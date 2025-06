Under The Radar: 3 νέες εγχώριες κυκλοφορίες κι ένα διπλό χτύπημα από το παρελθόν, που αξίζουν την προσοχή σας

Kladas Electric - Setting The Time (Jazz Breeze Records)

Έχει ήδη παρουσιαστεί στο Half Note, όμως τώρα κυκλοφορεί ψηφιακά αλλά και σε cd. Οι Χρήστος Κλαδάς (σαξόφωνο), Γιώργος Σταυρουλάκης (κιθάρα), Παναγιώτης Μπουραζάνης (ηλ.μπάσο) και Χρήστος Βίγκος (τύμπανα) είναι το ηλεκτρικό σχήμα με μπροστάρη το σαξοφωνίστα. Ο οποίος σπούδασε μουσικοπαιδαγωγική και σαξόφωνο στο τζαζ τμήμα της Musik Akademie Basel κι είναι καθηγητής σαξόφωνου, μοντέρνων θεωρητικών και αυτοσχεδιασμού στο παράρτημα του Εθνικού Ωδείου στην Ηλιούπολη αλλά και μαέστρος της τοπικής φιλαρμονικής. Στο Setting The Time κατόρθωσε να στήσει τα επτά δικά του, μαζί με τη διασκευή στο «Τζιβαέρι», με τρόπο που δεν τα σπρώχνεις να τελειώσουν. Από την άλλη, έχω την περιέργεια πως θα αποτυπωνόταν το lp σε παραδοσιακή μορφή πιανιστικού κουαρτέτου, αφαιρώντας του τελικά τον ηλεκτρισμό, αλλά αυτά είναι υποθέσεις αισθητικής εργασίας των ακροατών, χωρίς ασφαλείς απαντήσεις...

Nesok / Raptim / Eversor - Shell Shock (Razza Di Piazza + Raptim / Stay Independent)

Πριν δύο χρόνια στο “Public Enemies” - και τότε σε παραγωγή Eversor - ακούγαμε την εξής μπάρα «Δε μεγάλωσα με drill / ΔΠΘ και Mobb Deep / Πριν γίνουν μόδα οι εφήμεροι MCs». Ενδεικτική του τρόπου του Nesok που εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Raptim. Αμφότερους μπορεί να τους έχετε πετύχει, μεταξύ άλλων, να ανοίγουν συναυλίες του Anser, επομένως, κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν είναι το ότι ο Eversor κινεί τα νήματα εξ’ ολοκλήρου ως beatmaker του Shell Shock. Θύτης στο “Michael Myers”, Zoro και Αϊ Τσάβουρας από την άλλη, την ώρα που τα κουπλέ των Nesok και Raptim είναι γραμμένα χωρίς πολλές ταχυδακτυλουργίες κι αχρείαστες υπερβολές. Τίμια και μετρημένα.

Voodoo Drummer - HELLaS SPELLS (self released)

To δίδυμο των Χρήστου Κουτσογιάννη (ντραμς) και Σταύρου Παργινού (τσέλο), αυτοπροσδιορίζεται ως αφροδιονυσιακό πειραματικό act. Καταλαβαίνεις την περιπετειώδη impro διάθεση ήδη από τις τιτλοφορίες: “Pink Floyd in 7/8 John Coltrane”, “Erik Satie in 7/8 / Milo mou kokkino”, “REBETIKO”. Εντωμεταξύ είναι κι η παρέα απρόβλεπτη, διότι όπως και να το κάνεις το να μπλέκουν οι Martyn Jacques και Adrian Stout των Tiger Lillies, o Mamadou Diabate αλλά και ο Blaine L. Reininger, σε μια υπόθεση μεταξύ Μπάτη, νεκρικής πομπής, Moondog κι ενός παρελθοντικό κομματιού γραμμένου από τον Louisiana Red, όλο και κάτι θα τρέχει. Ανάβει και σβήνει, προτείνω να μην είστε δύσπιστοι και να το επισκεφτείτε, στο κάτω-κάτω οι προθέσεις καταλήγουν στο μπουκοφσκικό “We are here to drink beer. We are here to kill war. To laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.”

Tassos Halkias - Songs And Dances of Epirus: His first lp ca. 1962 / F. Rountas - Songs and Dances from Free and Enslaved Epirus: Epirotika ca. Early 1960s (Canary Records)

Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κυκλοφόρησαν από την αμερικανική Canary Records αυτές οι δύο ψηφιακές κυκλοφορίες, συμπτωματικά -μιας και βρισκόμαστε στην περιφέρεια της Ηπείρου- λίγες μέρες πριν σιγήσει ο μέχρι το τέλος ακμαίος Πετρολούκας Χαλκιάς. Τα περί Τάσου Χαλκιά επαναφέρει εδώ ο Ian Nagoski μέσω της Canary Records, αλλά και αυτά του δασκάλου του Πετρολούκα, Φίλιππου Ρούντα (στην ουσία του private early 60s lp Τραγούδια και Χοροί από την Ελεύθερη και Σκλαβωμένη Ήπειρο). Χάρη σε κάτι τέτοιες εκδόσεις, επιμένουμε στην αξιοσύνη όσων επιχειρούν να ανασύρουν εκείνα που - καλώς ή κακώς- απαιτούν πολύ περισσότερο απτό και πατροπαράδοτο ξεψάχνισμα. Όπως και να το κάνεις, ο παρόν ψηφιακός κόσμος όσο απέραντος κι αν φαντάζει δεν περικλείει καθεμιά ηχητική καταγραφή των χρόνων προ των ψηφιακών κωδικοποιήσεων.