Cult of Luna – The Raging River

Από την αποσπασματική ενσωμάτωση στοιχείων που υπήρχαν στις σύγχρονες metal και hardcore σκηνές των early 00s, μέχρι το ευμετάβλητο πλαίσιο που όρισαν οι ίδιοι με τον post / progressive / sludge metal ήχο τους τα τελευταία 15 χρόνια, οι Cult of Luna παραμένουν ανήσυχοι ως καλλιτέχνες κι εμείς ήσυχοι ως ακροατές ότι δεν θα μας πλασάρουν ξαναζεσταμένο φαγητό. Οι Σουηδοί είναι από τις περιπτώσεις που δεν έχουν απογοητεύσει ποτέ με κάποια κυκλοφορία τους και το ep The Raging River έρχεται ενάμιση χρόνο μετά το επιτυχημένο άλμπουμ A Dawn to Fear, όχι για να μας καταπλήξει με τους νεωτερισμούς του, αλλά κυρίως για να τελειοποιήσει ηχητικά το στυλ που κατέκτησαν με τον τελευταίο δίσκο. Με εξαίρεση το μέτριο "Inside of a Dream" στο οποίο συμμετέχει ο Mark Lanegan, ο δίσκος εκπέμπει μια πρωτόγνωρη ένταση. Είτε μέσω ελεγχόμενης επιτάχυνσης των ρυθμών (What I Leave Behind), είτε μέσω έξυπνων μελωδιών σε leads και πλήκτρα που πλαισιώνουν τον βασικό κορμό των riffs/growls (Three Bridges, I Remember). Εκεί που οι Cult of Luna θριαμβεύουν, είναι στο κλείσιμο του δίσκου, με το 12λεπτο "Wave after Wave" και τον απόλυτα επιτυχημένο τίτλο του, πους τους επικυρώνει με κάθε επίσημο τρόπο τον τίτλο των ευρωπαίων Neurosis. Αυτό και αν είναι παράσημο.

