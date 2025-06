Swans - Birthing

Share this

Στις 30 Μαίου οι Swans του Michael Gira αποκάλυψαν μέσω της Young God Records τον καινούργιο τους δίσκο με τίτλο Birthing που περιλαμβάνει τα 7 νέα επεισόδια μίας περιόδου που βρήκαν το πολύ σημαντικό αυτό σχήμα μεταξύ των σκηνών του κόσμου, ενός γραφείου, και του studio ηχογραφήσεων.

Η σημαντικότητα της (παντοτινής) μουσικής των Swans έγκειται στην αμεσότητα των ηχητικών περιγραφών τους (πάντα) και στις ταλαντεύσεις των μουσικών της μπάντας, μεταξύ των πειραματισμών τους (πάντα), αλλά και της χάραξης των (πάντα) απαιτητικών δρόμων που θα ακολουθήσουν σε κάθε τους καινούργιο δίσκο. Δυσκολάκι μεν, αλλά είναι μία γοητευτική διαδικασία τόσο για τους ίδιους, όσο και για το ακροατήριο τους.

Ο Michael Gira σημειώνει για το Birthing... «Το υλικό που περιέχεται σε αυτό το άλμπουμ αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιοδείας των Swans, κατά τη διάρκεια του 2023 - 2024 ("Τhe Healers", "I Am a Tower", "Birthing", "Guardian Spirit", "Rope" και "Away"), στη συνέχεια ηχογραφήθηκε και ενορχηστρώθηκε και αναδιατάχθηκε περαιτέρω στο στούντιο. Δύο κομμάτια δημιουργήθηκαν και εκτελέστηκαν στο στούντιο ("Red Yellow", "The Merge")... Σε όλες τις περιπτώσεις, το υλικό ξεκίνησε με εμένα να κάθομαι στο γραφείο μου με μια ακουστική κιθάρα, να τραγουδάω και να ονειρεύομαι τι θα απογίνονταν αυτά τα σκελετικά τραγούδια», και προσθέτει... «Το άλμπουμ, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ζωντανή κυκλοφορία, Live Rope, αποτελεί την τελευταία μου απόδραση (ως παραγωγός / ιμπρεσάριος) στους κατακλυσμιαίους ηχητικούς κόσμους που ήταν η εμμονή μου εδώ και χρόνια. Θα κάνουμε μια τελευταία περιοδεία σε αυτή τη μορφή προς το τέλος του 2025, και μετά αυτό είναι όλο», και στην συνέχεια σβήνει τον πανικό που μπορεί να δημιουργήθηκε από τα λόγια του συμπληρώνοντας... «Μετά από αυτό, οι Swans θα συνεχίσουν, εφόσον είμαι σε θέση, αλλά σε σημαντικά πιο περιορισμένη μορφή. Νύξεις προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να βρεθούν στο τρέχον άλμπουμ. Εν τω μεταξύ, η ελπίδα μου είναι ότι η μουσική θα προσφέρει μια θετική και γόνιμη ατμόσφαιρα για να ονειρευτούμε».

Το Birthing λοιπόν, είναι σαν ο σχεδιασμός της νέας γέφυρας που θα διαβούν οι κύκνοι από εδώ και πέρα. Είναι ένα άλμπουμ ορόσημο, ή ένας δίσκος που περιγράφει αλλαγές; Ότι και να είναι, το μέλλον δείχνει μάλλον ευοίωνο για αυτούς, εφόσον η νέα τους μουσική δεν φτάνει σε κανένα τέλμα και δεν αγγίζει καμία «δυσφορία». Το νέο άλμπουμ περιέχει τα δομικά συστατικά της μπάντας - πειραματιστείτε παρακαλώ, πειραματιστείτε στο μέτρο που ορίζει ο Michael Gira με την ιδιαίτερη διαλεκτική που χρησιμοποιεί μέσα στην μουσική του από το 1983, και αφεθείτε στα τοπία που δημιουργούμε μαζί... σαν μια απεύθυνση προς την ομάδα του αλλά και προς τους ακροατές.

Είναι ένας πολύ εντυπωσιακός δίσκος με αμέτρητα γεγονότα που αρχίζουν να συμβαίνουν πολύ κοντά στα όρια του post-rock και στην συνέχεια επεκτείνονται πέρα από αυτά με χαρακτηριστική άνεση και πλήρη επίγνωση στο πότε πρέπει να σταματήσουν, να λήξουν, οι ενορχηστρωτικές «επεκτάσεις» κάθε κομματιού. Ηχητικά δε, το Birthing δεν έχει (ευτυχώς) κουραστικές προσθέσεις, που θα το έκαναν να ακούγεται «ανούσιο» ή κουραστικό. Για την ακρίβεια δεν περιέχει τίποτα «λασπωμένο» και ομιχλώδες σε κανένα του σημείο.

Περιέχει όμως μεγάλους δρόμους με εξαιρετικά περιπετειώδη μουσική, και υπογραμμίζει πως οι μεγάλες χρονικές διάρκειες των κομματιών του δίσκου μπορούν να δράσουν καταλυτικά στο όλο άκουσμα. Είναι σπάνιο γενικά ένα (οποιοδήποτε) κομμάτι με διάρκεια 20 λεπτών να μην σε κουράσει, στο Birthing όμως αυτοί οι χρόνοι σαν να μην φαίνονται, σαν να μην έχουν καμία σημασία. Είναι ένα πολύ σπουδαίος δίσκος το νέο άλμπουμ των Swans, και έρχεται επίσης και σε τριπλό βινύλιο (πέραν του CD και των ψηφιακών μέσων). Από εμένα είναι ένα αστραφτερό 9αρι με μεγάλη άνεση.