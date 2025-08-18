Θερινές ακροάσεις στις 45 στροφές

Εφόσον η 2.0 κανονικότητα μας τραβάει διαρκώς το χέρι από το κουμπί του pause και τις όποιες ανάγκες περί θερινής ραστώνης, σας προτρέπω να πατήσετε το διπλανό play σε δέκα 45αρια, φρέσκιας εσοδείας σαν ένα μίνιμουμ αντιστάθμισμα απέναντι στην αδιάκοπη ροή του ζοφερού newsfeed.

Alert: μακριά από εμάς οι τουριστικές ακροάσεις. Εδώ έχουμε μερικά πρώτης τάξης ολιγόλεπτα επτάιντσα must-haves!

Johnny Bristol - I Wouldn't Change A Thing / Lusty Lady (Dynamite Cuts)

Η πρώτη πλευρά έγινε γνωστή σαν up tempo rare groove dancer από τον Coke Escovedo. Εδώ, για πρώτη φορά σε επτάινστο, η Dynamite Cuts φέρνει ξανά στο φως, τα 2 mid tempo soul του Johnny Bristol ως απλόχερο δωράκι για όλα τα soulful αγόρια και κορίτσια. Δεν το αλλάζεις με τίποτα!

Johnny Bristol - I wouln&#39;t change a thing / Lusty lady / No digital just pre listen by Dynamite cuts

Zackey Force Funk & Daniel David - Round and Round / Finely (CQQL Records)

Η καλιφορνέζικη CQQL Records βαστά από τους τρόπους των 70s, 80s, and 90s disco, boogie, AOR, funk, house, soul, R&B και όλου του φάσματος του αντίστοιχου αναλογικού ήθους. Εδώ το πείραμα των ZFF και Daniel David πιάνει το πεδίο μεταξύ disco groove και τζαμαρίσματος με vocoder, την ώρα που την πρώτη πλευρά τη βαφτίζει με τον παραπειστικό χαρακτηρισμό emo boogie!

Round and Round / Finely by Zackey Force Funk & Daniel David

Fruit - Say It / Space Lady (Athens Of The North)

Πριν μερικά χρόνια η AOTN κυκλοφόρησε το χαμένο disco lp της μπάντας από το Jacksonville, αλλά όπως ήταν επόμενο προέκυψε το αίτημα και για επτάιντσες εκδόσεις. Το καλύτερο τους κομμάτι, το disco-βιο “Say It” (η αιτία για να εξερευνηθεί η περίπτωση της μπάντας) καθώς και το funkadelic-ο “Space Lady”, κόπηκαν δικαίως και στις 45 στροφές.

Say it by Fruit

Sam Wilkes - I Know I’m Not Wrong / Learning To Fly (Psychic Hotline)

Fleetwood Mac από τη μια, Tom Petty από την άλλη. Ο Sam Wilkes ήρθε από το Los Angeles και για λογαριασμό της Psychic Hotlin, και της σειράς Singles Series, είχε τη φαεινή ιδέα να πάρει δύο πασίγνωστα κομμάτια και να τα φέρει σε breezy ambient jazz καλοκαιρινά μέτρα. Τα κατάφερε μια χαρά.

104.3 by Sam Wilkes

SHOLTO x Àbáse x David Bardon – Metropolis / The Right Orchid (Deep Matter Records)

Cinematic soul, moody hip-hop, breaks και jazz τζαμαρίσματα. Οι θιασώτες του Worldwide FM και του G.Peterson κι οι φανς των Cinematic Orchestra και των Robohands, θα βρουν σε αυτή τη σύμπραξη, τις απαιτούμενες cosmic απολήξεις αλλά και το φιλμικό groove που παρέδωσε με αυθορμητισμό το παραπάνω trio.

SHOLTO, Àbáse & David Bardon – Metropolis / The Right Orchid by SHOLTO

Joe Bataan - Drug Story (Part 1 & 2) (Vampi Soul)

Πρώη φορά σε 45αρι, το χαμένο κι απορριφθέν από τη Fania “Drug Story” δεν κατόρθωσε να κυκλοφορήσει στην εποχή του. Παρέμενε σε tapes και το 2022 στο ομότιτλο lp της Now Again ήρθε στην επιφάνεια. Αν αγνοείτε περί τίνος πρόκειται, μια αποκάλυψη ante portas στα ηχεία σας!

Nu Genea - Sciallà (NG Records)

Αγαπημένοι Nu Genea επιστρέφουν με το δικό τους label και τυπώνουν της δύο όψεις του Sciallà σε 45 στροφές. Ναπολιτάνικο, μεσογειακό, ένα feel-good anthem για το καλοκαιρινό dance floor, είτε στην original είτε στην πιο περιπετειώδη ritmo version. Killer!

Sciallà by Nu Genea

Bassolino - Popoli Del Mare / Baid Alik (feat. Marzouk Mejri) (Jakarta Records)

Ο Dario Bassolino είναι από τη Νάπολι, έχει πάρε-δώσε με το Nicola Conte, αλλά και τους Nu Genea που προηγήθηκαν, επομένως ανάμεσα στη Νάπολη, την Τυνησία και τη Βηρυτό είναι τούτο το επτάιντσο που κουβαλά και το αιθέριο της μεσογείου αλλά και το ανατολίτικο αλά habibi funk στη σύμπραξη με τον Marzouk Mejri.

Popoli del Mare by BASSOLINO

Cozmos - Watusa / Meditations On Integration (Jazz Room)

Ξέρει τι να κυκλοφορήσει ο Paul Murphy, εδώ ολόκληρο αφιερωματικό podcast είχαμε κάνει για χάρη του. Εν προκειμένω, η πεντάδα των Cozmos πόνταρε στην απόπειρα για το πως στο καλό μπορεί από τη μια ο Sun Ra και από την άλλη ο Charles Mingus να γίνουν afro latin beat χορευτική μαγιά. Χίλια δίκια είχαν, αν και στη δεύτερη πλευρά παραξέφυγαν!

Cozmos - Watusa by Cozmos

Andrei Nikolsky - Botchit & Scarper / Wafty (Palace Records)

Ας αρκεστούμε στα λόγια των άλλων. Ο Greg Foat ενθουσιάστηκε με την παραγωγή, ο Paul Murphy ένιωσε πως επέστρεφε στα τηλεοπτικά 70ies, o Paul Elliott βρήκε τα χαμένα acid jazz vibes που του έλειπαν. Ουδείς κάνει λάθος για τα βελούδινα library grooves του πιανίστα.