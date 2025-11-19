Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

The Mountain Goats – Through This Fire Across from Peter Balkan

Ακόμη κι αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε στο καράβι των Mountain Goats, αν τελικά βρεθείτε μαζί τους στο ναυάγιο, θα παρασυρθείτε πριν καλά-καλά το καταλάβετε.

  • Βαθμολογία: 6.5
  • Καλλιτέχνης: The Mountain Goats
  • Label: Cadmean Dawn / Thirty Tigers
  • Κυκλοφορία: 2025
Άγγελος Κυρούσης

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Ούτε που φανταζόμουν πως θα έμπλεκα στη ναΐφ ιστορία των ναυαγισμένων Mountain Goats. Το μόνο που ήθελα πραγματικά ήταν να μιλήσω για τους Occasional Flickers και για το επτάρι τους Rain Until Monday. Όμως ότι και να σας πω για εκείνο το εγχώριο indie 45αρι από το 2003 που είχε κυκλοφορήσει από το label του δισκοπωλείου Ζαχαρίας δε θα μπορείτε να το διασταυρώσετε. Παρά μόνο αν βρείτε ένα αντίτυπο, μιας και στο online περιβάλλον, δεν υπάρχουν σημάδια ζωής του, μονάχα η καταχώρηση στο discogs. Αν δείτε όμως το εξώφυλλο, θα καταλάβετε κι εσείς γιατί όταν αντίκρυσα το 23ο lp των Mountain Goats με τίτλο Through This Fire Across from Peter Balkan, θυμήθηκα την μπάντα του Γιώργου Μπούρα.

Κρύο τη νύχτα, οι πέτρες γίνονται ψωμί, οι πέτρες είναι στις τσέπες τους, οι επίδεσμοι ανανεώνονται, το «δε θα ξαναδώ τους φίλους μου» επαναλαμβάνεται.  To κονσεπτικό όνειρο του John Darnielle των Mountain Goats αφορά τρεις επιζήσαντες ναυαγούς (με τον έναν αγνοούμενο) από ένα 16μελές πλήρωμα που χάθηκε εξαιτίας μιας σφοδρής καταιγίδας. Μα στην πραγματικότητα αφιερώνεται στον μπασίστα Peter Hughes που αποχώρησε από την μπάντα το 2024. Για αυτό και το στιχουργικό τους παιχνίδισμα πετάει ερμηνευτικά σωσίβια, παραπέμποντας σε παλιότερες αράδες της MG λογογραφίας*, για αυτό κι έχει μια αλληγορική συνοχή και συνέχεια, πλασμένη για να σε βάλει στο δραματουργικό κόλπο, ώστε να δεις τι γίνεται στο τέλος. Να μάθεις αν τους ξεπάστρεψε η πείνα, να ακούσεις από μακριά τις φωνές τους για βοήθεια.

Παρόλα αυτά, μια και καλή φορά θα ακουστεί αυτή η power pop/prog/indie συμβολική ιστορία. Σαν τα επιτραπέζια μιας χρήσης, σα μια θεατρική τίμια παράσταση. Έχει απόσταση ο ακουστικός τρόπος των Mountain Goats με τη φόρτιση όσων πραγματεύονται, είναι μακριά από τις ψυχώσεις και τους παραλογισμούς των ναυαγών, εστιάζει παρατηρητικά, δε μετέχει, αλλά μετατοπίζεται δίχως ένταση και φόρτιση. Σα να περιγράφει κάποιος σε ένα συνομιλητή το όνειρο που είδε, ως ήρεμος πια και ξύπνιος, αμέτοχος των πτώσεων και της rem αγωνίας. Για να αποφύγω τυχόν spoilers, βαστιέμαι από αυτό που διάβασα στην κριτική του Paste για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ: «Παρά το χαοτικό θέμα του, το Through This Fire… είναι εκπληκτικά ευχάριστο στην ακρόαση. Σαρωτικό, μέτριου τέμπο, ευπρεπές ακόμη και όταν η θεματολογία απαιτεί χάος».

Well the first thing you learn is how far you can go/With no gas in the tank/And the next thing you learn is how cold it can get at night”. Ο κύκλος κλείνει κι ο αφηγητής τρίζει την πόρτα, έχοντας εξιστορήσει τη μυθολογία του χωρίς να σου ζητά να την πιστέψεις. Μόνο και μόνο για να σε πλατσουρίσει στο ίδιο ρεύμα, ως random περαστικό που τελικά θα κρατήσει έστω και για λίγο το βλέμμα του στο νερό. Χωρίς να φτάσει στα βάθη, αλλά χαζεύοντας την ήρεμη επιφάνεια. Τούτων λεχθέντων, μετά από αυτό το ευχάριστο 50λεπτο καλαίσθητο σουρεαλιστικό διάλλειμα, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ψαχουλέψω που στο καλό έχω βάλει το 45αρι των Occasional Flickers…

*Eνδεικτικό το δεύτερο μέρος του προτελευταίου “The Lady From Shangai 2” που ανατρέχει στο σκέλος “The waves were beating/Against the shore/The waves were beating/As if they hadn’t before/The dock was soaking/The wood was wet/Your hair blew madly/I can’t forget/We went down to the boat” με τον τελευταίο στίχο να ξεπηδά από το ““The Lady From Shangai” από τη συλλογή Bitter Melon Farm του 1999.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Home Front

Home Front – Watch It Die

Ένα electro-punk ξέσπασμα από τον Καναδά που θυμίζει πως το μέλλον μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά...

The Mountain Goats – Through This Fire Across from Peter Balkan

Ακόμη κι αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε στο καράβι των Mountain Goats, αν τελικά βρεθείτε μαζί τους...
4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

30 χρόνια "Slaughter of the Soul"

Στις 14 Νοεμβρίου του 1995 κυκλοφορεί το "Slaughter of the Soul" των At the Gates. O Δημήτρης...
Charlotte de Witte

Charlotte de Witte – Charlotte de Witte

Στο νέο της άλμπουμ, η Charlotte De Witte αφήνει πίσω κάθε προσποίηση «ευκολίας» και βουτάει...
Silvana Estrada

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

O Θανάσης Μήνας γράφει για το δεύτερο άλμπουμ της πολυτάλαντης, βραβευμένης με Γκράμι, Μεξικανής...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...
Mavis Staples

Mavis Staples – Sad and Beautiful World

Στην εποχή του μεταφασισμού της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και του ICE, η μεγάλη Mavis Staples...
Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...
Veslemes

Veslemes – Maldives OST

Είδες, δεν είδες τις "Μαλδίβες" αυτό το άλμπουμ να το ακούσεις.
Ghost

Ghost – Skeletá

Κάποτε οι Ghost ήταν το μεγαλύτερο μυστήριο της metal σκηνής, σήμερα είναι ένα παγκόσμιο...

Featured

Home Front

Home Front – Watch It Die

Ένα electro-punk ξέσπασμα από τον Καναδά που θυμίζει πως το μέλλον μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά...
Wrathblade

Wrathblade: «Τι κακό έχει η νοσταλγία;»

Στην ελληνική epic-metal σκηνή, οι Wrathblade παραμένουν από τους ελάχιστους που δεν λύγισαν ποτέ. Με νέο...

The Mountain Goats – Through This Fire Across from Peter Balkan

Ακόμη κι αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε στο καράβι των Mountain Goats, αν τελικά βρεθείτε μαζί τους...

Best of Network