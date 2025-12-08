Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Dove Ellis – Blizzard

Τα φαντάσματα των Buckley στη συναισθηματική χιονοθύελλα του πρωτοεμφανιζόμενου Dove Ellis.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Dove Ellis
  • Label: Black Butter / AMF Records
  • Κυκλοφορία: 2025
Άγγελος Κυρούσης

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Πιστεύουμε την ιστορία όπως γράφεται ή όπως θα θέλαμε να έχει γραφτεί; Θα σας εκμυστηρευτώ το εξής. Έχω ένα φίλο που πιστεύει πως ο Jeff Buckley δεν υπήρξε ποτέ γιος του Tim Buckley. Υποστηρίζει πως επρόκειτο για ένα φοβερό κατασκεύασμα της Columbia που ενορχήστρωσε μαεστρικά το λανσάρισμα του μεγαλωμένου ως "Scottie" Moorhead στο απίθανο προϊόν-βιολογικό τέκνο του πρόωρα χαμένου Tim. Ενώνει υπέροχα τα κομμάτια του παζλ κι είναι κρίμα που αυτή η απίθανη υπόθεσή του δεν έχει πάρει μυθολογικές διαστάσεις ανάλογες με του ξυπόλυτου δεύτερου McCartney που ως γνωστόν αντικατέστησε τον αρχικό.

Ακούγοντας το ντεμπούτο του Dove Ellis (Thomas O’Donoghue λέγεται πως είναι το αληθές) και τις ιαχές των Buckley-αδων εντός του, δεν είναι να απορείτε πως και σκέφτηκα την υπόθεση εργασίας του καλού μου φίλου. Διότι αν τα βάλεις στη σειρά, έχουμε μια περίπτωση ενός δίσκου που εμφανίζετα από το πουθενά, με ελάχιστα βιογραφικά  κατάστιχα για τον ταλαντούχο δημιουργού του, με sold outs στα μικρά βρετανικά του lives, αλλά κι άνοιγμα των συναυλιών των Geese (αν ακούσετε το Blizzard στο Spotify, πιθανότατα θα βρεθείτε κι εσείς στον Cameron Winter και την Prewn μετά το καταληκτικό “Away You Stride”). Το δίχως άλλο, όλα τα παραπάνω μεταφράζονται ως ιδανικά τυράκια για τους απανταχού μουσικογραφιάδες, που ήδη βάζουν τον 22χρονο Ιρλανδό με έδρα το Manchester κάτω από τις ομπρέλες των Yorke, Wainwright, Drake κ.ο.κ, χάρη σε αυτό το διακριτικό, χαμηλόφωνο pop folk σύνολο των δέκα κομματιών του Blizzard.

Ένα ταλέντο που ανατέλλει διαδίδουν για τη νουβέλα του Ellis, προβλέπουν πως θα γίνει μεγάλος, είναι βλέπεις το σπαραξικάρδιο αυτού του μαγνητικού τύπου των έμπλεων συναισθηματισμού δισκογραφημάτων, παρά το μη ανατρεπτικό τους, παραμένουν βούτυρο στο ψωμί της indie ντιρεκτίβας στους εκάστοτε ενθουσιασμούς της περί μεσσιανισμού. Μα δεν μπορείς να του το αρνηθείς. Ο υποσχόμενος Ellis έχει καλά τραγούδια, ευθύβολα, στρωτά, όμορφα βαριεστημένα. Με στίχους-τσιτάτα που δε λανθάνουν "(Love is not) Keeping it loose/(Love is not)What’s in your dreams/(Love is not) Mapped by quotations and it’s not/What it seems, babe”, και ρεφρέν-σιγουράκια “I open my cards, just hoping they’re fine/I cut off out heart, I'm hoping to spend it on you/You/You”. Ακόμη και το εκτός δίσκου “My Tower” που μπορεί να το βρείτε στο YouTube, μαρτυρά πως υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να βαβουριάρει μέχρι και προς ένα Car Seat Headrest δρόμο. Ξαναγυρνώ στο δίσκω και βάζω το “Heaven Has No Wings”, περιμένοντας υπομονετικά το σχολιαστή που θα εμφανιστεί να μου πει τα καθέκαστα για το “Street Fighting Man” των Stones…

Ακούγοντας το επόμενο, χριστουγεννιάτικο “It is a Blizzard” καταλήγω πως όλοι όσοι ακούμε το Blizzard με περισσότερη συμπάθεια από αυτή που του αναλογεί, είναι επειδή εφέτος μας έλειψαν τα άνετα και ήσυχα, τα γενναιόδωρα και τρυφερά δισκάκια της απλότητας. Αναλωθήκαμε πήζοντας στο κουβεντολόι για τα φερόμενα ως ρηξικέλευθα και επιδειξιομανή δήθεν. Τα καρτερήσαμε τα απαραίτητα ανθρώπινα, αυτά που δε βιάζονται για το statement, και εξ’ αυτού, λίγο πριν το 2025 σημάνει το φινάλε του, βρήκαμε ένα από δαύτα. Τι σημασία έχει ακόμη κι αν δώδεκα μήνες μετά, παρά την νεανική του εντιμότητα, μήτε που θα το θυμόμαστε; Για τώρα, για αυτό το χειμώνα, ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε και, στο φινάλε, δε νομίζω πως θα πέσουμε έξω, αν ποντάρουμε στο ότι το όνομα του δημιουργού του, ψευδώνυμο ή μη, θα το συναντήσουμε σύντομα.

Είτε αυτό έχει υποκύψει στα καλέσματα της δημοσιότητας και της υπογραφής στους «μεγάλους», είτε πορευόμενο σε μια νέα tascam portastudio σπιτίσια καταγραφή.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Dove Ellis – Blizzard

Τα φαντάσματα των Buckley στη συναισθηματική χιονοθύελλα του πρωτοεμφανιζόμενου Dove Ellis.
Best of 2025

Best of 2025: Η δεκάδα της Άννας Γεωργάτου

Κάθε χρονιά αφήνει πίσω της δίσκους που ξεχωρίζουν, διχάζουν και τελικά «αντέχουν». Στο Avopolis...

2 ελληνόφωνοι δίσκοι, 2 νέες φωνές: Mia Maria & Libys

Δύο ανεξάρτητοι ελληνόφωνοι δίσκοι, δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι, με κοινό στοιχείο τη φωνή που δεν...
4 punk Ιταλία

4 ανήσυχα (και υπέροχα) punk άλμπουμ από την Ιταλία

Νέα ιταλικά συγκροτήματα όπως οι Discomostro, Bee Bee Sea, Teo Wise και Jacket Burner...
Paul Jebanasam

Paul Jebanasam – mātr

Mετά από εκείνο το υπέροχο πυρηνικό ξέσπασμα του "Continuum" (Subtext, 2016), ο Paul Jebanasam...

Yako Trio, Harris Lambrakis & James Wylie – Woven

Η εξελικτική διαστολή των Yako Trio, πλάι στους Χάρη Λαμπράκη και James Wylie, στο πιο ώριμο...
4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από...
MOb – II

MOb – II

Οι MOb επιστρέφουν λίγο πριν σβήσουμε τα φώτα του 2025 και υπενθυμίζουν, με τον πιο θορυβώδη...
The Black Crowes – Amorica

The Black Crowes – Amorica (Deluxe Edition)

Ο Θανάσης Μήνας ξανακούει σε επανέκδοση το τρίτο και πιο περιπετειώδες άλμπουμ της τελευταίας...
Danny Brown – Stardust

Danny Brown – Stardust

Ο Danny Brown επιστρέφει με το "Stardust", το πιο παράτολμο και απρόβλεπτο άλμπουμ της καριέρας...

De La Soul – Cabin In The Sky

Πεισματάρικη, ιδιότροπη κι αυθεντική επιστροφή στον δικό τους ρυθμό. Οι De La Soul είναι εκ νέου εδώ.
Bad Brains – I Against I

Bad Brains – I Against I

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στο τρίτο και άκρως επιδραστικό άλμπουμ της ιστορικής h/c μπάντας, ενώ...
Headquake – The Weight of Forever

Headquake – The Weight of Forever

Οι Headquake επιστρέφουν με έναν δίσκο που δεν κάνει θόρυβο, αλλά αφήνει βάρος. Το "The Weight of...
ΚΑΝΩΝ

ΚΑΝΩΝ – ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Κ

Μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας, τόσο από την μουσική σκηνή, όσο και από τα social media, ο ΚΑΝΩΝ...
Wednesday – Bleeds

Wednesday – Bleeds

Εκεί που η περιέργεια συναντά την εξομολόγηση, η εναλλακτική ροκ την country και ο χωρισμός τη...
4 νέες dark-folk κυκλοφορίες

4 νέες dark-folk κυκλοφορίες ξαναγράφουν τον μύθο της μελαγχολίας

Όταν η folk αγκαλιάζει την ambient και οι ανθρώπινες εύθραυστες φωνές στέκονται πάνω σε drones,...
leather.head

leather.head – mud again

Μαθηματικά ξεσπάσματα, indie υφές, no-wave κοφτές γωνίες και post-rock κορυφώσεις δένουν σε μια...
Oneohtrix Point Never

Oneohtrix Point Never – Tranquilizer

Στο "Tranquilizer", ο Oneohtrix Point Never μετατρέπει ξεχασμένα αρχεία των 90s σε φαντάσματα που...
Boldy James & Nicholas Craven

Boldy James & Nicholas Craven – Criminally Attached

Από τα στενά του Ντιτρόιτ, εκεί όπου ο Boldy James χτίζει με ωμότητα τη δική του μυθολογία δρόμου, έρχεται ένα...
Home Front

Home Front – Watch It Die

Ένα electro-punk ξέσπασμα από τον Καναδά που θυμίζει πως το μέλλον μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά...

Featured

Dove Ellis – Blizzard

Τα φαντάσματα των Buckley στη συναισθηματική χιονοθύελλα του πρωτοεμφανιζόμενου Dove Ellis.
Best of 2025

Best of 2025: Η δεκάδα της Άννας Γεωργάτου

Κάθε χρονιά αφήνει πίσω της δίσκους που ξεχωρίζουν, διχάζουν και τελικά «αντέχουν». Στο Avopolis...
Ξάγρυπνη Πόλη

Η "Ξάγρυπνη Πόλη" είναι ένα χαμένο διαμαντάκι που μυρίζει καλοκαίρι μέσα στον Δεκέμβρη

Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να ξεχνά τι θα πει χειμώνας, ένα καλοκαιρινό LP του 1972 έρχεται από το...

Best of Network