές του (όπως στο πανέμορφο και συνεχώς μεταβαλλόμενο "Rodl Glide") η μουσική χαμογελάει και είναι ανέμελη μέσα από τη φθορά της, γεννώντας κάτι συγκινητικό, αλλόκοτο και ανατριχιαστικά ανθρώπινο. Και γι' αυτό το Tranquilizer δεν είναι απλώς ο πιο "ευχάριστος" OPN δίσκος εδώ και χρόνια. Είναι μια υπενθύμιση ότι το μέλλον της μουσικής ίσως βρίσκεται θαμμένο στα απομεινάρια του παρελθόντος, και ότι τα φαντάσματα των παλιών ήχων δεν έρχονται για να μας τρομάξουν, αλλά για να μας δείξουν τον δρόμο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Oneohtrix Point Never

Oneohtrix Point Never – Tranquilizer

Στο "Tranquilizer", ο Oneohtrix Point Never μετατρέπει ξεχασμένα αρχεία των 90s σε φαντάσματα που...
Boldy James & Nicholas Craven

Boldy James & Nicholas Craven – Criminally Attached

Από τα στενά του Ντιτρόιτ, εκεί όπου ο Boldy James χτίζει με ωμότητα τη δική του μυθολογία δρόμου, έρχεται ένα...
Home Front

Home Front – Watch It Die

Ένα electro-punk ξέσπασμα από τον Καναδά που θυμίζει πως το μέλλον μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά...

The Mountain Goats – Through This Fire Across from Peter Balkan

Ακόμη κι αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε στο καράβι των Mountain Goats, αν τελικά βρεθείτε μαζί τους...
4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

30 χρόνια "Slaughter of the Soul"

Στις 14 Νοεμβρίου του 1995 κυκλοφορεί το "Slaughter of the Soul" των At the Gates. O Δημήτρης...
Charlotte de Witte

Charlotte de Witte – Charlotte de Witte

Στο νέο της άλμπουμ, η Charlotte De Witte αφήνει πίσω κάθε προσποίηση «ευκολίας» και βουτάει...
Silvana Estrada

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

O Θανάσης Μήνας γράφει για το δεύτερο άλμπουμ της πολυτάλαντης, βραβευμένης με Γκράμι, Μεξικανής...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...
Mavis Staples

Mavis Staples – Sad and Beautiful World

Στην εποχή του μεταφασισμού της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και του ICE, η μεγάλη Mavis Staples...
Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...

Featured

The Dionysians

Οι The Dionysians φέρνουν το ελληνικό garage σε διονυσιακή έκσταση

Με fuzz κιθάρες, Farfisa και μια ενέργεια που μοιάζει να ξέφυγε από κάποιο υπόγειο του ’66 για να...
Oneohtrix Point Never

Oneohtrix Point Never – Tranquilizer

Στο "Tranquilizer", ο Oneohtrix Point Never μετατρέπει ξεχασμένα αρχεία των 90s σε φαντάσματα που...
Όταν οι 3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες «αγκαλιάζουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Όταν οι 3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες «αγκαλιάζουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Warner, Universal και Sony υπογράφουν κοινή συμφωνία με μια AI...

Best of Network