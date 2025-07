Rockwave Festival: Ραντεβού στο Μουσικό Βιβλιοπωλείο

Πες ότι δεν σε έχει λιώσει ο καύσωνας. Και πες ότι δεν σε έχουν τρομάξει οι φωτιές ολούθε. Και πες ότι δεν βαρέθηκες να αράζεις μ’ ένα κουτάκι μπύρα στα συναυλιακά γρασίδια. Και πες, ακόμα, ότι δεν σου κάνει κόπο να πάρεις το αυτοκινητάκι σου και να καταπιείς καμιά τριανταριά χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Το ‘χουμε; Μπράβο! Ε, λοιπόν, ξέρω πού θα σε βρω: Στο Rockwave Festival στα «σκληρά» stage της Μαλακάσας.

Ήδη από χθες με τον King Diamond και για λίγες μέρες ακόμα σκληρής rock και metal ευδαιμονίας (με μια μικρή ανάσα hip hop, λέγε με Cypress Hill και Kneecap-χαμός-θα-γίνει-λες;) το γνωστό ξέφωτο της Μαλακάσας θα γεμίσει κόσμο και κοσμάκη.

Άκου λοιπόν τι θα κάνεις. Θα πας ωραία, ωραία με το εισιτηριάκι σου να δεις το live, θα φας, θα πιεις και θα ψωνίσεις και το βιβλίο σου! Πού; Γύρνα την πλάτη σου στο κεντρικό stage και ξεκίνα να περπατάς ευθείας μπροστά. Εκεί θα βρεις το Μουσικό Βιβλιοπωλείο powered by Avopolis και τα μουσικά βιβλία των εκδόσεων Οξύ. Αν πας νωρίς, πάρε ένα από την εμβληματική σειρά «33 1/3», μικρό και οικονομικό, μπαίνει στο σακίδιο -μη σου πω και στην κωλότσεπη. Metallica θέλεις; Έχει! Nine Inch Nails; Κι απ’ αυτό! AC/DC ή Stones; Έχει, έχει! Αν πας στο τέλος, πάρε το (δεν υπάρχει φίλε σου λέω!) graphic novel No remorse για τους Motorhead και τον φίλο μας τον Lemmy. Epic! Τέλος πάντων, δεν θα σου πω τι να πάρεις. Διάλεξε. Τα παιδιά εκεί θα σου δώσουν τα καλύτερα μουσικά βιβλία που κυκλοφορούν στα ελληνικά κι αν θέλεις μπορείς να πάρεις και κάποιο μουσικό γκατζετομπλιμπλίκι να θυμάσαι τη βραδιά.

Αλλά το καλύτερο σου το φύλαξα για το τέλος: Μόνο για όσους βρεθούν στο Terra Vibe, οι εκδόσεις Οξύ και το Avopolis έχουν μια έξτρα έκπληξη. Αν ψωνίσεις κάτι και γράψεις το mail σου στο φυλλάδιο που θα βρεις στο περίπτερο, εξασφαλίζεις μια θέση στην εντελώς VIP λίστα των τυχερών που θα αποκτήσουν ένα από τα συλλεκτικά κουτιά των Iron Maiden. Να ξέρεις ότι θα κυκλοφορήσουν (λίγα, αριθμημένα) τον Σεπτέμβριο. Μέσα στο κουτί θα βρεις την ειδική έκδοση του graphic novel Iron Maiden – Piece of Mind και αυθεντικά merch της μπάντας.

Και ένα extra tip γιατί σε συμπάθησα: Εκεί, στο περίπτερο των εκδόσεων Οξύ και του Avopolis πάντα φυσάει λίγο αεράκι κι έχει και δυο λάμπες άμα θέλεις να χαζέψεις τα βιβλία που αγόρασες. Οπότε, στα ενδιάμεσα των live, πήγαινε μέχρι εκεί ν’ αράξεις, να χαζέψεις, να δροσιστείς και να πάρεις και το βιβλιαράκι σου!