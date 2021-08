Κάτι παραπάνω από 12 λεπτά και ούτε μισό δευτερόλεπτο δεν πάει χαμένο στο ντεμπούτο EP των Mesh. Όπως κάθε post punk/garage μπάντα που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και οι Mesh ξεκίνησαν ως ένα project δωματίου. Σε αυτή την ιστορία, ο Sims Hardin από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ είναι ο εμπνευστής, τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του γκρουπ, που καταθέτει ένα απολαυστικό πακέτο 5 δυναμιτών έτοιμο να λιώσει στα ακουστικά από τις αλλεπάλληλες ακροάσεις. Κάνει αίσθηση το πόσο μεστωμένος και φτασμένος φτάνει ο ήχος των Mesh μέσα στη δεδομένη DIY και αυθόρμητη φύση του. Το “Company Jeep” είναι ένα από τα καλύτερα 2λεπτα κομμάτια που έχουν γραφτεί για την παράνοια της καθημερινής 9-5 δουλειάς (“One of these days you’re going to lose it/ You’re going to lose your cool”), η βρωμιά και η παλαβομάρα του “Traveler” θυμίζει τα πρώτα χρόνια των Black Lips, το “Missing Link” είναι η Thee Oh Sees στιγμή του δίσκου (σε κάνουν να εύχεσαι να τους έβλεπες πάλι live) ενώ στο “Ur Dead” διαχειρίζονται με σεβασμό και με χιούμορ ένα από τα πιο θρυλικά ρεφρέν των Joy Division ( το “Day In/ Day Out” του “Digital”). Πλέον, έχω χάσει το μέτρημα των post punk/garage αναβιώσεων στην ιστορία, αλλά οι Mesh θα έβρισκαν χώρο σε οποιαδήποτε από αυτές. Μη σας και πω και στο αυθεντικό πράγμα.

Άκου κι αυτό: Black Lips - We Did Not Know the Forest Spirit Made The Flowers Grow (2004), Thee Oh Sees - Floating Coffin (2013), Fake Fruit - Fake Fruit (2021)