Phil Lynott: Αφρο-ιρλανδικό σύμβολο ταυτότητας, μουσικής και εξέγερσης

Ο Phil Lynott παραμένει μια εμβληματική προσωπικότητα. Τόσο για τις καινοτομίες που έφερε στο ήχο του hard rock των 70s, μπολιάζοντάς τον με στοιχεία από funk και ιρλανδική folk, αλλά και επειδή ήταν ένας από τους πρώτους μουσικούς που έσπασαν τους φυλετικούς διαχωρισμούς στο είδος και που συγχρόνως εξερεύνησαν θέματα ταυτότητας στους στίχους τους. Θα εξερευνήσουμε τα βασικά γεγονότα της ζωής του Lynott, τα μουσικά του επιτεύγματα, τις μάχες του με τον εθισμό και τη διαχρονική κληρονομιά που άφησε πίσω του.
Ο Philip Parris Lynott γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1949 στο Γουέστ Μπρόμιτς της Αγγλίας. Η μητέρα του, Philomena Lynott, ήταν Ιρλανδή και ο πατέρας του, Cecil Parris, καταγόταν από τη Γουιάνα. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια και η μητέρα του Lynott μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όπου ο Phil μεγάλωσε με τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του στην περιοχή Crumlin. Παρά τη βρετανική του υπηκοότητα, ο Phil πάντα θεωρούσε τον εαυτό του Ιρλανδό, ένα συναίσθημα που θα επηρέαζε βαθιά τη μουσική και την ταυτότητά του.
Η μιγαδική κληρονομιά και η ανατροφή του Lynott σε μια εργατική γειτονιά του Δουβλίνου παρείχαν ένα μοναδικό πρίσμα μέσα από το οποίο έβλεπε τον κόσμο. Αυτή η εμπειρία του να είναι «διαφορετικός» σε μια σε μεγάλο βαθμό ομοιογενή κοινωνία θα αντικατοπτριζόταν αργότερα στη μουσική του, ιδιαίτερα στην εξερεύνηση της ταυτότητας και του να ανήκει κάπου.
Hard, Folk & Funky
Η πορεία του στη μουσική ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν άρχισε να εμφανίζεται με τοπικά συγκροτήματα του Δουβλίνου. Το πρώτο του αξιοπρόσεκτο γκρουπ ήταν οι Black Eagles – στο πρώτο single των οποίων έπαιζε κιθάρα ο επίσης νεαρός τότε (1968) Gary Moore, μετέπειτα κιθαρίστας των Thin Lizzy.
Ο Lynott συνίδρυσε τους Thin Lizzy το 1969, αναλαμβάνοντας το μπάσο, το τραγούδι και τη σύνθεση. Το όνομά τους ήταν εμπνευσμένο από τον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικ και ο Lynott έγινε γρήγορα το πρόσωπο του συγκροτήματος. Στην πραγματικότητα, το όνομα αντιστοιχεί στον χαρακτήρα κόμικ της T(h)in Lizzie, μιας αρκετά απελευθερωμένης και αθυρόστομης υπηρέτριας, η οποία ήταν πολύ δημοφιλές ανάγνωσμα στις εφημερίδες του Δουβλίνου της δεκαετίας του’30. Ο χαρακτήρας της υποτίθεται ότι φέρει συμβολικά ψήγματα εξέγερσης των ταξικά κατώτερων Ιρλανδών κατά των Άγγλων και της άρχουσας τάξης.
Η πρώιμη μουσική των Thin Lizzy είχε τις ρίζες στο blues και στο rock 'n' roll, αλλά η ιρλανδική κληρονομιά του Lynott έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξελισσόμενη ηχητική εξέλιξη του συγκροτήματος. Άρχισε να ενσωματώνει κέλτικες μελωδίες και folk στοιχεία, δίνοντας στους Thin Lizzy μια μοναδική ποικιλορυθμία που τους ξεχώριζε από άλλα ροκ συγκροτήματα της εποχής. Οι πρώτες επιτυχίες τους όπως το "Whiskey in the Jar", ένα παραδοσιακό ιρλανδικό folk τραγούδι που μετατράπηκε σε hard rock, αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν.
Η σύνθεση των τραγουδιών του Lynott ήταν εμπνευσμένη από τις εμπειρίες της ζωής του, από την προβληματική σχέση του με τον πατέρα του μέχρι τις παρατηρήσεις του για τη ζωή, την αγάπη και την προσωπική εξέγερση. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της επιτυχίας των Thin Lizzy ήταν η ικανότητα του Lynott να γράφει τραγούδια που συνδέονταν συναισθηματικά με τους ακροατές.
Ως frontman του συγκροτήματος , ο Lynott έγραψε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Thin Lizzy: "The Boys Are Back in Town", "Jailbreak", "Waiting for an Alibi", “Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed”, “Don’t Believe A Word”. H ξεχωριστή φωνή και η αφηγηματική ικανότητα του Lynott ήταν βασικό κομμάτι της επιτυχίας τους.
Τραγούδια όπως τα "Dancing in the Moonlight" και "Sarah" ανέδειξαν την πιο συνεσταλμένη πλευρά του, ενώ άλλα όπως τα "Black Rose" και "The Rocker" απελευθέρωσαν αν την ακατέργαστη ενέργεια και το επαναστατικό του πνεύμα.
Ζωή στο όριο
Το 1980 ο Lynott παντρεύτηκε την Caroline Crauther και το ζευγάρι απέκτησε δύο. Ο γάμος του ήταν μια από τις λίγες σταθερές στιγμές στην ταραχώδη ζωή του , αλλά ήταν επίσης τεταμένος λόγω των αυξανόμενων αγώνων του με τον εθισμό. Η σχέση του ζευγαριού επιδεινώθηκε με την πάροδο των ετών και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχαν χωρίσει.
Η προσωπική ζωή του Lynott σημαδεύτηκε από μια μάχη με την ηρωίνη και την κοκαΐνη. Η χρήση ναρκωτικών ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και επιδεινώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Αυτός ο εθισμός είχε αντίκτυπο στην υγεία και τις σχέσεις του και τελικά οδήγησε στον πρόωρο θάνατό του .
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η κατάχρηση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο Lynott άρχισε να επιδεικνύει ασταθή συμπεριφορά τόσο στη σκηνή όσο και εκτός σκηνής. Η υγεία του επιδεινώθηκε και οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του και τα μέλη της οικογένειάς του γίνονταν ολοένα και πιο τεταμένες. Παρά τις προκλήσεις αυτές, συνέχισε να περιοδεύει και να ηχογραφεί με τους Thin Lizzy.
Καθώς τα προβλήματα του Lynott πολλαπλασιάζονταν και oι Thin Lizzy φαίνονταν να οδεύουν προς το τέλος, το γκρουπ παρουσίασε το 1982 στην δισκογραφική Phonogram ένα διπλό live άλμπουμ σε εκπλήρωση του συμβολαίου τους και ως αναμνηστικό από την τελευταία περιοδεία. Με τίτλο Life, το άλμπουμ περιελάμβανε το κιθαριστικό jam στο Hammersmith, και θα έπρεπε να ήταν θησαυρός. Δυστυχώς, ο Lynott επέμεινε να κάνει ο ίδιος τη μίξη, και απλά δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Η τελευταία συναυλία των Thin Lizzy έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 1983, στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας.
Για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της ζωής του, η χρήση ηρωίνης από τον Philip Lynott γινόταν όλο και πιο εμφανής και η επιδείνωσή του όλο και πιο έντονη. Η σύζυγός του Caroline τον εγκατέλειψε, παίρνοντας μαζί της τις κόρες τους, τις οποίες η οικογένειά της προσπαθούσε να προστατεύσει από τον τρόπο ζωής του πατέρα τους. Μετά τη διάλυση των Thin Lizzy, ο Lynott δημιούργησε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Grand Slam. Με τον Mark Stanway στα πλήκτρα, τον Laurence Archer στις κιθάρες, τον Robbie Brennan στα ντραμς και τον Doish Nagle ως ρυθμικό κιθαρίστα, το Grand Slam έκανε το ντεμπούτο του στο Λονδίνο τον Μάιο του 1984. Το συγκρότημα έτυχε θερμής υποδοχής και παρουσίασε εντυπωσιακό πρωτότυπο υλικό. Το πρόβλημα ήταν ότι κανείς στη μουσική βιομηχανία δεν ήταν διατεθειμένος να στοιχηματίσει σε έναν διάσημο ηρωινομανή που ξεκινούσε μια αλλαγή καριέρας στα μέσα της ζωής του. Ακόμα και με το μάνατζμεντ του Chris Morrison, οι Grand Slam δεν μπορούσαν να υπογράψουν δισκογραφικό συμβόλαιο. Δεν βοηθούσε το γεγονός ότι τα μέλη του γκρουπ ήταν εκτός ελέγχου, στα όρια της μέθης σε κάθε τους εμφάνιση.
Τελευταία έξοδος
Το 1985, ο Lynott συνεργάστηκε με τον Gary Moore στο τραγούδι "Out in the Fields". Όταν κυκλοφόρησε, συνοδευόταν από το "Military Man" του Lynott, το οποίο είχε γράψει για τους Grand Slam. Ο δίσκος έφτασε στο #5 των βρετανικών charts. Το "Nineteen", ένα άλλο τραγούδι των Grand Slam, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και ο Lynott ξεκινούσε να δουλεύει πάνω σε ένα άλλο άλμπουμ. Μέχρι τότε, όμως, η υγεία του είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που «το σώμα του είχε σχεδόν σταματήσει».
Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1985, ο Lynott κατέρρευσε στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με σηψαιμία (δηλητηρίαση αίματος), η οποία επιδεινώθηκε από σοβαρή βλάβη οργάνων που προκλήθηκε από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών. Ο Lynott ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του και μίλησε στη μητέρα του, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 1986, σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Στις 9 Ιανουαρίου τελέστηκε λειτουργία για τον Λάινοτ στην εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ στο Ρίτσμοντ και στις 11 Ιανουαρίου τάφηκε από την ενοριακή εκκλησία Χάουθ στην Ιρλανδία. Η γαελική επιγραφή στην πλάκα του αναφέρει: «Go dtuga Dia suaimhneas da anam» - «Είθε ο Θεός να δώσει ειρήνη στην ψυχή του».
Κληρονομιά
Ο Phil Lynott, όπως και ο Rory Gallagher, αποτέλεσε ήδη από τη δεκαετία του ’70 διαχρονικό σύμβολο για τους νεότερους Ιρλανδούς μουσικούς. Η ικανότητά του να συνδυάζει κέλτικες επιρροές με σκληρό ροκ βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του τι σήμαινε να είσαι Ιρλανδός μουσικός στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Οι στίχοι του συχνά εξερευνούσαν θέματα ταυτότητας, αίσθησης του ανήκειν και εμπειρίας της εργατικής τάξης, καθιστώντας τα τραγούδια του προσιτά σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Παρά το τραγικό του τέλος, ο Lynott παραμένει μια προσωπικότητα με πολιτιστική σημασία στην Ιρλανδία και στον ευρύτερο κόσμο. Το κυριότερο ίσως: ως Αφρο-Ιρλανδός μουσικός, έσπασε τους φυλετικούς διαχωρισμούς στον μάτσο κόσμο του hard rock.