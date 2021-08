Τη μικρή, αιχμηρή φόρμα το κατάμεστου πολυδιάστατου μουσικού κόσμου του δοκιμάζει ο ασταμάτητος Yves Tumor σε ένα από τα καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα EPs που έχει να επιδείξει ο σύγχρονος «εναλλακτικός» ή «πειραματικός» ή whatever ήχος. Έναν περίπου χρόνο μετά το εξαιρετικό Heaven to a Tortured Mind -με το οποίο κέρδισε μια θέση σε κάμποσες λίστες με τα καλύτερα του 2020- ο Sean Bowie ξαναχτυπά με το The Asymptotical World. ένα EP αξιώσεων με το οποίο όσο ποτέ το «κλασικό» συνθετικό format -βλέπε “Jackie” και “Crushed Velvet”- χρησιμοποιώντας τα διδάγματά του με αλάνθαστο ένστικτο στον πυρήνα του δίσκου: στην καταιγιστική synth pop του εθιστικού “Secrecy is Incredibly Important to the Both of Them” και στο μια-κατηγορία-μόνο-του “Tuck” που με τη σύμπραξη του noise duo των Naked εισφέρει την ιδιόρρυθμη μυστική νότα που κρύβεται σε κάθε δουλειά του Yves Tumor. Στο The Asymptotical World όλα ηχούν γνώριμα και συγχρόνως τόσο διαφορετικά από ό, τι θα περίμενε κανείς από έναν δίσκο του Yves Tumor. κάτι που θυμίζει shoegaze σε πετάει με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα παράλληλο σύμπαν που οι οικείες μπασογραμμές μεταφράζονται πολύ διαφορετικά. Το φανταχτερό goth στοιχείο και η λαγνεία των προηγούμενων δίσκων κάνουν την εμφάνισή τους για να χαθούν σε ένα σκοτεινό, ελκυστικό μονοπάτι που κανείς δεν ξέρει που καταλήγει. Με το The Asymptotical World o Yves Tumor συντάσσει τα εκφραστικά του μέσα σε μια μουσική οικονομία που τον οδηγεί στην επόμενη πίστα του παιχνιδιού της αποπλάνησης που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια με την αταξινόμητη περσόνα του. Ένα παιχνίδι που φροντίζει να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αμείωτα.

