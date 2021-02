Madlib - Sound Ancestors

Όταν τον Δεκέμβριο έσκασε η είδη η κυκλοφορία της νέας solo κυκλοφορίας του δραστήριου και πολύπειρου hip hop DJ και παραγωγού Οscar Jackson Jr., ευρύτερα γνωστού ως Madlib, με τον Kieran Hebden, κοινώς Four Tet, στο τιμόνι της ενορχήστρωσης, της μίξης και του mastering, δεν είναι λίγοι που ψυλλιάστηκαν μια κορυφαία, δυνατή συνεργασία. Το αποτέλεσμα όχι μόνο επιβεβαίωσε, αλλά ξεπέρασε με πολλούς τρόπους τις προσδοκίες. Δύο μεγάλα μουσικά πνεύματα συναντήθηκαν ουσιαστικά στο τερέν του Sound Ancestors, ενώνοντας τις τεράστιες μουσικές συλλογές τους, την αγάπη τους για αυτές και τη χημεία που έχει προκύψει από μια πολυετή γνωριμία. Ο νέος δίσκος του Madlib μπορεί στα χαρτιά να είναι «ο νέος δίσκος του Madlib», αλλά μισή ακρόαση αρκεί για να καταλάβεις ότι τα προσόντα του Four Tet απέχουν έτη φωτός από μια τυπική σύμπραξη στο τιμόνι της παραγωγής. Το Sound Ancestors είναι ο νέος -φανταστικός- δίσκος του Madlib και του Four Tet.

Από το εισαγωγικό πρελούδιο του “There Is No Time” που λειτουργεί με εκπληκτική κινηματογραφική δυναμική, στις πρώτες heavy sampling σεκάνς του ωμού “The Call” και του υπέροχα ανάλαφρου και αεράτου “Road of the Lonely Ones” -που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια με τον λεπτεπίλεπτο φόρο τιμής του στην ψυχεδελική soul των ‘60s- κι από εκεί σε απρόσμενες κορυφές όπως το “Loose Goose” και το “Hopprock”, το Sound Ancestors είναι μια βαθιά μελετημένη έκπληξη που καραδοκεί με ακονισμένες αιχμές σε κάθε γωνιά του κάθε track. Η κραυγαλέα απουσία κάθε «ορθόδοξου» αρμού υπογραμμίζει με διπλό μαρκαδόρο το τολμηρό εκτόπισμα του δίσκου και το βάθος της βουτιάς που έκαναν οι δύο βασικοί συντελεστές του στον μουσικό χωροχρόνο, αγνοώντας σχεδόν κάθε κανόνα του, για να αλιεύσουν προγονικούς απόηχους και να τους μετατρέψουν σε έναν άξιο απόγονο.

Το εθιστικό κοκτέιλ που χτυπιέται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς στο μπλέντερ του “Loose Goose” με δύο μέρη τζαμαϊκανής ποπ και ένα μέρος α λα King Shabaka fusion πνευστά, ο νοσταλγικός indie απόηχος του “Dirtknock”, η σύζευξη των τελετουργικών κρουστών με έναν καθαρόαιμο αυτοσχεδιαστικό jazz μπάσο στο “Sound Ancestors” είναι λίγα μόνο από τα πολλά μικρά και μεγάλα θαύματα που κυλάνε αβίαστα στην επιμελώς ατημέλητη ροή του Sound Ancestors. Παράλληλα, η άμεση και έμμεση αναφορά σε μορφές όπως ο Snoop Dog, o J Dilla και ο πρόσφατα και ξαφνικά χαμένος MF Doom προσφέρουν στον δίσκο τη συνοχή της ταυτότητας του Madlib, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια που μεγαλουργεί στη hip hop σκηνή, άλλοτε στο προσκήνιο κι άλλοτε στο παρασκήνιο, άλλοτε ως Madlib, άλλοτε ως Quasimoto, άλλοτε ως κάτι άλλο, αλλά πάντα με την τριπλέτα του DJ, παραγωγού και MC – με τη σειρά προτεραιότητας που επιλέγει ο ίδιος.

«To sampling είναι ένας νέος τρόπος να δουλέψεις κάτι παλιό που είναι μαζί μας εδώ και καιρό. Νέο περιεχόμενο σχηματίζεται από το παλιό, το σενάριο ξαναγράφεται, οι γλώσσες εξελίσσονται και μιλούν κάτι καινούριο, είναι καινούριες σκέψεις. Η μίξη απελευθερώνει και η σκέψη γίνεται ευανάγνωστη στο νέο της νόημα». Δε θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος να επιβεβαιωθεί η παραπάνω φράση του βετεράνου DJ Spooky για την αμφιλεγόμενη τεχνική του sampling από τον τρόπο που ο Madlib και ο Four Tet κατάφεραν να συναντηθούν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο αυτής της συνεργασίας. Το Sound Ancestors πέραν από ένας δίσκος που δικαιολογεί και με το παραπάνω το hype της συνεργασίας τους, είναι και ίσως ο καλύτερος προσωπικός δίσκος του Madlib. Σε κάθε περίπτωση, είναι σπουδαίος στην κατηγορία του -όποια κι αν είναι αυτή-, που πάει την τέχνη του sampling πολλά βήματα παραπέρα, φέρνοντάς την πίσω στο μέλλον.