Το 16ο άλμπουμ των Helloween έμελλε να γίνει ένα από τα σημαντικότερα της μεγάλης καριέρας τους αφού σε αυτό συνασπίστηκαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις που πέρασαν από το μικρόφωνο της ιστορικής power metal μπάντας, με τον Michael Kiske και τον Kai Hansen να επιστρέφουν στο γκρουπ μετά από δεκαετίες. Μάλιστα, ο δεύτερος, εκτός από την φωνή του προσφέρει στον νέο δίσκο και μια νέα πνοή, αφού το δωδεκάλεπτο "Skyfall", τραγούδι που συμμετείχε στην σύνθεση, αποτέλεσε όχι μόνο την πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση του άλμπουμ αλλά και το πρώτο single πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μεγάλη εμπορική επιτυχία του δίσκου. Αντίθετα, πιο κλισέ και χωρίς εκπλήξεις ήταν οι συνθέσεις τις οποίες υπογράφει ο Michael Weikath ("Out for the World", "Robot King", "Down in the Dumps"), κάτι που συμβαίνει εδώ και καιρό στην δισκογραφία των Γερμανών. Πιο σταθερή ήταν η συνεισφορά των Deris και Gerstner, οι οποίοι δίνουν με συνέπεια τις καλύτερες συνθέσεις των τελευταίων πολλών δίσκων των power metallers. Η τριάδα "Fear of the Fallen", "Best Time" και "Mass Polution" αποτελεί τη highlight αλληλουχία του δίσκου και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ο Deris βρίσκεται στα credits και των τριών συνθέσεων. Κάπου εδώ να παρατηρήσουμε ότι η ανομοιομορφία του υλικού, αποδεικνύει ότι το άλμπουμ έχει γραφτεί σε στυλ «ρεφενέ» από τα μέλη που το αποτελούν, αφού δεν βρέθηκαν ποτέ όλοι μαζί να τζαμάρουν σε ιδέες, δομές κτλ. Ίσως κι αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο ομώνυμος δίσκος των Helloween είναι αξιόλογος σε αρκετές στιγμές του, εντελώς αδιάφορος σε άλλες, σε καμιά περίπτωση δεν έχει την αίσθηση μιας ενιαίας συλλογής τραγουδιών, με το μοναδικό γνώρισμα που το διατηρεί οριακά συμπαγές να είναι η συλλογική ερμηνεία από τις τρεις φωνές σε κάθε track. Δεν το λες και λίγο, δεν αρκεί δε.

Άκου κι αυτό: Warrior Path - The Mad King (2021), Sacred Outcry - Damned for All Time (2020), Silent Winter - Empire of Sins (2021)