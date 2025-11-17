Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν δίσκο που μυρίζει μπλουζ, country και νυχτερινές ιστορίες.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Holly Golightly
  • Label: Damaged Goods
  • Κυκλοφορία: 2025
Holly Golightly
Θανάσης Μήνας

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Holly Golightly: η επονομαζόμενη «βασίλισσα του γκαράζ του Midway» είναι βετεράνος της βρετανικής σκηνής. Γεννημένη ως Holly Smith στο Κένσινγκτον του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 1966, προφανώς πήρε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της από την ηρωίδα του μυθιστορήματος Breakfast at Tiffany’s του Truman Capote. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας της δεκαετίας του 1980 έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις με το γυναικείο τρίο των Delmonas, που μετονομάστηκαν σε Thee Headcoatees και τελούσαν υπό την προστασία του αρχιερέα του αγγλικού garage-punk, Billy Childish. Tο 1995 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της, παραμένοντας ενεργό μέλος των Thee Headcoatees μέχρι τη διάλυσή τους το 1999 (ύστερα από 26 χρόνια, το γκρουπ κυκλοφόρησε φέτος νέο άλμπουμ, χωρίς όμως την Holly).

Έχει κυκλοφορήσει 13 προσωπικούς δίσκους και έχει συνεργαστεί με γκρουπ όπως οι Rocket from the Crypt, οι Mudhoney και οι White Stripes. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 σχημάτισε το ντουέτο των Holly Golightly and the Brokeoffs με τον επί χρόνια συνεργάτη της Lawyer Dave. Με έδρα τις ΗΠΑ, κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ και ένα EP μεταξύ 2007 και 2012. Ο ήχος τους ήταν ξεκάθαρα στραμμένος στην πιο εκλεκτική country. Δυο τραγούδια με τη φωνή της ακούστηκαν στο soundtrack της ταινίας Broken Flowers του Jim Jarmusch: το "There Is an End” των Greenhornes και η διασκευή της στο "Tell Me Now So I Know" του Ray Davies. Είναι επίσης γνωστή συλλέκτρια σπάνιων παλιών σαρανταπενταριών, τα οποία συχνά διασκευάζει, καθώς και βίντατζ ενδυμάτων.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από το προηγούμενο άλμπουμ της Holly, το Do The Get Along. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου η τραγουδοποιός ζει μόνιμα σε μια φάρμα στον αμερικανικό Νότο. Ως εκ τούτου, ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε ένα από τα περιστασιακά ταξίδια της πίσω στο Λονδίνο, με μια μπάντα που περιλαμβάνει τον παλιό της γνώριμο Bruce Brand στα ντραμς, πρώην μέλος των Headcoats.

Οι δίσκοι της Holly είναι βουτηγμένοι σε ένα συγκεκριμένο mood: blues, country, 60’s pop, cool jazz, εκλεκτικό garage και rockabilly. Σκεφτείτε το "Cry Me A River" της Julie London, τα ντουέτα της Nancy Sinatra και του Lee Hazlewood, τα soundtrack και την ατμόσφαιρα των ταινιών του David Lynch, τις συλλογές "Born Bad" με τα originals που διασκεύαζαν/έκλεβαν κάποτε οι Cramps.

O κόσμος της Holly είναι ένα αμυδρά φωτισμένο jazz-bar στο Σόχο των αρχών της δεκαετίας του '60 ή ένα juke-joint στο Μισισίπι. Ως ερμηνεύτρια, είναι απολύτως σαγηνευτική, εξίσου ικανή να ζητήσει εκδίκηση ή να ραγίσει καρδιές μέσα από τα τραγούδια της. Η ίδια η Holly εξάλλου περιγράφει το αιχμηρό "Miss Fortune" από το νέο της άλμπουμ σαν «ένα συμβουλευτικό κομμάτι για όσους δεν έχουν έστω και μια δόση λογικής».

Το Look Like Trouble περιλαμβάνει αρκετά ακατέργαστα διαμάντια. Το "Black Tongue" με τις αιχμηρές κιθάρες και τον στακάτο 12μετρο blues ρυθμό του ακούγεται το ίδιο επικίνδυνο με το "Trouble" του Jimmy Reed στην εκτέλεση του Elvis. Το "My Get Back" με το echo είναι στοιχειωτικό country στο ύφος του Νάσβιλ, όπως και το ελεγειακό "It's All", ένας sing along αποχαιρετισμός σε απόντες φίλους. Tο "Rolling Along" είναι άγριο rockabilly boogie, στα χνάρια δασκάλων σαν τον Johnny Burnette. H pop των 60ς γλυκαίνει το ρεφρέν του jazz-swinging “Down To One”, ενώ η country παίρνει ξανά το πάνω χέρι στο "The Right Thing": ίσως το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, country μελαγχολία με μετρονομικό ρυθμό και με το στροβιλιζόμενο όργανο να τονίζει τους πολύ αληθινούς και συγκινητικούς στίχους  - κάπως εκεί ψηλά η Patis Cline και η Loretta Lynn θα αισθάνονται υπερήφανες.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

30 χρόνια "Slaughter of the Soul"

Στις 14 Νοεμβρίου του 1995 κυκλοφορεί το "Slaughter of the Soul" των At the Gates. O Δημήτρης...
Charlotte de Witte

Charlotte de Witte – Charlotte de Witte

Στο νέο της άλμπουμ, η Charlotte De Witte αφήνει πίσω κάθε προσποίηση «ευκολίας» και βουτάει...
Silvana Estrada

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

O Θανάσης Μήνας γράφει για το δεύτερο άλμπουμ της πολυτάλαντης, βραβευμένης με Γκράμι, Μεξικανής...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...
Mavis Staples

Mavis Staples – Sad and Beautiful World

Στην εποχή του μεταφασισμού της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και του ICE, η μεγάλη Mavis Staples...
Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...
Veslemes

Veslemes – Maldives OST

Είδες, δεν είδες τις "Μαλδίβες" αυτό το άλμπουμ να το ακούσεις.
Ghost

Ghost – Skeletá

Κάποτε οι Ghost ήταν το μεγαλύτερο μυστήριο της metal σκηνής, σήμερα είναι ένα παγκόσμιο...
Jim White

Jim White – Inner Day

Το "Inner Day" του Jim White είναι ένα καθηλωτικό σόλο άλμπουμ κρουστών: 13 κομμάτια σε 44 λεπτά...
Jeff Tweedy

Jeff Tweedy – Twilight Override

Ο Θανάσης Μήνας περιπλανάται στις δαιδαλώδεις πλευρές της νέας δουλειάς του αρχηγού των Wilco....
Greg Jamie

Greg Jamie – Across a Violet Pasture

Ο Greg Jamie δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό άλμπουμ που ενώνει την americana με το όνειρο, την...

Featured

Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
Rodeo Travis Scott

Γιατί το "Rodeo" του Travis Scott ακούγεται πιο ζωντανό το 2025 απ’ ό,τι το 2015

Όταν άλλοτε πρωτοποριακά άλμπουμ ξεθωριάζουν κάτω από τον θόρυβο της μίμησης, το "Rodeo" κάνει το...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

Best of Network