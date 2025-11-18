Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις  πρόσφατες κυκλοφορίες που κυκλοφορούν εκεί έξω.

4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025
Άγγελος Κυρούσης

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Λίγη σημασία έχει να το παρατραβάς και να πέφτεις με το ζόρι σε επιπόλαιους εκνευρισμούς κι αντιπαραθέσεις. Λιγότερη σημασία έχει να ψειρίζεις τη μαϊμού, είτε μοσχομυρίζει αφρόλουτρο Lux, είτε ζέχνει την ai προφανή καλλιγραφία από μακριά. Περί νέων κυκλοφοριών ο λόγος, μη νομίζετε πως αλλού θέλω να την πάω τη δουλειά, καθώς απέλπιδα περιπλανώμαι στο σωρό ανάμεσα στα μελλοντικά κηδειόσημα εφήμερων δισκογραφημάτων. Παρά ταύτα, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, άλλωστε οι πειρασμοί είναι πάντοτε εκεί για να καταργούν και να παραμορφώνουν τις επιφυλάξεις, επομένως προσπεράστε διαγωνίως αυτή τη σύντομη προφορικού τύπου εισαγωγή και πάμε να δούμε παρέα τρεις νέες κυκλοφορίες και μία επανέκδοση, ιδιαίτερες, υποφωτισμένες, μερικές εξ’ αυτών πραγματικά απαιτητικές.

The Selenites Band - Journey on Az Ma'ar Moon (Penrose Records)

Μην πάει ο νους σας στην αμερικάνικη Penrose, εδώ είμαστε στη Γαλλία και στην τρίτη αιθιοφουτουριστική εξερεύνηση της Selenites Band, ή όπως σωστά έγραψε ένας αγοραστής του δίσκου στο bandcamp «Σαν να βγήκαν ο Mulatu Astatke και ο Mahmoud Ahmed από ένα ιπτάμενο δίσκο για να κάνουν σέρφ μαζί σε έναν μακρινό αστερισμό». Τίποτε πρωτάκουστο, μονάχα αυτό το εθιστικό υπνωτικό groove πάνω στα σίγουρα breaks, δίχως κανένα artistic σφυροκόπημα, βασισμένο μόνο και μόνο σε μερικά μαστόρικα παιξίματα.

Ahmed - [Sama’a](Audition) (Otoroku)

Αδιάκοπος ο επαναπροσδιορισμός της μουσικής του Ahmed Abdul-Malik από τους Ahmed, μόνο που εδώ συγκεκριμενοποιούν τη συνθήκη ως εξής. Το Jazz Sahara που κυκλοφόρησε το 1959 για λογαριασμό της Riverside μεταποιείται ως ιλιγγιώδες Sama’a Audition, με τους Seymour Wright, Pat Thomas, Joel Grip και Antonin Gerbal, από τη μια να κατοπτρίζουν το eastern πνεύμα, χωρίς όμως να το αφήνουν αξεδιάλυτο, κι από την άλλη να το καταλύουν φρενιασμένοι, σα μια free jazz αγέλη, που μονάχα στο “El Haris[Anxious]” παίρνει μερικές ανάσες.  Τώρα θα μου πεις, πόσοι και ποιοι είναι διατεθειμένοι να αναμετρηθούν χωρίς ενδοιασμούς με δίσκους σαν κι αυτό, είναι μια άλλη ιστορία…

JJJJJerome Ellis - Vesper Sparrow (Shelter Press)

Σύμπτωση ο συντονισμός με μια ακόμη κυκλοφορία, όπως αυτή των Ahmed, που φιγουράρουν στις τελευταίες κριτικές του Guardian. Και λέω σύμπτωση γιατί στο δραστήριο Quietus, διάβασα αρχικά για την ambient jazz του JJJJJerome Ellis, τον οποίο κάποιοι θα θυμάστε από το Borderline της Στέγης. Και προφανώς ένα κείμενο που ξεκινά να μιλά για ένα τύπο που ζει σε μοναστήρι και συστήνεται με όνομα που περιγράφει τον τραυλισμό του, ανάμεσα στη χρήση ξύλινων πνευστών, σαξόφωνου, pipe organ, autoharps και modular synth, δε μπορεί παρά να σου κινήσει την περιέργεια. Σωστά είναι τα περιγραφικά tags περί experimental, musique concrète, spoken και impro jazz, σωστές οι περί μισού gospel μισού new age επεξηγήσεις, διότι την ελεγεία της Μαύρης εμπειρίας την εντοπίζεις εντός όλων αυτών των περιγραμμάτων.

Sister Irene O’Connor - Fire of God’s Love (Freedom To Spend)

Μιας και είπαμε για μοναστήρια και εφόσον έχουμε και τη Rosalía επικαιρότητα, εδώ συναντάμε την περίπτωση μιας κανονικής καλόγριας! Το 1973, η Αυστραλή Sister Irene O’Connor τραγούδησε κομμάτια σαν το “Messe Du Saint Esprit” που όπως σωστά γράφεται θα μπορούσαν να είχαν ακουστεί από τη Francoise Hardy, τραγούδια από το diy Vashti Bunyan, Linda Perhacs, Space Lady γλωσσάρι, ένα cult hippy new age weird δισκογράφημα που πρώτη φορά επανεκδίδεται επίσημα, σχεδόν 50 χρόνια μετά το τελευταίο του repress. Drum machine, synth organ, lofi κιθαριές κι άγιος ο θεός.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

30 χρόνια "Slaughter of the Soul"

Στις 14 Νοεμβρίου του 1995 κυκλοφορεί το "Slaughter of the Soul" των At the Gates. O Δημήτρης...
Charlotte de Witte

Charlotte de Witte – Charlotte de Witte

Στο νέο της άλμπουμ, η Charlotte De Witte αφήνει πίσω κάθε προσποίηση «ευκολίας» και βουτάει...
Silvana Estrada

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

O Θανάσης Μήνας γράφει για το δεύτερο άλμπουμ της πολυτάλαντης, βραβευμένης με Γκράμι, Μεξικανής...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...
Mavis Staples

Mavis Staples – Sad and Beautiful World

Στην εποχή του μεταφασισμού της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και του ICE, η μεγάλη Mavis Staples...
Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...
Veslemes

Veslemes – Maldives OST

Είδες, δεν είδες τις "Μαλδίβες" αυτό το άλμπουμ να το ακούσεις.
Ghost

Ghost – Skeletá

Κάποτε οι Ghost ήταν το μεγαλύτερο μυστήριο της metal σκηνής, σήμερα είναι ένα παγκόσμιο...
Jim White

Jim White – Inner Day

Το "Inner Day" του Jim White είναι ένα καθηλωτικό σόλο άλμπουμ κρουστών: 13 κομμάτια σε 44 λεπτά...
Jeff Tweedy

Jeff Tweedy – Twilight Override

Ο Θανάσης Μήνας περιπλανάται στις δαιδαλώδεις πλευρές της νέας δουλειάς του αρχηγού των Wilco....

Featured

4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Bob Mould

O Bob Mould και η κιθάρα του

Τον Bob Mould απολαύσαμε την Παρασκευή το βράδυ στο Gazarte κεφάτο και ευγενή με μια κιθάρα που...
Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο

Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο. Είναι ο καθρέφτης μας

Το «Θα Με Θέλεις Πίσω» του Γιάννη Μαδερφάκη δεν απειλεί το ελληνικό τραγούδι. Απλώς, το...

Best of Network