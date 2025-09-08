Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις αναμνήσεις και τις αντιφάσεις σε ήχους πέρα από τον χρόνο, αποδεικνύοντας ξανά πως η μπάντα μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία της πάλι από την αρχή.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Big Thief
  • Label: 4AD
  • Κυκλοφορία: 2025
Big Thief
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ
Lightning Seeds

Στο Double Infinity, οι Big Thief μοιάζουν να ζωγραφίζουν ιερά γεωμετρικά σχήματα πάνω στον ουρανό, εννέα κομμάτια που αναπνέουν σαν παράξενα φυτά, ριζωμένα σε κάποιον αόρατο κήπο όπου το folk συναντά το shoegaze. Η Adrianne Lenker συνεχίζει να μοιάζει με προφήτισσα ενός άλλου, παράλληλου κόσμου: η φωνή της δεν τραγουδά, αλλά ξετυλίγει παραμύθια που χορεύουν ανάμεσα σε αυτές τις αόρατες ρωγμές του ουράνιου χρόνου. Κάθε στίχος είναι σαν να φωτίζεται από έναν ήλιο που δεν βλέπουμε, άλλες φορές μας καίει, άλλες φορές μας ζεσταίνει απλώς. Ο Buck Meek παίζει κιθάρες που γίνονται διάφανα πέπλα, ενώ τα γυμνά τύμπανα του James Krivchenia μοιάζουν με παλμούς ενός σώματος που δεν είναι ακριβώς ανθρώπινο, αλλά κάτι αρχέγονο, ίσως να γεννήθηκε πριν από εμάς.

Το άλμπουμ είναι ένας λαβύρινθος από ήχους που αλληλεπιδρούν σαν στοιχειά της φύσης. Τη μία στιγμή μπορεί να σε πετάξει σε μια ζεστή αγκαλιά και την επόμενη να σε καταβροχθίσει με ψυχρή σιωπή. Είναι ηχητικά τοπία όπου η απομόνωση γίνεται κοινότητα, κι όπου το «εγώ» λιώνει μέσα σε ένα μεγαλύτερο «εμείς». Και κάπως έτσι, σε εννέα μόλις κομμάτια, καταφέρνουν να γράψουν το πιο μεγάλο τους έργο: ένα άλμπουμ που μοιάζει με όνειρο το οποίο δεν θέλεις να εξηγήσεις, γιατί φοβάσαι ότι θα χαθεί η μαγεία.

Το Double Infinity πέρα από το πρώτο βήμα των Big Thief μετά την αποχώρηση του Max Oleartchik, ακούγεται σαν μια τελετουργία αναγέννησης. Στο Power Station Studio της Νέας Υόρκης, μέσα σε έναν χειμωνιάτικο κύκλο τριών εβδομάδων, οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα για μια κοινότητα συνεργατών που μπήκαν και έσπειραν σπόρους ήχων και φωνών. Και ίσως γι' αυτό το αποτέλεσμα μοιάζει με δίσκο που δεν ανήκει μόνο σε μία μπάντα, αλλά σαν μια συλλογική αποκάλυψη. Η παρουσία του Laraaji στο "Grandmother" φέρνει έναν ήχο σχεδόν αιθέριο, σαν μάντρα που διασχίζει μνήμες και ζωές, ενώ το ομότιτλο "Double Infinity" διαστέλλει τον χρόνο και τον χώρο μέχρι να χαθεί η διάκριση ανάμεσα στο παρόν και σε όλα όσα αγαπήσαμε. Είναι μουσική που δεν θέλει να περιγράψει τίποτα, απλώς να διεπεράσει τα πάντα, μέχρι και τις ίδιες μας τις υπάρξεις.

Το άλμπουμ ανοίγει με το "Incomprehensible", έναν ύμνο στην ανεξήγητη ομορφιά της ζωής, όπου η φωνή της Lenker μοιάζει να αιωρείται πάνω από ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο παρατεταμένες συγχορδίες και ψυχεδελικά beats. Ναι, σαν να έπαιζαν οι Pink Floyd με τον Nick Drake σ’ ένα δωμάτιο γεμάτο καθρέφτες που δείχνουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου προσώπου. Εκεί, η Lenker σπέρνει μια ερώτηση που δεν μπορεί να έχει απάντηση: «Πώς μπορεί η ομορφιά που ζει να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αληθινή;». 

Και έτσι, σε όλα, και στα εννέα αυτά τραγούδια, η μπάντα δεν κυνηγά την τελειότητα∙ την αποδομεί. Αντ’ αυτής, μας παραδίδει τη γοητεία του ανεκπλήρωτου, και τη χαρά της αντίστασης απέναντι στον τρόμο μιας πλαστικής τελειότητας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα θραύσματα της κοινής εμπειρίας, οι Big Thief γράφουν έναν δίσκο που μοιάζει να μας λέει: η αληθινή ζωή βρίσκεται στην ατέλεια, στο πέρασμα, στην αναπνοή.

Αυτός εδώ είναι ένας πολύ όμορφος χάρτης για μέρες αλλόκοτες, για εκείνες τις ώρες που ο κόσμος μοιάζει να τρεμοπαίζει σαν φθαρμένη οθόνη. Το "Words" με το αναπάντεχο ηλεκτρικό του σόλο λειτουργεί σαν κεραυνός που σου ξυπνάει το αίμα∙ μια υπενθύμιση ότι ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν παράλογα, η μουσική μπορεί να σε φέρει ξανά στη ζωή. Κι έπειτα έρχεται το "How Could I Have Known", ένας αποχαιρετισμός που μοιάζει περισσότερο με αγκάλιασμα. Οι μελωδίες του, άλλοτε εύθραυστες κι άλλοτε λουσμένες σε ένα απρόσμενο φως, συμπυκνώνουν όλο το νόημα του δίσκου: η μνήμη και η ανανέωση δεν είναι αντίθετα, αλλά δύο όψεις του ίδιου κύκλου.

Το άλμπουμ κυλά σαν παλίρροια βυθισμένη στη νοσταλγία, με την ομορφιά σχεδόν μυθική. Το Double Infinity δεν μας καλεί απλώς σε μια θάλασσα αγάπης και απώλειας∙ μας τυλίγει σε μια πραγματικότητα εκτός χρόνου, σαν να ξαφνικά βρισκόμαστε σε έναν τόπο όπου τα πάντα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Εκεί, το παρελθόν και το μέλλον σμίγουν, και η μουσική των Big Thief γίνεται απόδειξη ότι το μεγαλείο τους δεν γνωρίζει όρια.

Η πιο τρυφερή στιγμή του δίσκου είναι το "Grandmother", αυτή η μυσταγωγική σύμπραξη με τον Laraaji, όπου η Lenker κατεβαίνει σε ένα πηγάδι αναμνήσεων γεμάτο σκιές, τύψεις και ξαφνικές αποκαλύψεις. Σαν να μιλάει ταυτόχρονα στη μητέρα, στη γιαγιά και σε έναν εραστή που υπάρχει μόνο ως φάντασμα, αφήνει την εξομολόγηση της να καταλήξει σε ένα ξόρκι-ρεφρέν: «Gonna turn it all into rock & roll». Κι εκεί, αυτό το "grandma-rock" δεν είναι αστείο αλλά ένα νέο είδος μαγείας, μια παράξενη, παλαιά-καινούργια μετάλλαξη που αποδεικνύει πως οι Big Thief γράφουν ιστορία εκ νέου, την ονειρεύονται και μας τη δείχνουν ξανά απ’ την αρχή.

Το Double Infinity στέκεται γενναία σαν ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ αυτού του φθινοπώρου. Ένας δίσκος που βιώνεται, σαν κάποια σκέψη που δεν ξεκολλάει από το μυαλό σου, σαν κάποιο όνειρο που συνεχίζει να σε στοιχειώνει μετά το ξύπνημα. Γιατί οι Big Thief ξέρουν να μετατρέπουν την ατέλεια σε ποίηση, τη ανάμνηση σε μαγική μελωδία και την απώλεια σε δύναμη. Και έτσι μας χαρίζουν έναν ήχο που δεν ανήκει σε εποχή, αλλά σε μια παράλληλη αιωνιότητα που όλοι έχουμε ανάγκη αυτές τις παράξενες μέρες.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Suede – Antidepressants

Ποιος να αρνηθεί την εφήμερη αντικαταθλιπτική δοσολογία της Suede συνταγής;
Big Thief

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις...

Σεπτέμβρης, ώρα για (μουσικό) catch-up

Ο Σεπτέμβρης μάς δίνει την αφορμή να ανακαλύψουμε (ή να ξανακούσουμε) δύο από τις πιο...
Saint Etienne

Saint Etienne – International

Με το "International", οι Saint Etienne αποχαιρετούν μια πορεία 35 χρόνων, κλείνοντας τον κύκλο...
Prolapse

Prolapse – I Wonder When They’re Going To Destroy Your Face

Μετά από 26 χρόνια σιωπής, οι Prolapse επιστρέφουν όχι σαν φάντασμα μιας παλιάς δόξας – που...
Africa Express

Africa Express – Africa Express Presents... Bahidorá

Περισσότερο από μπάντα, το Africa Express είναι μια κιβωτός ήχων και συνεργασιών· ένα project του Damon Albarn και του Nick...

Preservation & Gabe ‘Nandez – Sortilège

Οι Preservation και Gabe ‘Nandez επιχειρούν να μας μυήσουν στο ραπ τελετουργικό της χρονιάς.
Adrian Sherwood

Adrian Sherwood – The Collapse Of Everything

Ο δάσκαλος του dub εξερευνά τον κόσμο που καταρρέει, μέσα από καπνούς και ηχογραφικά ερείπια.
Annahstasia – Tether

Annahstasia – Tether

Η αμερικανονιγηριανή τραγουδοποιός Annahstasia, με την ξεχωριστή της χροια και την απλότητα ως...

Dijon – Baby

Λένε πως ο Dijon βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον Prince και τον Frank Ocean. «Μάλιστα, μάλιστα»...
The Black Keys

The Black Keys – No Rain, No Flowers

Μετά από μια χρονιά γεμάτη στραβοπατήματα και αμφισβητήσεις, οι Black Keys επιστρέφουν με το "No...
Marissa Nadler

Marissa Nadler – New Radiations

Με το "New Radiations", η Marissa Nadler επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής με έναν δίσκο που...
Mondo Lava

Mondo Lava – Utero Dei

Ένα άλμπουμ "αποσυμπίεση" για την επιστροφή στην πόλη. 
Teethe

Teethe – Magic Of The Sale

Με το "Magic of the Sale", οι τεξανοί Teethe απλώνουν slowcore και country αφηγήσεις σε έναν δίσκο γεμάτο...

Ryan Davis and the Roadhouse Band - New Threats from the Soul

Ζει η americana, ζει.
Osees

Osees – Abomination Revealed At Last

Στο "Abomination Revealed at Last", οι Osees καταθέτουν το νευρικό σύστημα μιας εποχής. Με 12...
The New Eves

The New Eves – The New Eve Is Rising

Το ντεμπούτο των The New Eves είναι μια τελετή αφύπνισης. Μια κραυγή αρχέγονη, παγανιστική,...
Paul Weller

Paul Weller – Find El Dorado

Eldorado (στα ισπανικά «ο χρυσός»): φανταστικός τόπος στη Νότια Αμερική, όπου υποτίθεται υπήρχαν αμύθητα πλούτη. Η μανία των Ισπανών...
Moon

Moon – Τhe Green Lilac Park

Κυκλοφόρησε μόλις πριν πέντε μέρες, κι όμως το "The Green Lilac Park" των Moon έχει ήδη αρχίσει να...
Panic Shack

Panic Shack – Panic Shack

Αν το Tinder είχε soundtrack και το Hinge ημερολόγιο ψυχολογικής κατάρρευσης, τότε το ντεμπούτο...

Featured

Suede – Antidepressants

Ποιος να αρνηθεί την εφήμερη αντικαταθλιπτική δοσολογία της Suede συνταγής;
Big Thief

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις...
Κωστής Δρυγιανάκης

Ο Κωστής Δρυγιανάκης και οι ήχοι που γυρίζουν γύρω από άλυτα ερωτήματα

Από την Οπτική Μουσική μέχρι το νέο του άλμπουμ "Unresolved Issues", ο Κωστής Δρυγιανάκης χαράζει μια...

Best of Network