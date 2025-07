Όταν ο Alice Cooper σαγήνευσε τους πάντες στο Rockwave Festival

Βρισκόμαστε στο χωράφι για 2η σερί μέρα, περιμένοντας με ανυπομονησία την επιστροφή του νονού του shock rock Alice Cooper στην χώρα μας, ύστερα από την θριαμβευτική εμφάνιση πριν λίγα χρόνια στο ΟΑΚΑ δίπλα στους λατρεμένους στο ελληνικό κοινό Scorpions. Αυτήν την φορά, σε ρόλο headliner, θα συνοδευόταν από την νυν τραγουδίστρια των Nightwish, Floor Jansen με το προσωπικό της σχήμα, τους μοντέρνους ήρωες Zeal & Ardor και τα local acts Sebia και Foivos. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή.

Foivos

Δυστυχώς η αφόρητη κίνηση του αθηναϊκού κέντρου (σε συνδυασμό με ένα τροχαίο που συνέβη) με ανάγκασαν να χάσω πάνω από την μισή εμφάνιση του Φοίβου και να φτάσω στο Terra Vibe την στιγμή που τελείωνε το σύντομο set του. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τη μπάντα, ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι μίλησαν με πολύ καλά λόγια και για μια εμφάνιση γεμάτη όρεξη και ενέργεια. Σίγουρα είμαστε με ανοιχτά τα ραντάρ για επόμενες εμφανίσεις τους.

Sebia

Δεύτερη μπάντα του απογεύματος, οι Sebia, πατάνε στο σανίδι σαν επαγγελματίες. Ο χαρισματικός frontman κερδίζει τις εντυπώσεις με την ιδιαίτερη επικοινωνία που έχει με το κοινό και αυτό με την σειρά του, αν και αργεί κάπως να πάρει μπρος, τελικά ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των Sebia! Ωραία δομημένα τραγούδια μοντέρνου metal / hard rock, η μπάντα δείχνει να δουλεύει διαρκώς και σίγουρα θα ανταμειφτούν οι κόποι τους στο σύντομο μέλλον αν συνεχίσουν έτσι. Άλλωστε, είναι και τρομεροί παίχτες και αυτό φάνηκε. Πολύ βελτιωμένοι σε σχέση με την εμφάνιση τους στο An Club πριν από έναν χρόνο. Περιμένω μόνο να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους. Μπράβο και πάλι μπράβο!

Zeal & Ardor

Οι Zeal & Ardor και μόνοι τους να ερχόντουσαν στην Μαλακάσα θα με ανάγκαζαν να τραβηχτώ μέχρι εκεί και να στηθώ πρώτη γραμμή, αναμένοντας τους καρτερικά. Σατανικό gospel, κιθάρες - ξυράφια, πολυφωνίες, black metal και μπόλικη παράνοια, οι Ελβετοί δεν αστειεύονται. Τι και αν τους έκοψε από την σκηνική τους παρουσία ο αφόρητος ήλιος ή κάποια μπουκώματα της μπότας στα πρώτα λεπτά της εμφάνισης τους; Οι Zeal & Ardor σκάνε μαυροφορεμένοι με κουκούλες και παιρνουν εύκολα την κούπα σπίτι τους με χατ τρικ από τα αποδυτήρια. Εμφάνιση - θρίαμβος, με ένα setlist που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί best of της μέχρι τώρα δισκογραφίας τους και με μια άρτια προβαρισμένη σκηνική παρουσία που καθήλωνε άπαντες και έστρεφε τα βλέμματα πάνω τους. Με 4 δίσκους και ένα εκπληκτικό EP στο ρόστερ τους, το ένα καλύτερο από το άλλο, και όλα να έχουν προσθέσει το δικό τους λιθαράκι σε αυτό το μοναδικό δικό τους ιδίωμα του ακραίου ήχου, το σετ τους είχε λίγο από όλα. Στο άκουσμα του "Devil is Fine" ο γράφοντας ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ χωρίς καμία ψυχραιμία, και ήταν σίγουρα το highlight του σετ. Μουσικά ηταν η πιο αταίριαστη μπάντα της ημέρας; Ναι. Ήταν εύκολα η καλύτερη εμφάνιση της ημέρας. ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Ανυπομονώ για την επόμενη εμφάνισή τους, κατά προτίμηση σε δικό τους show, εντός έδρας, σε κλειστό χώρο για να μην μπορούμε να μαζέψουμε τα σαγόνια μας. Αξίζει να λάβουμε το full experience της μαύρης τελετουργίας τους.

Setlist: Gravedigger's Chant • Fend You Off • Götterdämmerung • Row Row • Kilonova • Death to the Holy • Run • Blood In The River • Devil Is Fine • Clawing Out

Floor Jansen

Τη θέση της στο σανίδι παίρνει η Floor Jansen στην συνέχεια λοιπόν, και με μπλούζα Hypocrisy παρακαλώ! Το προσωπικό σχήμα της νυν τραγουδίστριας των Nightwish αποτελείται από μια επίλεκτη ομάδα μουσικών που διάλεξε προσωπικά η ίδια και αρέσκονται στο να παίζουν διασκευές από όλη την καριέρα της πρωταγωνίστριας. Από Northward και After Forever μέχρι ReVamp και φυσικά... Nightwish. Η Floor, πολύ χαρούμενη που επέστρεφε στην χώρα μας, τόνισε πόσο πολύ της άρεσε το τοπίο που αντίκριζε (τα βουνά) και ζήτησε συγγνώμη που κούτσαινε καθώς είχε στραμπουληξει το πόδι της, πράγμα που δεν την εμπόδισε ωστόσο να αλωνίσει την σκηνή και να τα δώσει όλα. Η παρουσία της στη σκηνή όπως πάντα δεσπόζει επιβλητική, σαν μια δίμετρη βαλκυρία που γνωρίζει πολύ καλά και τη θέση της και το τι έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια στο ιδίωμα που προσβεύει, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη που της έχει το ελληνικό κοινό. Το σετ ήταν ιδιαίτερα πλουραλιστικό, με περάσματα από όλη της την πορεία και διάρκεια περισσότερη από μία ώρα. Περιττό να αναφερθούμε στον χαμό που έφεραν οι πρώτες νότες του "Nemo" και του "Amaranth", όπως επίσης και στα αμέτρητα κινητά που σηκώθηκαν. Ιδανικός τρόπος για να ζεσταθούμε, λίγο πριν πάρει θέση στη σκηνή ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ο περισσότερος κόσμος βρέθηκε στο Terra Vibe.

Setlist: Wolf and Dog (ReVamp cover) • Noise (Nightwish cover) • Invincible • Storm • Amaranth (Nightwish cover) • Storm in a Glass (Northward cover) • Spider Silk (Nightwish cover) (Live debut) • Fire • 7 Days to the Wolves (Nightwish cover) • While Love Died (Northward cover) • Energize Me (After Forever cover) • Face Your Demons (After Forever cover) • Nemo (Nightwish cover) • Daydream

Alice Cooper

Η πανσέληνος είναι ψηλά στον ουρανό και το πανό βρίσκεται στην θέση του. Alice Cooper is banned in Greece οι λέξεις οι όποιες είναι γραμμένες πάνω του, μέχρι να το σκίσει στα 2 με το σπαθί της η προσωποποίηση του Shock Rock, σε μια θεαματική είσοδο και να ξεκινήσει ένα hard rock party. To εναρκτήριο, "Lock Me Up", και στα καπάκια οι ύμνοι "Welcome to The Show" και "No More Mr Nice Guy" ήταν ο καλύτερος τρόπος να κάνει το κοινό να ωρύεται ασταμάτητα. 2 χρόνια μετά την εκπληκτική εμφάνισή του με τους Scorpions στο ΟΑΚΑ, ο Alice Cooper είναι ξανά εδώ και μαζί του φέρνει έναν θίασο τρόμου και ατόφιου hard rock. Ο Alice σαν άλλος puppet master καθοδηγεί την μπάντα πάνω στην σκηνή, διανύει χιλιόμετρα, αλλάζει ρούχα και γενικότερα έχει μια εικόνα που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την ηλικία του (77!). "I’m Eighteen", "Under My Wheels", "Bed Of Nails", "Billion Dollar Babies", "Be My Lover", "Lost In America" ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕΡΙ. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν βρισκόμαστε στο 2025 ή 70s. Η υπόλοιπη μπάντα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με την Nita Strauss (ναι! επέστρεψε) να τραβάει τα βλέμματα σπρώχνοντας τους υπόλοιπους κιθαρίστες για να σολαρει μπροστά στο κοινό του Rockwave. Στο "Hey Stoopid" δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τραγουδάει, ενώ αυτό που έγινε στο Poison είναι ικανό να προκαλέσει FOMO για πάντα σε όποιον δεν το έζησε. Είναι σπάνιες οι φορές που βλέπεις τον κόσμο να μην ανοιγοκλείνει τα μάτια του μπροστά σε αυτό που βλέπει και να είναι χαρούμενος από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το set κλείνει με το "School’s out", ενώ για encore μας έχει φυλάξει το αγαπημένο "Feed My Frankenstein". Ενα set το οποίο τα είχε όλα, από κανόνια που εκτόξευαν ψεύτικα χαρτονομίσματα, μπαλόνια, ηθοποιούς, paparazzi που «δολοφονήθηκαν» επειδή ενοχλούσαν τον Alice Cooper, αλλαγές σκηνικών, εντυπωσιακά drum και guitar solos και ο,τι άλλο θες. Όταν έσβησαν τα φώτα και οι τελευταίες νότες του “Feed My Frankenstein” ακούστηκαν να διαλύονται στον αέρα της Μαλακάσας, ένα πράγμα ήταν σίγουρο: ο Alice Cooper δεν είναι αναμνηστικό μιας άλλης εποχής, ούτε άλλος ένας has-been rockstar που βγαίνει στη γύρα για τα τελευταία ένσημα. Είναι ακόμα εδώ, και είναι σε απίστευτη φόρμα. Με την μπάντα του να σπέρνει, τη σκηνή να μετατρέπεται σε σκηνή τρόμου και τον ίδιο δίπλα στην γιγάντια zombified φιγούρα του, μας χάρισε ένα σόου αντάξιο του μύθου. Μπορεί κάποιος να τον φέρνει κάθε χρόνο να παίρνουμε την δόση μας;

Setlist: Lock Me Up • Welcome to the Show • No More Mr. Nice Guy • I’m Eighteen • Under My Wheels • Bed of Nails • Billion Dollar Babies • Be My Lover • Lost in America • He’s Back (The Man Behind the Mask) • Hey Stoopid • Drum Solo • Welcome to My Nightmare • Cold Ethyl • Go to Hell • Poison • (The Black Widow intro) • Guitar Solo • Black Widow Jam • Ballad of Dwight Fry • Killer/I Love the Dead • School’s Out • Feed My Frankenstein