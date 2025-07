Under The Radar: Από garage revival μέχρι folk διασκευές, το ελληνικό underground δεν πέφτει σε καλοκαιρινή ραστώνη.

Share this

The Dionysians - Αφερέγγυα φιλιά/ Ηλεκτρισμένα beach bar (7”, Veego Records)

Θες να γυρίσεις άλλη μια φορά

σε γκαραζάκι χάρμα για όλα τα παιδιά;

Πως να στο πω;

Έλα πιο εδώ

Έχω ξαναζήσει τέτοια πολλά

Μα ζάχαρη περνάμε με τα revival αυτά!

Κάπως έτσι, μπορείς κι εσύ να παραλλάξεις τους στίχους από τα «Αφερέγγυα Φιλιά» των Dionysians που μόλις κυκλοφόρησαν το ελληνόφωνο garage επτάιντσο τους για λογαριασμό της Veego Records. Αν τους πέτυχες στο γενέθλιο πάρτυ του label, μια μυρωδιά για το φαρφιζάτο coolness θα την πήρες, οπότε «Άσε τα όχι, τα μη και τα θα» και τσίμπα το 45αρι για να ξεκαλοκαιριάσετε παρέα.

V/A - GREEKWAVE: ήχοι από την υπόγεια electronica (tape, Άσυλο Ονείρων)

Ενώ στο bandcamp του label φαίνεται ως εξαντλημένη, τούτη η κασέτα εντοπίζεται ακόμη σε αθηναϊκά δισκάδικα όπως τα Scarecrow και Le Disque Noir. Πρόκειται για μια συλλογή με κομμάτια από την ελληνόφωνη underground electronica, με σχεδόν εξ’ ολοκλήρου καινούργιες δουλειές, μερικές από τις οποίες βρίσκονται προς ώρας μόνο στην παρούσα έκδοση. Κυκλοφορεί σε 200 αριθμημένα αντίτυπα και με ένα ξεχωριστό σχεδιάκι στο καθένα. Velvet Cave, tristixia, misfortunes, yirizo και άλλοι μεταξύ synthwave, electro post punk και λοιπών υπογείων.

Next & Patient - Bezesteni (7”, Persephone Records)

“Folk edits from the greek underground” είναι ο υπότιλος για το lathe cut από τη Θεσσαλονίκη. Και σωστά, διότι οι Lia Yo (φωνή, πιάνο) και Kyriakos Plsds (φωνή, κιθάρα) συμπράττουν ως Next & Patient παίρνοντας τα «Αυτόν Τον Κόσμο Τον Καλό» και «Αυτοί που θα'ρθουν μια βραδιά», (Ξαρχάκο/Ανδρεόπουλο και Θεοδωράκη/Ελευθερίου, αντίστοιχα) για να να τα φέρουν στα indie folk μέτρα τους. Μυρωδιά δεν παίρνεις αν δε στο ‘χαν πει, κανένα καταγωγικό βάρος, ανάλαφρο και σπιτίσιο downtempo σε τούτο το 45αρι.

Άσαρκος - Ίντριγκα (Twenty Three Entertainment)

«Αυτή είναι η ίντριγκα. Καθαρό ραπ.»

Και πως αλλιώς θα μπορούσε, διότι εδώ έχουμε την περίπτωση της κυκλοφορίας του Άσαρκου, που τρέχει διαδικτυακά από το τέλος Απριλίου και στην ουσία ενώνει κουπλέ γραμμένα μεταξύ 2013 και 2020, με όσα γράφτηκαν σε ένα δίμηνο του παρόντος. Wa DSC (Digging Solid Crates) στην παραγωγή, στα 2 cents του «Από το 2003» ο Hatemost, και στις ρίμες διαπιστώνεται εκ νέου ο ιδρώτας για τη φανέλα, οπότε ας ακουστεί η Ίντριγκα ως λουπαριστό warm up μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, όταν οι Βήτα Πεις θα γιορτάσουν τα 23 τους χρόνια.