80 χρόνια από τη γέννηση του Syd Barrett

Ο Roger Keith Barrett γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1946 στο Cambridge της Αγγλίας. Γονείς του ήταν ο Max και η Win Barrett (το γένος Heeps). Ο Roger ήταν το τέταρτο από πέντε παιδιά, με τα άλλα δύο να είναι ο Alan, ο Don, η Ruth και η Rosemary. Ο νεαρός Roger ενθαρρύνθηκε ενεργά στη μουσική και την τέχνη του από τους γονείς του - σε ηλικία επτά ετών κέρδισε έναν διαγωνισμό ντουέτου πιάνου με την αδερφή του, Rosemary και έμελλε να σημειώσει επιτυχία σε διαγωνισμούς ποίησης ενώ φοιτούσε στο λύκειο.

Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Roger ήταν 15 ετών και η απώλεια του κόστισε ακριβά. Τρεις μέρες αργότερα έγραψε στην κοπέλα του, Libby, ότι «θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για τα προσόντα του - ίσως το κάνω κάποια στιγμή».

Μαθητεία

Από την ηλικία των 11 έως τα 16, ο Rogger πήγαινε στο Λύκειο Αρρένων του Κέιμπριτζ στην οδό Χιλς, γνωστό και ως «The County». Το σχολείο είχε τη δική του ομάδα Προσκόπων, την οποία ο Roger παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν φυσικός μιμητής και διασκέδαζε τους φίλους του μιμούμενος διάσημα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του κωμικού ηθοποιού Sid James. Ο φίλος του Brian Boydel θυμάται ότι έδωσε στον Roger το παρατσούκλι «Sid», σε ηλικία δώδεκα ετών. Περίπου 3-4 χρόνια αργότερα, η ορθογραφία θα άλλαζε. Ο Roger είδε τότε ζωντανά μια παραδοσιακή τζαζ μπάντα, τους Riverside Seven, που είχαν στις τάξεις τους έναν μπασίστα με το όνομα «Sid Barrett». Αποφάσισε έτσι να βάλει το «y» στο παρατσούκλι του για να αποφύγει τη σύγχυση με τον εν λόγω μπασίστα. Από τότε και στο εξής, ο Sid ήταν Syd - μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν επέστρεψε στο αρχικό του όνομα Roger.

Cambridge blues

Ο Syd ήξερε τον Roger Waters από το δημοτικό σχολείο και γνώρισε τον David Gilmour ως έφηβο. Μετά από μια θητεία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Cambridge, ο Syd μετακόμισε στο Λονδίνο για να φοιτήσει στο Camberwell Art College και τελικά επανασυνδέθηκε με τον Waters, ο οποίος φοιτούσε στο Regent Street Polytechnic. Ο David Gilmour κλήθηκε να ενταχθεί στο συγκρότημα στα τέλη του 1967.

Ο Syd ήταν μια δημοφιλής μποέμ φιγούρα στη σκηνή του Cambridge, ανταλλάσσοντας συγχορδίες κιθάρας με τον David Gilmour και απολαμβάνοντας με ενθουσιασμό ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, κυρίως jazz και επισκιασμένους μουσικούς του blues. Μέχρι τη στιγμή που μετακόμισε στο Λονδίνο, είχε ήδη συμμετάσχει σε τοπικά συγκροτήματα, όπως οι Geoff Mott and the Mottoes, που προέκυψαν από συνεργασίες στο οικογενειακό σπίτι των Barrett από το 1962 και μετά. Στα ταξίδια επιστροφής στο Cambridge, άρχισε να παίζει κιθάρα με τους The Hollerin' Blues, οι οποίοι μέχρι το 1965 είχαν μετατραπεί στους Those Without. Εν τω μεταξύ, ο Roger Waters είχε σχηματίσει ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Sigma 6 με φίλους του από το κολέγιο, όπως οι Richard Wright και Nick Mason. Όταν δύο από τα 6 μέλη του συγκροτήματος έφυγαν, υπήρχε χώρος για τον Syd να συμμετάσχει. Έξι τραγούδια ηχογραφήθηκαν από αυτήν την πρώτη έκδοση των Pink Floyd. Μετά από κάποιες αλλαγές στη σύνθεση και στο όνομα, το συγκρότημα τελικά σταθεροποιήθηκε στη σύνθεση των Barrett / Mason / Waters / Wright το καλοκαίρι του 1965. Ονομάστηκαν Pink Floyd, όπως πρότεινε ο Syd. Η πρώτη αναφορά στον τύπο χρονολογείται σε ένα άρθρο του Melody Maker στις αρχές Ιουλίου 1965.

Σε μια συνέντευξη στη σουηδική τηλεόραση τον Σεπτέμβριο του 1967, ο Barrett εξήγησε ότι «το όνομα Pink Floyd προέρχεται από δύο τραγουδιστές μπλουζ από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ - τους Pink Anderson και Floyd Council». Οι bluesmen στους οποίους αναφέρθηκε ο Syd κατάγονταν στην πραγματικότητα από τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα αντίστοιχα και ο συνδυασμός ονομάτων επιλέχθηκε από τις γραμμικές νότες ενός άλμπουμ συλλογής του Blind Boy Fuller.

Swinging London

Οι Pink Floyd ήταν ακόμα ένα συγκρότημα μερικής απασχόλησης, επιτρέποντας στον Syd να φύγει για τη Γαλλία τον Αύγουστο του 1965 με τον David Gilmour, επισκεπτόμενοι το σπίτι του Pablo Picasso, του οποίου ο γιος ήταν φοιτητής στο Cambridge. Το μουσικό στυλ του συγκροτήματος βασιζόταν στο αμερικανικό blues και R'n'B, αλλά η γέννηση μιας βρετανικής ψυχεδελικής μουσικής σκηνής τους επέτρεψε να αναπτύξουν τις ιδέες του Syd που βασίζονταν στις παραστάσεις σε κάτι μοναδικό. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1966, τελειοποίησαν τις δεξιότητές τους στις ζωντανές εμφανίσεις, συχνά αναπτύσσοντας τραγούδια σε μεγάλα τζαμαρίσματα. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην παραμονή που απόλαυσαν στην αίθουσα All Saints Church Hall στο πλαίσιο μιας σειράς συναυλιών που διοργάνωσε το εκκολαπτόμενο London Free School το φθινόπωρο του 1966. Αυτές ονομάζονταν Sound and Light Workshops και διαφήμιζαν διαφάνειες προβολής φωτός και «υγρές ταινίες». Ήταν εδώ που το συγκρότημα άρχισε να αποκτά σοβαρό κοινό.

Οι Pink Floyd γρήγορα έγιναν το κατεξοχήν «underground» συγκρότημα, τροφοδοτούμενο από κοινό και υποστηρικτές κοντά στο London Free School. Οι Pink Floyd έπαιξαν στο πάρτι έναρξης για την underground εφημερίδα International Times και έγιναν η πρώτη μόνιμη μπάντα στο θρυλικό κλαμπ UFO. Στις 31 Οκτωβρίου του του 1966 οι Pink Floyd μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν μια πρώτη έκδοση του “Interstellar Overdrive”, που χρησιμοποιήθηκε ως μουσική για την πειραματική ταινία San Francisco του Anthony Stern. Αυτή ήταν μια σύνθεση του συγκροτήματος, αλλά οι περισσότερες από τις άλλες πρώιμες ηχογραφήσεις ήταν τραγούδια του Syd, ο οποίος είχε καθιερωθεί ως ο δημιουργικός καινοτόμος του συγκροτήματος.

Οι Pink Floyd υπέγραψαν συμβόλαιο με την EMI Records το 1967, κυκλοφορώντας τα singles “Arnold Layne” και “See Emily Play”, και τα δύο γραμμένα από τον Syd, το πρώτο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Σύντομα άρχισαν να δουλεύουν πάνω στο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Piper at the Gates of Dawn στα Abbey Road Studios, δίπλα στους Beatles, οι οποίοι ηχογραφούσαν ταυτόχρονα το Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Στο τέλος του Απριλίου, οι Pink Floyd ήταν το κλειστό συγκρότημα στο φεστιβάλ 14 Hour Technicolor Dream στο Alexandra Palace και άφησαν μια διαχρονική εντύπωση σε όσους παρευρέθηκαν, καθώς ο ήλιος ανέτειλε και έμπαινε από τα παράθυρα, ρίχνοντας αντανακλάσεις στην κιθάρα του Syd. Στα μέσα Μαΐου, το συγκρότημα προσκλήθηκε να δώσει μια κανονική συναυλία σε ένα καθισμένο κοινό στο διάσημο Queen Elizabeth Hall στο South Bank στο Λονδίνο. Με αυτή την ευκαιρία, εισήγαγαν πολλές νέες πτυχές μιας συναυλιακής εμπειρίας, όπως ηχητικά εφέ, και ταινίες στην οθόνη με τις οποίες έπαιζαν σε συγχρονισμό - όλα σήματα των μελλοντικών Pink Floyd.

Τον Ιούλιο, το "See Emily Play" έφτασε ψηλά στα charts και οι Pink Floyd έκαναν τρεις εμφανίσεις ως guest στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή Top Of The Pops. Ήταν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τέτοιας εμφάνισης που ο Syd άρχισε ξαφνικά να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα, πιθανώς ως αποτέλεσμα ψυχεδελικών ναρκωτικών. Ο Roger Waters θυμάται: «Συνέβη πολύ γρήγορα με τον Syd, πρέπει να πω, περίπου την εποχή του "See Emily Play". Ξέρετε, έγινε πολύ περίεργος πολύ γρήγορα». Έπρεπε να γραφτούν επιστολές συγγνώμης και ακυρώθηκαν αρκετές σημαντικές εμφανίσεις. Αυτό συνέπεσε με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους στις αρχές Αυγούστου και έριξε μια σκοτεινή σκιά σε αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να ήταν μια στιγμή θριάμβου.

The trip

Ο Syd άρχισε να αναπτύσσει μια πιο προβληματική προσωπικότητα, σαν να είχε περάσει από κάποιο είδος καμπής. Δύο προτεινόμενα singles ηχογραφήθηκαν, αλλά απορρίφθηκαν, λόγω της σκοτεινής φύσης τους και του μη εμπορικού τους δυναμικού: τα “Scream Thy Last Scream (Old Woman With A Casket)” και “Vegetable Man” (που διασκεύασαν χρόνια μετά οι Jesus & Mary Chain). Αντ' αυτών, το πιο εντυπωσιακό single “Apples and Oranges” κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1967, αλλά δεν μπήκε στα charts.

Οι πρώιμοι Pink Floyd δούλευαν πιο σκληρά από τους περισσότερους ως περιοδεύουσες μπάντες. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, λόγω της ποιότητας του ηχητικού εξοπλισμού εκείνης της εποχής και του κινδύνου ανατροφοδότησης από το μικρόφωνο, τα φωνητικά ήταν δυσάρεστα και το συγκρότημα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ορχηστρικά και μάλλον δυνατά και σκληρά κομμάτια. Η συμπεριφορά του Syd έγινε πιο ασταθής κατά τη διάρκεια μιας σειράς προβληματικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ και της περιοδείας του Jimi Hendrix στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σημείο που το συγκρότημα αποφάσισε να προσθέσει έναν δεύτερο κιθαρίστα. Ο David Gilmour προσεγγίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν τις συνθετικές ικανότητες του Syd για δουλειά στο στούντιο, παρόμοια με τον ρόλο του Brian Wilson στους Beach Boys, ενώ ο Gilmour θα ενίσχυε το συγκρότημα στις ζωντανές εμφανίσεις. Σε αυτό το σημείο ο Syd έφερε ένα νέο τραγούδι στις πρόβες του συγκροτήματος, μόνο και μόνο για να το αλλάξει με κάθε εγγραφή. Η τελευταία του πρόβα με τους Pink Floyd έγινε στις 25 Ιανουαρίου 1968.

Φωτ.: Harry Goodwin

The Madcap Laughs

Ο Syd και οι Pink Floyd χώρισαν επίσημα τον Μάρτιο του 1968, με το management του συγκροτήματος, Blackhill Enterprises, να αποφασίζει να παραμείνει με τον Syd ως σόλο καλλιτέχνη. Η νέα δισκογραφική εταιρεία Harvest της EMI δεσμεύτηκε για ένα σόλο project του Barrett και μέσα σε ένα χρόνο ο Syd ηχογράφησε το The Madcap Laughs. Ξεκίνησε για λίγο με παραγωγό τον Peter Jenner των Blackhill Prod., οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν σοβαρά τον Απρίλιο του 1969 με τον Malcolm Jones των EMI, και στο τελευταίο στάδιο συμμετείχαν οι David Gilmour και Roger Waters. Ο Gilmour συμμετείχε σε τρεις ηχογραφήσεις και ο Waters μόνο στην τελευταία, στις 26 Ιουλίου, η οποία ήταν ένα σπριντ που δημιούργησε τέσσερα άκομψα τραγούδια για τη στοιχειωτική δεύτερη πλευρά του ντεμπούτο άλμπουμ του Syd, που ονομάστηκε The Madcap Laughs: ο τίτλος προέρχεται από έναν στίχο στο τραγούδι “Octopus” και προτάθηκε από τον David Gilmour.

Το The Madcap Laughs κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1970 και έτυχε θερμής υποδοχής, ενώ και οι πωλήσεις κινήθηκαν σε λογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Οπότε η EMI αποφάσισε να ηχογραφήσει αμέσως το επόμενο άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το Barrett ξεκίνησαν στις 26 Φεβρουαρίου 1970, με τον David Gilmour ως παραγωγό και μπάσο, τον Richard Wright στα πλήκτρα και τον Jerry Shirley των Humble Pie στα ντραμς. Ακολούθησαν ηχογραφήσεις τον Απρίλιο και τον Ιούλιο και το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1970, η τελευταία επίσημη συλλογή άλμπουμ του Syd Barrett.

Ο Syd ανέπτυξε πολύ μικρή μουσική δραστηριότητα μεταξύ 1968 και 1972 εκτός στούντιο. Στις 24 Φεβρουαρίου 1970, εμφανίστηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή Top Gear του John Peel στο BBC, παίζοντας πέντε τραγούδια, εκ των οποίων μόνο ένα είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως. Τρία θα ηχογραφούνταν ξανά για το άλμπουμ Barrett, ενώ το τραγούδι "Two of a Kind" (πιθανώς γραμμένο από τον Richard Wright) ήταν μια μοναδική εμφάνιση. Οι David Gilmour και Jerry Shirley υποστήριξαν επίσης τον Syd στη μοναδική του ζωντανή συναυλία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στις 6 Ιουνίου 1970. Το τρίο έπαιξε τέσσερα τραγούδια στο Olympia Exhibition Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο ενός Φεστιβάλ Μουσικής και Μόδας. Ο Syd έκανε μια τελευταία εμφάνιση στο BBC Radio, ηχογραφώντας τρία τραγούδια του Barrett στις 16 Φεβρουαρίου 1971.

Φωτ.: Aubrey Powell

Στα τέλη Ιανουαρίου του 1972, ο Syd σχημάτισε ένα βραχύβιο συγκρότημα που ονομαζόταν Stars με τον Twink, πρώην μέλος των Pink Fairies, στα ντραμς και τον Jack Monck στο μπάσο. Αν και το συγκρότημα αρχικά έτυχε θερμής υποδοχής, μια από τις συναυλίες τους στο Corn Exchange στο Cambridge ήταν καταστροφική, μετά την εμφάνιση των MC5 στη σκηνή αργά το βράδυ της Πέμπτης, στις 24 Φεβρουαρίου. Η τελευταία συναυλία πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα, λιγότερο από ένα μήνα αφότου είχε ξεκινήσει το συγκρότημα. Ο Syd εγκατέλειψε το συγκρότημα λίγες μέρες αργότερα μετά από μια καυστική κριτική. Η κατάρρευση των Stars συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του Dark Side of the Moon, το οποίο είχε παρουσιαστεί στο Λονδίνο λίγες μέρες πριν και είχε λάβει τεράστια επαίνους από τον τύπο. Ο Syd είχε μια τελευταία και αξιοσημείωτη επανένωση με τα μέλη των Pink Floyd στις 5 Ιουνίου 1975. Αυτή ήταν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το Wish You Were Here , όταν εμφανίστηκε στην Abbey Road απροειδοποίητα και με μια παράξενη περίπτωση «τυχαίας ακρίβειας» καθώς το συγκρότημα δούλευε στο “Shine On You Crazy Diamond”, το τραγούδι φόρο τιμής σε αυτόν.

Ο Roger «Syd» Barrett απεβίωσε από καρκίνο του παγκρέατος στις 7 Ιουλίου 2006 στο Νοσοκομείο Άντενμπρουκ στο Cambridge.

O Syd με τη φίλη του Iggy to 1969

Aftermath

Τον Αύγουστο του 1974, ο Peter Jenner είχε πείσει τον Syd να επιστρέψει στα Abbey Road Studios με την ελπίδα να ηχογραφήσει ένα ακόμη άλμπουμ, αλλά οι ηχογραφήσεις δεν είχαν πολλά αποτελέσματα. Ο Syd αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία και τελικά επέλεξε το Cambridge και μια ζωή αφιερωμένη στη ζωγραφική, δημιουργώντας μεγάλους αφηρημένους καμβάδες και πολλές άλλες μορφές.

Το 1988, η EMI Records κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με ηχογραφήσεις του Syd από το στούντιο και ακυκλοφόρητο υλικό που ηχογραφήθηκε από το 1968 έως το 1970 με τον τίτλο Opel, ένα πολύτιμο κομμάτι που παραλείφθηκε από το The Madcap Laughs.

Το 2010, η EMI Records κυκλοφόρησε το An Introduction To Syd Barrett, μια νέα συλλογή που συγκέντρωσε για πρώτη φορά κομμάτια από τους Pink Floyd και σόλο δουλειές του Syd σε ένα άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων μερικών ολοκαίνουργιων remix. Ο David Gilmour ήταν ο εκτελεστικός παραγωγός του άλμπουμ, επιβλέποντας τα remix και τις βελτιώσεις πέντε κομματιών, συμπεριλαμβανομένων των "Octopus", "She Took A Long Cool Look", "Dominoes" και "Here I Go". Το "Matilda Mother" των Pink Floyd έλαβε επίσης ένα φρέσκο ​​mix του 2010 με τους αρχικούς στίχους του να έχουν αποκατασταθεί. Τα artwork δημιουργήθηκαν από τον μακροχρόνιο συνεργάτη των Pink Floyd και φίλο του Syd, Storm Thorgerson, και το στούντιο Hipgnosis.

Τον Μάρτιο του 2011, το βιβλίο με τον τίτλο Barrett, The Definitive Visual Companion των Russell Beecher και Will Shutes κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Essential Works. Περιέχοντας τη μεγαλύτερη συλλογή εικόνων που σχετίζονται με τον Syd Barrett που έχει δημιουργηθεί ποτέ, το βιβλίο περιλαμβάνει εκατοντάδες άγνωστες και σπάνιες φωτογραφίες του Syd και των Pink Floyd, μερικές από τις προσωπικές ερωτικές επιστολές του Syd και όλα τα εναπομείναντα πρωτότυπα έργα τέχνης του Syd.

Η συνέντευξη του Melody Maker με τον Syd - 27 Μαρτίου 1971

Singer-songwriter

Ο Syd συνήθιζε να αναφέρει τον Bo Diddley ως την κύρια επιρροή του. Η κιθαριστική δουλειά του διατηρούσε μια ψυχεδελική, δραματική ατμόσφαιρα από άτοπες αντιθέσεις, βίαιες αλλαγές και εμπνευσμένη ψύχωση. Χωρίς να είναι βιρτουόζος όπως ο Eric Clapton, ο Barrett απλώς γνώριζε καλά το δικό του όργανο και το έφτανε στα όριά του. Συγκρινόμενος από τους κριτικούς με τον Jeff Beck, τον Lou Reed (στις πρώτες μέρες του στους Velvet Underground) και τον Jimi Hendrix, στον Barrett έλειπε μόνο η συνέπεια που θα μπορούσε να φτάσει τα επιτεύγματά τους. Το σήμα κατατεθέν του (και η αχίλλειος πτέρνα) ήταν η ξαφνική έκπληξη: τα riff που έμοιαζαν με έκσταση γλίστρησαν απότομα σε έντονο, ελαφρώς ασυνήθιστο γρατζούνισμα ("Astronomy Domine"), η ακανόνιστη επείγουσα ανάγκη δίνει τη θέση της σε δυνατές, τρομακτικές κορυφώσεις ("Interstellar Overdrive"), οι στίχοι προσκρούουν πάνω σε μια άγρια ​​υπόγεια ροή απειλητικού wah-wah ("Lucifer Sam"). Στυλιζαρισμένα άκρα έκαναν την κιθάρα του Barrett το επίκεντρο της πρώιμης μουσικής των Floyd. Οι οργανικοί του τρόποι κυριαρχούσαν σε κάθε τραγούδι, ακόμη και όταν ο Syd έπαιζε απλώς συγχορδίες. Οι ρυθμοί του Barrett ήταν συνήθως απρόβλεπτοι. Ποτέ δεν ήξερε κανείς ποια διαδικασία στον εγκέφαλο του Syd υπαγόρευε πότε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον ρυθμό, πότε να γλυκάνει ή να ξινίσει τον ήχο και πότε να ξεφύγει εντελώς από το τέμπο, αλλάζοντας ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα, το παίξιμο του Barrett περιγράφηκε ποικιλοτρόπως από τους κριτικούς ως «αδέξιο και αναρχικό», «περιπετειώδες και ιδιαίτερο», «ιδιόμορφο», «επαναστατικό» ή «λαμπρό και επώδυνο».

Αναμφισβήτητα, ο Barrett ήταν καινοτόμος. Η ιδιοφυΐα του στη σύνθεση τραγουδιών ήταν πρωτότυπη και ταυτόχρονα εξτρεμιστική. Το τραγούδι του ήταν εξαιρετικά στυλιζαρισμένο: ασαφή φωνητικά που τραγουδούσαν, στίχοι υψηλής έντασης και εκρηκτικά ρεφρέν που εναλλάσσονταν με ανέκφραστες ή υπνωτικές αφηγήσεις. Χρησιμοποίησε την τεχνική του παραμυθιού, την σουρεαλιστική αντιπαράθεση ψυχεδελικών λεπτομερειών και απλών γεγονότων, παιδικών εμπειριών και σύγχυσης ενηλίκων. Ως τραγουδοποιός, ο Barrett έχει συγκριθεί με τον Pete Townshend και τον Ray Davies. Ο Dave Gilmour επαναλαμβάνει αυτή την εκτίμηση: «Ο Syd ήταν ένας από τις μεγάλους τραγωδούς του rock ‘n’ roll. Ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους και θα μπορούσε να είχε προσφέρει πολλά. Πραγματικά μπορούσε να γράφει τραγούδια και αν είχε μείνει σωστός, θα μπορούσε να είχε νικήσει τον Ray Davies στο δικό του παιχνίδι».

Η πιο προφανής επίδραση του Syd Barrett-in-absentia έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος της μουσικής των Pink Floyd από το 1969. Άρχισαν να ασχολούνται με την πολιτική της πραγματικότητας στον έξω κόσμο και εμμονεύτηκαν με τον εσωτερικό κόσμο της τρέλας. Οι στίχοι του "Shine On You Crazy Diamond" βρίσκονται σε τέλειο πλαίσιο σε ένα άλμπουμ που εκφράζει ξεκάθαρα την αγανάκτηση του συγκροτήματος για την πορεία της μουσικής και τις επιπτώσεις της σε έναν άνθρωπο όπως ο Barrett.

Wise fool

Η ιδέα της παράλυσης προκαλούσε φόβο στον Syd, και σε πολλές συναυλίες των Pink Floyd, ο Barrett αντιμετώπιζε την κιθάρα του σαν να ήταν μια ύπουλη χειροβομβίδα. Άλλες φορές απλώς εξαφανιζόταν για όσο διάστημα γινόταν και έπρεπε να καλείται ένας αντικαταστάτης. Οι μουσικές ιδέες του Barrett μεταμορφώνονταν επίσης. Καθώς γινόταν όλο και πιο αποσυρμένος προσωπικά, τα τραγούδια του έτειναν να ασχολούνται μόνο με την εσωτερική πραγματικότητα και γίνονταν πιο σκοτεινά. Γινόταν περισσότερο ένας εννοιολογικός καλλιτέχνης παρά ένας μουσικός, και τελικά έσπασε το φράγμα μεταξύ μορφής και περιεχομένου (και ιδιοφυΐας και παραφροσύνης) γινόμενος αυτό για το οποίο είχε τραγουδήσει.

Όταν οι Pink Floyd «τα κατάφεραν», ο Syd Barrett ήταν περίπου 21 ετών. Ο Barrett ένιωσε έντονα τις επακόλουθες αλλαγές. Λίγους μήνες αφότου τα τραγούδια του "Arnold Layne" και "See Emily Play" (τα πρώτα single των Floyd) έκαναν τους Pink Floyd αστέρες, φίλοι του από εκείνη την εποχή λένε ότι άρχισε να εμφανίζεται «χρόνια σχιζοφρένεια». Δεν ήταν κυρίως τα ναρκωτικά που κατέστρεψαν τον Syd. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισε, η φίλη του Lindsey Korner θεωρούσε τον Syd έναν από τους πιο γλυκούς και πιο δεμένους ανθρώπους, παρόλο που η προηγούμενη κοπέλα του Syd λέει ότι ήταν λίγο εκτός εαυτού ακόμα και τότε. Σύμφωνα με τη Lindsey, «τα πράγματα έγιναν λίγο τρελά» κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του '67. Μέχρι τα Χριστούγεννα, ο Syd είχε αρχίσει να «φέρεται λίγο τρελός»

Oι πιέσεις που ασκούνταν στον Syd από τους θαυμαστές του εκείνη την εποχή άρχισαν να γίνονται αφόρητες για τον ίδιο. Ιδιαίτερα κλειστός χαρακτήρας, ένοιωθε ακόμα και τρομοκρατημένος μέσα στον συνωστισμό. «Τα ναρκωτικά απλώς εξέθρεψαν τους αρχέγονους φόβους του Syd», λέει ο Twink. «Ο Barrett δεν ήταν μανιακός με τα acid».

Η κληρονομιά του συνεχίζει να ζει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη μοναδική μουσική, την τέχνη και τη ζωή του Syd Barrett, η οποία συναρπάζει και βρίσκει απήχηση σε τόσους πολλούς. Τελικά, ήταν κάτι περισσότερο από ένας καλλιτέχνης που ορίζεται από τα έργα του. Η πολύπλευρη ιστορία της ζωής του είναι αυτή που για πολλούς ανθρώπους παρέχει τη βάση για να εκτιμήσουν την τέχνη του. Ο όρος «Crazy Diamond», εξάλλου, στη φυσική έχει την έννοια ενός ορυκτού που αφενός είναι πολύ ανθεκτικό (όπως το διαμάντι), αφετέρου είναι πολύ ευμετάβλητο, έχει την ικανότητα να απορροφά τα χτυπήματα και να μετασχηματίζεται διαρκώς.

Στα έργα του Σαίξπηρ, οι «τρελοί» χαρακτήρες του συχνά ενσαρκώνουν το αρχέτυπο του «σοφού τρελού» (το επονομαζόμενο wise fool paradox), χρησιμοποιώντας πνεύμα, παράδοξο και φαινομενικά ασυνάρτητες παρατηρήσεις για να αποκαλύψουν βαθιές αλήθειες που άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, λειτουργώντας ως καθρέφτες της ανοησίας, ακόμη και ενώ οι ίδιοι θεωρούνται ανόητοι. Αυτό το παράδοξο αναδεικνύει την ιδιοφυΐα του Σαίξπηρ, καθώς αυτοί οι χαρακτήρες προσφέρουν κριτικές γνώσεις, εκθέτοντας την ανοησία των ισχυρών, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν σοφία μέσα από την φαινομενικά ανόητη «ανοησία» τους.

Παρόμοια ήταν ίσως και η υποτιθέμενη «τρέλα» του Syd Barrett. Δεν ήταν μια ξαφνική έκρηξη, ωστόσο, αλλά μάλλον μια σταδιακή κατάρρευση, τις ενδείξεις για τις οποίες διατύπωσε στη μουσική του πολύ πριν η συμπεριφορά του σηματοδοτήσει δυσφορία. Τα τραγούδια του Syd περιείχαν προειδοποιήσεις από την αρχή: ασχολήθηκε με την αστάθεια και την πρωταρχική ανάγκη για παρηγοριά μέσω των παραμυθιών της εξουσίας ("Matilda Mother"), την επιθυμία για έλεγχο μιας κατάστασης και τον ρόλο του εξωτερικού/παρατηρητή ("Flaming"). Οι στίχοι του "Chapter 24" (βασισμένοι στο I Ching) και στο "Jugband Blues" (από το Saucerful Of Secrets) επίσης εξήγησαν ορισμένες από τις συγκρούσεις του.

Τα τραγούδια του Syd αποκάλυψαν ξεκάθαρα ακατέργαστα σημεία στην ψυχή του μέσα στο ποιητικά μπερδεμένο βουντού της γραφής του.

13 Crazy Diamonds (κορυφαία τραγούδια του Syd Barrett)

13. Golden Hair

Από το άλμπουμ The Madcap Laughs, το “Golden Hair” βασίστηκε σε ένα ποίημα του James Joyce και παρουσιάζει τον Barrett στην πιο όμορφη και μελαγχολική του μορφή.

12. Scream Thy Last Scream

Το έντονο “Scream Thy Last Scream” προοριζόταν ως το τρίτο single των Pink Floyd, αλλά η EMI το απέρριψε την τελευταία στιγμή, μαζί με το b-side “Vegetable Man”. Περιλαμβάνει μια σπάνια κύρια φωνή από τον ντράμερ Nick Mason.

11. Terrapin

Το πιο υπνωτικό κομμάτι του The Madcap Laughs γέννησε μια ολοκλήρωσε σχολή συγκροτημάτων, από τους Rain Parade ως τους Galaxie 500 και από τους Spacemen 3 ως τους Brian Jonestown Massacre.

10. The Scarecrow

Αρχικά B-side στο single "See Emily Play", το "The Scarecrow" ήταν το προτελευταίο κομμάτι στο ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Δεν ακούγεται τόσο σαν «τραγούδι», όσο σαν ένα δίλεπτο ηχητικό κολάζ που υποκινείται από τους θολούς στοχασμούς του Barrett πάνω σε στην εικόνα ενός θλιβερού, μοναχικού σκιάχτρου σε ένα χωράφι.

9. Effervescing Elephant

Το τελευταίο τραγούδι από το άλμπουμ Barrett του 1970, βρίσκει τον Syd να αφηγείται θεατρικά, υπό τη συνοδεία ακουστικής κιθάρας, με μια θρυμματισμένη ηρεμία, ενώ από πίσω ακούγονται βρυχηθμοί από ζωολογικό κήπο.

8. Jugband Blues

Το τελευταίο τραγούδι του Barrett με τους Pink Floyd είναι το μόνο κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος που έγραψε ο ίδιος. Καθώς το συγκρότημα άρχισε να ηχογραφεί το A Saucerful of Secrets, ο Barrett άρχισε να τα σπάει και οι συνάδελφοί του τελικά τον άφησαν να αποχωρήσει. Το φασαριόζικο "Jugband Blues" είναι μια κριτική αξιολόγηση της κατάστασης και μια επισκόπηση του κατακερματισμένου μυαλού του που διαλυόταν στις ραφές.

7. Gigolo Aunt

Με τον David Gilmour στην παραγωγή και τον Richard Wright στα πλήκτρα, το "Gigolo Aunt" είναι το εναρκτήριο κομμάτι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Barrett. Με τον κοφτό ρυθμό του και τα ξυραφένια riff, σαν να ενώνει την εποχή του psych με το post-punk που έπεται.

6. Bicycle

Το τραγούδι που κλείνει στο ντεμπούτο των Floyd είναι γεμάτο στους στίχους με τις τυπικές ιδιοτροπίες των Barrett, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων ενός άστεγου ποντικιού, διαφόρων ανθρώπων μελόψωμου και ενός δανεικού ποδηλάτου με ένα κουδούνι και ένα καλάθι. Όλα αυτά ενώνονται στο τέλος με ατελείωτες λούπες ταινίας, ένα κομμάτι ομαδικού γέλιου και αρκετές στοιβαγμένες τροποποιήσεις στο στούντιο για να τροφοδοτήσουν την επόμενη εμπειρία με LSD.

5. Lucifer Sam

Ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια των Pink Floyd και συνάμα από τα διαμάντια της βρετανικής ψυχεδέλειας. Όπως έχει γραφτεί, ξεκινά με ένα κιθαριστικό riff γεμάτο ηχώ, που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο μουσικό θέμα του James Bond και στον ήχο της κόλασης. Ο Barrett δεν είναι σαφής για το σε ποιον αναφέρεται ο/η/το «Lucifer Sam» (μια γάτα; Μια κοπέλα; Ο έμπορός του;). Τα ηχητικά συντρίμμια που στροβιλίζονται γύρω του τρέφονται από την ασάφεια.

4. Octopus

Το “Octopus”, με διαφορετικό τίτλο, ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια του Barrett μετά την αποχώρησή του από τους Pink Floyd, αν και τα ψυχιατρικά του προβλήματα και η κατάχρηση ναρκωτικών καθυστέρησαν την ηχογράφηση του πρώτου του σόλο άλμπουμ. Το μοναδικό σόλο single του Barrett προηγήθηκε της κυκλοφορίας του The Madcap Laughs κατά μερικούς μήνες και ήταν μια σαφής ένδειξη ότι το κεφάλι του ήταν ένα πολύ περίεργο μέρος για να κατοικεί καθώς τελείωνε η ​​δεκαετία του '60. Μουσικά το κομμάτι ήταν ένας ακουστικός ποπ θρίαμβος, που προοικονομεί τον πρώιμο Bowie, τον πρώιμο Marc Bolan, τον Julian Cope και τους XTC, μαζί.

3. Arnold Layne

Το πρώτο single των Pink Floyd είναι πολύ βρετανικό στο φλέγμα, πολύ ειρωνικό και αποκαλυπτικό για τις ψυχεδελικές εμμονές που θα καταλάμβαναν τον Barrett. Το "Arnold Layne" καθόρισε τον ήχο των πρώτων ψυχεδελικών Floyd ως των καλύτερων συνεχιστών της συναρπαστικής διαδρομής που είχαν ανοίξει οι Beatles με το Revolver.

2. Astronomy Domine

Το εναρκτήριο κομμάτι του ντεμπούτου των Pink Floyd παραπέμπει στους πλανήτες καθώς τα όργανα του συγκροτήματος καταρρέουν στον ρυθμό σαν πεφταστέρια. Και όπως ακριβώς το διάστημα, το "Astronomy Domine" προσφέρει άφθονο χώρο για να περιπλανηθεί το συγκρότημα. Δεν είναι περίεργο που το τραγούδι παρέμεινε δημοφιλές στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος ακόμη και μετά την αποχώρηση του Barrett. Είναι σαν ένα ταξίδι στο σύμπαν με παρουσιαστή έναν καλλιτέχνη που έκανε τακτικά ταξίδια σε αυτό μακριά από τη σχετική ασφάλεια του μυαλού του.

1. See Emily Play

Το δεύτερο single των Pink Floyd ήταν η αποθέωση της καταγραφής των ψυχεδελικών εμπειριών του Barrett στα όρια της ποπ φόρμας. Σε συνδυασμό με το οργιαστικό παίξιμο του Wright στα πλήκτρα, σηματοδότησε την πρώτη επαφή του συγκροτήματος με ένα ποπ ρεφρέν. Ήταν μια σύντομη συνάντηση: το τραγούδι αφαιρέθηκε γρήγορα από τις λίστες συναυλιών καθώς ο Barrett και το συγκρότημα εξερευνούσαν πιο εκκεντρικούς ήχους.