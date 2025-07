SAULT - 10

Όσο και αν οι ίδιοι οι Sault επιθυμούσαν εξαρχής να περιβάλλουν την μπάντα με μια αχλή μυστηρίου, βρέθηκαν αναπόφευκτα στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης τους με την -ζόρικη και υπέροχη- Little Simz για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Αφήνοντας στην άκρη το εν λόγω courtroom drama για το Netflix του μέλλοντος, οι Sault είναι σταθερά ένα από τα συνεπέστερα και πιο παραγωγικά nu soul συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την τελευταία δεκαετία. Το σχήμα διευθύνεται από τον παραγωγό Inflo και την τραγουδίστρια/τραγουδοποιό Cleo Sol. Οι Kid Sister, Chronixx και Jack Peñate έχουν επίσης συνεργαστεί στο project.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, οι Sault κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους κομμάτι "We Are the Sun" μέσω της δισκογραφικής τους εταιρείας Forever Living Originals. Τον Μάιο του ίδιου χρόνου ακολούθησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Μέσα σε τρία μόλις χρόνια, οι Sault κυκλοφόρησαν πέντε στούντιο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των 5 (2019), 7 (2019), Untitled (Black Is) (2020), Untitled (Rise) (2020) και Nine (2021). Κατά τη διάρκεια του 2022, μετά την κυκλοφορία του ορχηστρικού άλμπουμ Air , η συλλογικότητα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ ταυτόχρονα, τα οποία και προσέφεραν ως δωρεάν λήψη μέσω WeTransfer. Τα Χριστούγεννα του 2024 εκδόθηκε το άλμπουμ Acts of Faith, κατά πολλούς η πιο καλοδουλεμένη δουλειά τους μέχρι σήμερα.

Τιμώντας την παράδοση των gospel, στην οποία πατάει γερά η μπάντα, το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο 10 κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο του περασμένου Πάσχα. Τιμώντας επίσης την παράδοση του…μυστηρίου, αντί για κανονικούς τίτλους τραγουδιών στο 10 συναντάμε αρχικά λέξεων.

Το άλμπουμ εισάγεται με το συγκοπτόμενο funk του "TH", με τα συνθεσάιζερ και τα κόρνα εμπνευσμένα από το στυλ της δεκαετίας του '80. Προχωρά στο "RL", το οποίο ενσωματώνεται λίγο boogie με κόρνα, μπάσο, φλάουτο και ρυθμική κιθάρα, καθώς η Cleo Sol τραγουδάει για μια αληθινή αγάπη που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.

Το άλμπουμ συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα, με προφανείς αναφορές στον Stevie Wonder της εποχής του Songs In the Key of Life, τον Michael Jackson της εποχής του Off the Wall και άλλους, καθώς, καθ' όλη τη διάρκεια, οι Sault πειραματίζονται με διαφορετικά στυλ και είδη με μεγάλη επιτυχία. Το «I.L.T.S.» διαθέτει έναν στακάτο soul-funk ρυθμό, δημιουργώντας ένα μεταδοτικό groove που θυμίζει JB’S. Η παραγωγή είναι πολυεπίπεδη, με ένα μείγμα ζωντανής ενορχήστρωσης και ηλεκτρονικών στοιχείων που δίνουν στο κομμάτι μια μοντέρνα χροιά. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το «H.T.T.R.», με μια σταθερή, γεμάτη groove μπασογραμμή, που θέτει τα θεμέλια για την πλούσια ορχηστρική ενορχήστρωση, που παραπέμπει στη μεγάλη «σχολή της soul της Φιλαδέλφεια». Στην πορεία ξεχωρίζουν και άλλα τραγούδια - όπως το απαλό και uptempo "KTYWS", η πληγωμένη ομορφιά του "SITL", το λιτό και ξερό funky "WAL", το brazilian-funk «T.H.» και το διακριτικά disco "SOTH" που κλείνει τον δίσκο.

Η ισορροπία ανάμεσα στην μινιμαλιστική προσέγγιση που χαρακτηρίζει εν γένει τον ήχο των Sault και στις λεπτές ορχηστρικές στρώσεις που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, δημιουργώντας μια αίσθηση κρεσέντο, είναι πολύ ουσιαστική για τη κατεύθυνση της μπάντας. Επιτρέπει καταρχάς μια ελευθερία κινήσεων στα φωνητικά της Cleo Sol (με τον Chronixx να συνεισφέρει σε μερικά τραγούδια). Το μήνυμα, που αφορά την ενδυνάμωση της μαύρης κοινότητας, βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής τους δημιουργίας, ενώ και η ίδια η Cleo δεν καπελώνει τους υπόλοιπους με την ομολογουμένως εντυπωσιακή ερμηνεία της, αλλά περισσότερο χρησιμοποιεί τη φωνή της ως ισότιμο όργανο. To album αποτελεί εν τέλει μια ζωτική υπενθύμιση της μεταμορφωτικής, αναγεννητικής δύναμης της μουσικής.